Húsvét előtt bedurrantja az élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket a hatóság
Gazdaság

Portfolio
A húsvéti ünnepek közeledtével a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos, átfogó ellenőrzést indít. A vizsgálatok célkeresztjében a szezonális élelmiszerek biztonsága, a vendéglátóhelyek higiéniája, a speciális táplálkozási igényeket kielégítő termékek jelölése, valamint az árfeltüntetések és akciók szabályszerűsége áll. A Nébih is

A vizsgálatok középpontjában olyan alapvető húsvéti élelmiszerek állnak, mint a tojás, a különféle sonkák, a pácolt és füstölt húskészítmények, valamint a friss bárány- és sertéshús. Ezeknél a termékeknél az ellenőrök a higiéniai követelmények teljesülését, a nyomonkövethetőséget, illetve a származási információk helyességét vizsgálják.

Az édességek, különösen a csokoládéfigurák és az ömlesztett termékek esetében a laboratóriumi vizsgálatok a minőségi összetételre összpontosítanak. A szakemberek ellenőrzik a kakaóvajtól eltérő növényi zsírok jelenlétét, a tejzsír mennyiségét, valamint azt, hogy az allergén összetevők pontosan szerepelnek-e a csomagoláson.

A turisztikai szempontból forgalmas helyeken, bevásárlóközpontokban és vásárokban működő vendéglátóhelyek szintén ellenőrzésre számíthatnak.

Itt a hatóság munkatársai elsősorban az alapanyagok eredetigazolását, a megfelelő hűtési és tárolási feltételeket, valamint a fogyasztók tájékoztatását vizsgálják. Kiemelt figyelmet fordítanak az ételek allergéntartalmának megfelelő feltüntetésére.

Kiemelt hangsúlyt kapnak a glutén- és laktózmentes termékek is,

mivel az érintett fogyasztók egészsége múlhat a pontos tájékoztatáson. Bár az elmúlt években alacsony volt a kifogásolási arány, a folyamatos kontroll indokolt. A laboratóriumi mérések célja annak igazolása, hogy a gluténmentesként forgalmazott pékáruk, lisztek és édességek gluténtartalma valóban a határérték alatt marad-e. Emellett ellenőrzik azt is, hogy a laktózmentes tejtermékek jelölése megfelel-e a valóságnak.

Március 2-án a Nébih is elindítja tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzését, amelyet Tállai András parlamenti államtitkár rendelt el a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan. A több mint egy hónapon át tartó ellenőrzési időszak során a hatósági szakemberek országszerte ellenőrzik a kiskereskedelmi egységekben forgalmazott alkoholos italokat (például import pezsgők, prosecco), míg a hústermékek (például sonkák), kalácsok, tormák, tojásfestékek és édes teasütemények vizsgálatát az előállító üzemekben végzik. A tavaszi szezonális vizsgálatok sorát a tojáscsomagolók ellenőrzése teszi még szélesebb körűvé.

Az élelmiszerek és azok előállítása mellett a szakemberek vizsgálják a tojótyúk takarmányokat, valamint az állatvédelmi előírások teljesülését a piacokon és kisállat-kereskedésekben zajló élőnyúl-árusítás során. A tavaszi kertészkedésre készülve az ellenőrök fokozott figyelmet fordítanak a növényútlevelek ellenőrzésére is a faiskolákban és a barkácsáruházakban – részletezte Tállai.

Az élelmiszer-biztonsági szempontok mellett a fogyasztóvédelem is szerepet kap, így az NKFH ellenőrzi az árfeltüntetési szabályok betartását. Vizsgálják az eladási és egységárak egyértelműségét, valamint az akciós ajánlatok valóságtartalmát. Különös figyelmet fordítanak arra, hogy

a leértékelésnél feltüntetett korábbi ár megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,

ezzel kiszűrve a vásárlók megtévesztését célzó gyakorlatokat.

