Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett

Az orosz–magyar kapcsolatok aktuális kérdéseiről és az ukrajnai háborúról egyeztetett telefonon Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök – szúrta ki a Telex a Kreml közleményét. A moszkvai kommunikáció szerint
a két vezető a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon elért megállapodások végrehajtásáról, valamint az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseiről beszéltek, de nem derült ki, ki kezdeményezte a hívást.
A közlemény szerint szóba került az iráni és közel-keleti helyzet gyors romlása és ennek lehetséges hatása a globális energiapiacokra, valamint az ukrajnai háború is. Putyin a tájékoztatás alapján méltatta a magyar kormány álláspontját, amely a konfliktus politikai-diplomáciai rendezését támogatja, és „kiegyensúlyozott, szuverén” külpolitikát hirdet. A felek érintették az ukrán fegyveres erők által mozgósított, majd Oroszország által elfogott magyar állampolgárok ügyét is, és megállapodtak a diplomáciai kapcsolattartás folytatásáról.
A beszámoló viszont nem említi, hogy a Barátság kőolajvezetékről egyeztetett volna Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin.
A háttérben ugyanis éles konfliktus van a tranzitvonat körül: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kedden nyíltan bírálta a magyar és a szlovák kormányt, amiért szerinte kizárólag saját energiabiztonsági érdekeikre hivatkoznak, miközben nem fordultak Moszkvához az infrastruktúra elleni támadások leállítása érdekében.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az orosz csapásokat követően megkezdték a vezeték helyreállítását, de a föld alatti szakaszok, a vezérlőpanelek, a szivattyúrendszer és más műszaki elemek sérülései nem ítélhetők meg pusztán műholdfelvételek alapján. Szerinte emiatt egy tűzszünet is szükséges lehet a vezeték helyreállításához.
Zelenszkij külön kiemelte, hogy kész lenne közvetlenül is tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az infrastruktúra elleni támadások leállításáról, és szerinte ezt a magyar és a szlovák félnek is kezdeményeznie kellett volna Moszkva felé.
A magyar és a szlovák kormányok eközben azt állítják, hogy a vezeték már műszakilag alkalmas lenne az olajszállítás folytatására, és azzal vádolják Kijevet, hogy politikai okokból nem indította újra az áramlást.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Miniszterelnöki Ko
Óriási kihívás, de versenyelőnyt is hozhat az AI szabályozásoknak való megfelelés
Elindult a Digital Compliance 2026 konferencia.
Azonnal itt a fájó hatása a Hormuzi-szoros lezárásának: minden rekord megdőlt
Fókuszban a fuvardíjak.
Meddig gyengülhet most a forint?
A forint eddig a háború egyik legnagyobb áldozata
Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Két hét múlva kiderül!
A hitelfedezeti biztosítások is fókuszban lesznek a Portfolio Biztosítás 2026 konferenciáján.
Kiszivárgott a brüsszeli terv: olyan hatalom kerülhet Brüsszel kezébe, amitől Magyarország rég rettegett
A jelenlegi magyar gazdasági modell alapjaiban remeghet meg.
Miért fáj annyira Putyinnak, hogy Hámenei halott?
Az amerikai csapás tovább növelte az elnöki paranoiát és a vágyat Ukrajna megszerzésére.
Ursula von der Leyen jobbkeze keményen kiosztotta Friedrich Merzet
A német kancellár egy elhibázott és leegyszerűsítő reformot erőltet szerinte.
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.