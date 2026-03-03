Megjött a pofon: ismét lefelé módosították a növekedési prognózist

A negyedik negyedéves GDP-adat második, részletes közlése összességében nem hozott meglepetést: a negyedéves növekedési ütem 0,2 százalék maradt, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított éves index pedig 0,8 százalékra módosult.
A részletek ugyanakkor kedvezőtlen képet rajzolnak
A magyar gazdaság 2025-ben mindössze 0,4 százalékkal bővült, vagyis a reál GDP lényegében 2022 óta stagnál.
A negyedik negyedévben a mezőgazdaság teljesítménye 2,5, az építőiparé 1,3 százalékkal emelkedett negyedéves összevetésben, miközben az ipari termelés 1,2 százalékkal visszaesett. A legnagyobb súlyú ágazat, a szolgáltatási szektor mindössze 0,1 százalékos negyedéves növekedést mutatott, ami az év végi gyenge teljesítmény fő magyarázata.
Az ünnepi szezon mind a kiskereskedelemben, mind a turizmusban visszafogott maradt, a lakáspiac pedig az új lakástámogatási program ellenére sem tudott érdemben élénkülni.
A háztartások tényleges végső fogyasztása negyedéves alapon 1,4 százalékkal bővült, ami az elmúlt évek egyik legerősebb üteme. A kormányzati fogyasztással együtt számolt végső fogyasztás közel 2 százalékkal emelkedett, ilyen mértékű növekedésre 2022 eleje óta nem volt példa.
Ennek azonban a szolgáltatási szektor teljesítményében alig látszik nyoma.
A készletváltozások jelentős visszaesése számottevően rontotta az összképet: a bruttó állóeszköz-felhalmozás és a készletváltozás együttesen 7,7 százalékos negyedéves csökkenést mutatott. Az ING értékelése szerint komoly adatminőségi problémák nehezítik a koherens makrogazdasági kép felrajzolását.
Az előrejelzés lefelé módosítása részben az energiaár-sokk gazdasági hatásaival magyarázható: a közel-keleti konfliktus nyomán emelkedő energiaárak érzékenyen érinthetik Magyarországot. Történelmi tapasztalatok alapján egy 10 százalékos energiaár-emelkedés átlagosan 0,4 százalékponttal növeli az éves inflációt, miközben 0,1 százalékponttal visszafogja a GDP-növekedést.
Az úgynevezett áthúzódó hatás 2026-ban mindössze 0,3 százalékpont körüli, vagyis negyedéves szinten tapasztalt stagnálás esetén is nagyjából ekkora lenne az éves növekedési ütem.
Az idei növekedési pályát döntően a kormányzati intézkedésekkel támogatott lakossági fogyasztás, a beruházások mérsékelt élénkülése és a nettó export tartós gyengesége határozza meg.
Mik a realitások?
A nettó export továbbra is érdemben fékezi a GDP-bővülést, amit a belföldi kereslet részben ellensúlyoz.
Az ING 2027–2028-ra 2,7–3,0 százalék közötti növekedési ütemet tart reálisnak, feltéve, hogy a külső kereslet is élénkül.
A pénzügyi intézet ugyanakkor figyelmeztet: a már három éve gyenge tőkeállomány-bővülés és a romló demográfiai folyamatok jelentősen megnehezítik, hogy a magyar gazdaság tartósan, komolyabb egyensúlytalanságok nélkül 3 százalék feletti növekedési pályára álljon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
