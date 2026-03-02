Nem a kamatszint lesz a fő kérdés – El-Erian az új Fed-elnököt érő kihívásokról

A Jerome Powellt követő Kevin Warsh kinevezése a Federal Reserve élére megjósolható módon spekulációkat váltott ki, amelyek egyetlen, szűk kérdés köré összpontosulnak: mennyire fogja Warsh erőltetni a kamatcsökkentést? Bár az ilyen találgatások szórakoztatóak lehetnek, nem a lényegről szólnak. Ha kizárólag a kamatcsökkentésre koncentrálunk, akkor félreértjük a Fed helyzetét és azon kihívások mértékét, amelyekkel a következő Fed-elnöknek szembe kell majd néznie.

Warsh egy olyan intézményt örököl, amely történelmi kitekintésben mérve belülről mélyen megosztott, kifelé pedig hitelességi problémákkal küzd. Az ezt igazoló bizonyítékért nem kell messzire menni. A Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szinonimaszótárnak tűnik, tele olyan kifejezésekkel, mint „néhány”, „egyes”, „több”, „számos”, „sok” és „túlnyomó többség”, amelyek a kamatról döntő Szövetségi Nyíltpiaci Bizottságon (FOMC) belüli szokatlanul széles véleménykülönbséget jeleznek.

Ez a belső törés egy összetett gazdasági helyzetet tükröz, amelyben a Fed „kettős mandátumának” mindkét eleme – az árstabilitás és a maximális foglalkoztatás – nyomás alatt áll, és a FOMC tagjai eltérően érzékenyek ezekre. Ez egyben egyfajta védekező magatartást is tükröz, amelyet Donald Trump amerikai elnök Fed elleni – második elnöksége alatt fokozódó – támadásai váltottak ki.

Ráadásul a Fed döntéshozói tisztában vannak a 2021-es inflációs hullám kezelésével kapcsolatos tartós kritikákkal: azzal, hogy túl sokáig „átmeneti” jelenségként kezelték az inflációt, akaratlanul is hozzájárultak a jelenlegi megélhetési válsághoz. A Fed egy nemrégiben megjelent felmérésben történetének egyik legalacsonyabb pontszámait kapta a bizalmi mutatók terén.