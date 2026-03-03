Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak

A szervezet értékelése szerint a konfliktus eddig kereskedelmi fennakadásokat, az energiaárak megugrását, valamint a pénzpiaci volatilitás növekedését idézte elő.

Az IMF hangsúlyozta, hogy

a helyzet rendkívül gyorsan változik, ami tovább fokozza a bizonytalanságot az egyébként is törékeny globális gazdasági környezetben.

A Valutaalap egyelőre nem vállalkozik a pontos regionális és világgazdasági hatások számszerűsítésére, mivel azok mértéke a konfliktus kiterjedésétől és időtartamától függ. Az IMF átfogó értékelést a következő, áprilisban megjelenő World Economic Outlook (Világgazdasági Kilátások) című kiadványában tesz majd közzé.

Szombaton robbant ki a háború

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat. Az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban.

Zuhan a forint

A forint kedden több mint három egységgel gyengült az euróval szemben, az árfolyam megközelítette a 385-ös szintet, miközben a dollár is 331 forint közelébe erősödött. A hazai devizára részben az nehezedik, hogy a hétfői 50 százalékos ugrás után tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés ismét 50 euró fölé került, a befektetők pedig attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okozhat.

