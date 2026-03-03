Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett

Az orosz–magyar csatornák továbbra is nyitva vannak, miközben az ukrajnai háború és az energiaellátás kérdése egyszerre formálja a térség politikai mozgásterét. Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktorral egyeztetett telefonon, de a telefonbeszélgetés pontos témái nem ismertek. Így nem tudni, hogy a Barátság kőolajvezeték helyzete szóba került-e, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kőolajtranzit ügyében bírálta Budapestet, jelezve, hogy nem egyeztettek az orosz elnökkel.

Az orosz–magyar kapcsolatok aktuális kérdéseiről és az ukrajnai háborúról egyeztetett telefonon Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök – szúrta ki a Telex a Kreml közleményét. A moszkvai kommunikáció szerint

a két vezető a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon elért megállapodások végrehajtásáról, valamint az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseiről beszéltek, de nem derült ki, ki kezdeményezte a hívást.

A közlemény szerint szóba került az iráni és közel-keleti helyzet gyors romlása és ennek lehetséges hatása a globális energiapiacokra, valamint az ukrajnai háború is. Putyin a tájékoztatás alapján méltatta a magyar kormány álláspontját, amely a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, és „kiegyensúlyozott, szuverén” külpolitikát hirdet. A felek érintették az ukrán fegyveres erők által mozgósított, majd Oroszország által elfogott magyar állampolgárok ügyét is, és megállapodtak a diplomáciai kapcsolattartás folytatásáról.

A beszámoló viszont nem említi, hogy a Barátság kőolajvezetékről egyeztetett volna Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin.

A háttérben ugyanis éles konfliktus van a tranzitvonat körül: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden nyíltan bírálta a magyar és a szlovák kormányt, amiért szerinte kizárólag saját energiabiztonsági érdekeikre hivatkoznak, miközben nem fordultak Moszkvához az infrastruktúra elleni támadások leállítása érdekében.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az orosz csapásokat követően megkezdték a vezeték helyreállítását, de a föld alatti szakaszok, a vezérlőpanelek, a szivattyúrendszer és más műszaki elemek sérülései nem ítélhetők meg pusztán műholdfelvételek alapján. Szerinte emiatt egy tűzszünet is szükséges lehet a vezeték helyreállításához.

Zelenszkij külön kiemelte, hogy kész lenne közvetlenül is tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az infrastruktúra elleni támadások leállításáról, és szerinte ezt a magyar és a szlovák félnek is kezdeményeznie kellett volna Moszkva felé.

A magyar és a szlovák kormányok eközben azt állítják, hogy a vezeték már műszakilag alkalmas lenne az olajszállítás folytatására, és azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból nem indította újra az áramlást.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko