  • Megjelenítés
Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak
Gazdaság

Drámai üzenetet küldött az IMF: máris érezhető hatása van a harcoknak

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) közleményben jelezte: szorosan nyomon követi a közel-keleti eseményeket, amelyek máris érezhető hatást gyakorolnak a világgazdaságra - jelentette az IMF.

A szervezet értékelése szerint a konfliktus eddig kereskedelmi fennakadásokat, az energiaárak megugrását, valamint a pénzpiaci volatilitás növekedését idézte elő.

Az IMF hangsúlyozta, hogy

a helyzet rendkívül gyorsan változik, ami tovább fokozza a bizonytalanságot az egyébként is törékeny globális gazdasági környezetben.

A Valutaalap egyelőre nem vállalkozik a pontos regionális és világgazdasági hatások számszerűsítésére, mivel azok mértéke a konfliktus kiterjedésétől és időtartamától függ. Az IMF átfogó értékelést a következő, áprilisban megjelenő World Economic Outlook (Világgazdasági Kilátások) című kiadványában tesz majd közzé.

Még több Gazdaság

Valamire készül a kormány - Új megállapodást köt Orbán Viktor, máris érkeznek a részletek

Gulyás Gergely: "Egyelőre nincs tervben a benzinárstop"

Az ESG akkor működik, ha nem teherként, hanem a jövőbe vezető út térképeként tekintünk rá − Elindult a Portfolio Green Transition & ESG 2026

Szombaton robbant ki a háború

Szombat hajnalban robbant ki a háború a Közel-Keleten, amikor Izrael és az Egyesült Államok közösen csapásokat mért az iszlamista rezsimre. A helyzet azóta változatlanul feszült, egyelőre nincs jele csillapodásnak. Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy az Ománi-öbölben csapást mértek az iráni haditengerészet tizenegy hajójára, és megsemmisítették azokat. Az iráni Forradalmi Gárda általános zárlatot rendelt el a Perzsa-öblöt az Indiai-óceánnal összekötő Hormuzi-szorosban.

Kapcsolódó cikkünk

Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden

Zuhan a forint

A forint kedden több mint három egységgel gyengült az euróval szemben, az árfolyam megközelítette a 385-ös szintet, miközben a dollár is 331 forint közelébe erősödött. A hazai devizára részben az nehezedik, hogy a hétfői 50 százalékos ugrás után tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, az európai jegyzés ismét 50 euró fölé került, a befektetők pedig attól tartanak, hogy a közel-keleti háború komoly termelési és szállítási fennakadásokat okozhat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Egy európai irodaház második emeletén lapul Irán vagyonának egy tetemes része
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility