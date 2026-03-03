Orbán Viktor: Nem szeretnék úgy választásba menni, hogy közben káosz bontakozik ki

A miniszterelnök soproni beszédében leszögezte: senki sem szeret úgy választásba menni – és ő sem szeretne –, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki. Orbán Viktor szerint egy olajválságra is fel kell készülni, de a következő 2-3 hónapban Magyarország ellátása biztosított.

"Senki sem szeret úgy választásba menni, én sem szeretnék, hogy közben egy gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján" - jelentette ki Orbán Viktor Sopronban.

A miniszterelnök felidézte: Magyarországon 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott, most 4,7 millió, és a kormány terve, hogy a következő ciklus végén 5 millió magyar dolgozzon. Ezt követően Orbán Viktor számos múltbeli intézkedést felsorolt:

kitért a 14. havi nyugdíj a bevezetésére,

az Otthon Start Program bevezetésére is, amely szerinte az Ausztriában élő magyaroknak is fontos,

a családi adókedvezmény megduplázására,

a gyes és a gyed adómentességére és

az anyák adómentességére.

Orbán Viktor a Közel-keleti háborúról azt mondta:

nehéz a gazdasági helyzet, de ez most mindegy, sok magyar van kint, épségben haza kell őket hozni.

A miniszterelnök kilátásba helyezte: föl kell készülni egy olajválságra is. Elmondása szerint a Barátság olajvezeték újraindításának semmilyen műszaki akadálya nincs, csak azért nem indítják újra, mert politikai okokból nem akarják. Magyarország ezért nehéz helyzetbe került, az olajtartalékot azonban "úgy alakították", hogy a következő 2-3 hónapban képesek lesznek az ország ellátását biztosítani, de a választások után megoldásokat kell találni.

