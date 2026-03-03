MÁV-vezér: már csak egy valami hiányzik ahhoz, hogy 160-nal süvítsen a Budapest-Belgrád közti utasszállítás

Az elmúlt négy évben a Budapest-Kelebia vasútvonal teljesen átépült, a régiből csak a helye maradt meg - közölte a vezérigazgató, hozzátéve, hogy minden infrastruktúra-elem maradéktalanul elkészült, úgymint a sínek, a váltók, a peronok és a felsővezeték.

A beruházás költségvetésében nem csak az infrastruktúra volt benne:

ebből a pénzből megújultak az épületek, elkészült 400 biciklis és 400 autós P+R parkoló, elkészültek az aluljárók és elkészül egy teljes biztonsági audit is

- tájékoztatott Hegyi Zsolt.

A vadonatúj pályához vadonatúj biztosítóberendezés is létesült - mondta a vezérigazgató. A biztosítóberendezés felelős azért, hogy működjenek a váltók, helyes jelzési képet mutassanak a jelzők, és nyíljanak és záródjanak a sorompók, ahogy a vonat halad. A biztosítóberendezés teljes körűen és korlátozás nélkül működik, minden váltó és minden vágány használható, ami ezen a vasútvonalon van.

A MÁV-vezér azt is elárulta: a vonatok jelenleg 100 km/óra sebességgel haladhatnak ezen a vasútvonalon, és egyelőre a tehervonatok számára nyílt meg a közlekedés.

A Szerbia felé tartó tehervonatok fokozatosan terelődnek át az eddig használt szegedi irányról a Budapest-Belgrád direkt vasútvonalra.

A forgalom a következő hetekben folyamatosan bővül, ennek a hétnek a második felétől például lehetőség lesz már ezen a vasútvonalon is a konténervonatok továbbítására - közölte Hegyi Zsolt, hangsúlyozva, hogy a tehervonatok olyan ütemben követhetik egymást, amilyen ütemben erre szükség van, "semmilyen korlátozás nincs a tekintetben, hogy hány tehervonat közlekedhet egyszerre a pályán".

"Egy feladat van még előttünk, ez pedig a vonatbefolyásolási rendszer véglegesítése: a szoftver tesztelése folyamatban van, ennek az elkészülése előfeltétele annak, hogy a személyforgalom 160 km/h-s sebességgel megindulhasson Budapest és Belgrád között" - mondta a MÁV-vezér.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hatházi Tamás