Elképesztő számok: a pandémia óta nem történt ilyen a hazánkban is terjeszkedő kínai óriásnál
Portfolio
A kínai BYD elektromosautó-gyártó februárban hat éve nem látott mértékű visszaesést szenvedett el a globális értékesítések tekintetében.

A társaság vasárnapi tőzsdei jelentése szerint

a februári eladások 41,1 százalékkal zuhantak az előző év azonos időszakához képest.

Ez már sorozatban a hatodik hónap, amikor csökkenést regisztráltak. Ilyen mértékű visszaesésre

utoljára 2020 februárjában volt példa,

amikor a koronavírus-járvány megbénította a gazdaságot.

Forrás: Reuters

