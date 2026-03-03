  • Megjelenítés
Orbán Viktor: Nem szeretnék úgy választásba menni, hogy közben káosz bontakozik ki
Gazdaság

Orbán Viktor: Nem szeretnék úgy választásba menni, hogy közben káosz bontakozik ki

MTI
|
Portfolio
A miniszterelnök soproni beszédében leszögezte: senki sem szeret úgy választásba menni – és ő sem szeretne –, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki. Orbán Viktor szerint egy olajválságra is fel kell készülni, de a következő 2-3 hónapban Magyarország ellátása biztosított.
Parlamenti választás és piaci reakciók
A 2026-os év legfontosabb eseménye Magyarország szempontjából az április 12-én esedékes parlamenti választás. De mit hozhat a választás a piacok, befektetők számára? Terítéken a választási forgatókönyvek és az azokhoz rendelhető piaci reakciók a következő befektetői klubunkon.
Információ és jelentkezés

"Senki sem szeret úgy választásba menni, én sem szeretnék, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján" - jelentette ki Orbán Viktor Sopronban.

A miniszterelnök felidézte: Magyarországon 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, most 4,7 millió, és a kormány terve, hogy a következő ciklus végén 5 millió magyar dolgozzon. Ezt követően Orbán Viktor számos múltbeli intézkedést felsorolt:

  • kitért a 14. havi nyugdíj a bevezetésére,
  • az Otthon Start Program bevezetésére is, amely szerinte az Ausztriában élő magyaroknak is fontos,
  • a családi adókedvezmény megduplázására,
  • a gyes és a gyed adómentességére és
  • az anyák adómentességére.

Orbán Viktor a Közel-keleti háborúról azt mondta:

nehéz a gazdasági helyzet, de ez most mindegy, sok magyar van kint, épségben haza kell őket hozni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

