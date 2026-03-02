Jön a HUMARS! Hazai rakétarendszert gyártanak majd HIMARS-segítséggel Győrben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hosszú távú stratégiai partneri megállapodást kötött a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a globális védelmi ipari vállalattal, a Czechoslovak Grouppal (CSG) - jelentették be a Miniszterelnökségnek helyet adó Karmelita kolostorban. Ennek részeként a CSG leányvállalata, a CSG Defence 37%-os közvetett tulajdont szerez a 4iG SDT többségi tulajdonában lévő Rába Járműipari Holdingban. Továbbá gyártási megállapodás is létrejött a Rába és a CSG-hez tartozó Tatra Trucks között. Emellett azt is bejelentették, hogy a 4iG SDT, a Rába és a Lockheed Martin együttműködésében elindul a HUMARS rakétarendszer program is, amelynek értelmében HIMARS-rakétákat szerelnek majd Győrben Tatra-platformokra.

Cseh védelmi cég szerezhet részesedést a Rábában

Az eseményen Sárhegyi István⁣, a 4iG SDT vezérigazgatója elmondta: a CSG-vel kötött megállapodás keretében a CSG leányvállalata, a CSG Defence 49%-os részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában (4iG SDT Egy Zrt.), amelyen keresztül közel 37%-os közvetett tulajdont szerez a 4iG SDT többségi tulajdonában lévő Rába Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.

Emellett megállapodás született arról is, hogy

a Rába gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a többségi tulajdonában lévő vállalat, a Tatra Trucks több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az egymilliárd eurót. Ez a RÁBA történetének egyik legnagyobb volumenű ipari megrendelését jelenti.

A Magyar Honvédség járműállományának átfogó megújulása

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a 4iG SDT között aláírt háromoldalú együttműködési megállapodás, valamint a keretmegállapodások lehetővé teszik a Magyar Honvédség átfogó megújítását.

Sárhegyi István bejelentette, hogy a 4iG SDT és a Rába részvételével a következő öt évben, a török Nurol Makinával együttműködve akár 800 Gidrán 4X4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.

Továbbá akár kétezer darab Tatra 8X8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg a 4iG SDT, a Rába illetve a CSG közreműködésével Magyarországon.

Arról is beszámolt a 4iG SDT vezére, hogy a Rába elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4X4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási feladatainak ellátását.

Elindulhat a HUMARS integrációs program

Sárhegyi István kiemelte azt is, hogy

a 4iG SDT, a Rába és a Lockheed Martin amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program is.

Ennek keretében Győrben integrálják a Magyar Honvédség által megrendelni kívánt, a Lockheed Martin fejlesztésében készülő HIMARS tüzérségi rakétarendszerek indító-töltő modulját (LLM) a Rábánál gyártott Tatra 6X6 katonai járműplatformokra.

Ez valóban egy új típusú magyar HIMARS-rendszer létrehozását jelenti. Egy olyan képességet, amely a Lockheed Martin amerikai technológiáját és a Rába gyártási kompetenciáját egyesíti egy új, exportképes termék létrehozására

- tette hozzá a 4iG SDT vezére.

Felszólalt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen elmondta: "a világ változik, keleti szomszédunkban háború van, ez mindenki számára veszélyt jelent, közben új erőközpontok jelentek meg, ezzel egy időben Nyugat-Európa katonai, gazdasági és civilizációs súlya alászállóban van. Ilyen átrendeződés egyszerre jelent esélyt a térségnek, hogy megerősödjön, de közben nő annak a veszélye is, hogy az újra idegen függésbe kerül. Leginkább rajtunk múlik, hogy ez hogyan alakul. A történelem leckéje errefelé az: külön-külön meggyengülünk, de ha összefogunk, sikeresek, sőt meghatározó tényezők lehetünk" - utalt a kormányfő a magyar-cseh védelmi ipari együttműködésre (az eseményen részt vett Karel Havlíček, Csehország miniszterelnök-helyettese is). Orbán Viktor kiemelte: "abban vagyunk érdekeltek, hogy erősítsük a régió iparát, fejlesszük közös képességeinket, ezért örömmel építünk a régió többi országával közös védelmi kapacitást".

Orbán Viktor a most aláírt megállapodások, bejelentett programok kapcsán kiemelte:

a 4iG és a Rába a magyar védelmi ipar zászlóshajójává válik.

Hozzátette: a magyar gyártású Tatra páncélozott teherautóra már beérkezett mintegy 2000 darabra szóló, 600 milliárd forintos megrendelés, amihez gyárfejlesztés és technológiai transzfer is kapcsolódik.

Továbbá azt is kiemelte, hogy a saját gyártású gidránokból közel 800 darabra várnak megrendelők mintegy 1000 milliárd forint értékben.

A HUMARS program kapcsán elmondta: annak megvalósításához gyárak fognak felépülni. Kiemelte: a HIMARS a világ talán legfejlettebb fegyverrendszere. Azt is közölte, hogy a rakétarendszer kapcsán kialakított együttműködésről Marco Rubio amerikai külügyminiszter február közepi látogatásán egyeztek meg, ami "nem jöhetett volna létre az amerikai hadsereg főparancsnoka, Donald Trump jóváhagyása nélkül".

A miniszterelnök kihangsúlyozta:

a most bejelentett megállapodások révén összességében 100 milliárd forintos infrastruktúra- és gyárfejlesztési program indul el.

A program biztosíthatja többek között, hogy a Rába megfeleljen a 21. századi ipari követelményeknek, és képes legyen teljesíteni a vállalat jelenlegi és jövőbeli megrendeléseit.

Nagy lehetőség ez a Rábának

A megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának meghatározó lépését jelentik, amelynek egyik kiemelt központja a Rába. A hazai és exportprogramok keretében a vállalat több mint tízezer katonai jármű gyártásában, összeszerelésében és karbantartásában vehet részt, amely stabil növekedési pályát alapozhat meg a következő évtizedre.

Az export- és hazai keretmegállapodások együttes keretösszege a várakozások alapján meghaladhatja a 2 000 milliárd forintot, amelynek megvalósítása a programok keretében, egyedi megrendelések és lehívások alapján történhet majd.

Ugrik a Rába és a 4iG

A világ tőzsdéin elromlott a hangulat, ennek ellenére a védelmi szektor papírjai ma Európa-szerte felülteljesítők: a befektetők a közel-keleti háborús helyzet eszkalációjára reagálva jellemzően azokat a cégeket keresik, amelyeknél a geopolitikai feszültségek inkább megrendelés- és bevételi oldali támaszt jelentenek. A kockázatkerülő piaci környezetben a védelmi szektor így jól teljesít, miközben a szélesebb részvénypiacokra nyomást helyez a bizonytalanság és az energiaárakkal kapcsolatos félelmek.

A hazai piacon is látszik a rotáció: a Rába árfolyama a bejelentést követően 10 százalékos pluszba került.

Eközben a 4iG is látványosan visszakapaszkodott a korábbi esésből. A papír délelőtt még több mint 7 százalékos mínuszban is járt, mostanra azonban ledolgozta az esést és 1 százalékos pluszba fordult.

