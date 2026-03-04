Kiderült, mire készül Trump: már ezen a héten életbe lép az amerikai vámcsapás

Ahhoz, hogy megértsük a mostani lépést, látni kell az elmúlt hónapok eseményeit:
- Donald Trump elnök korábban bevezette az úgynevezett „kölcsönösségi” (reciprocal) vámokat, amelyek lényege az volt, hogy az USA legalább ugyanakkora vámmal sújtja a behozott termékeket, amekkorát az adott ország vet ki az amerikai árukra. Ezzel többek között a deficites amerikai külkereskedelmi mérleget akarta javítani Trump.
- Az amerikai Legfelsőbb Bíróság nemrégiben megsemmisítette ezeket a vámokat, alkotmányossági és hatásköri aggályokra hivatkozva.
Trump adminisztrációja azonban nem hátrált meg: a bírósági döntés után hirdették meg a mostani,
egységes 15%-os globális tarifát, amelyet már ezen a héten végrehajtanak.
Mi várható most? Scott Bessent az interjúban azt is kifejtette, hogy meggyőződése szerint az amerikai vámtételek öt hónapon belül visszaállnak arra a szintre, ahol a bírósági tiltás előtt tartottak. Ez azt jelzi, hogy Washington gőzerővel dolgozik a jogi kiskapukon vagy egy új törvényi kereten, amely stabilizálja a protekcionista kereskedelempolitikát.
Címlapkép forrása: Richard Rodriguez/Getty Images
Ha a történelem ismétli önmagát, a java még csak most kezdődik
Erősen rímel a sztori.
Hatalmas meglepetés: 22 éves mélyponton a munkanélküliség az egyik legnagyobb európai gazdaságban!
Fél százalékponttal alacsonyabb a statisztika, mint várták.
Rossz hírt kaptak az utazók: fontos bejelentések jöttek a légtérzárakról
Katar és Bahrein is lépett.
Megjött a bejelentés: csütörtökön jön a Kormányinfó, ezek a témák lesznek terítéken
Jönnek a legújabb intézkedések.
Megállíthatatlanul letarolják a piacot a kínai webshopok, óriási a lemaradás Magyarországon
Gyorsan kell alkalmazkodni.
Kiderültek a részletek: így vesztette el Amerika az F-15E Strike Eagle vadászgépeit az Irán elleni háborúban
Egyre több információ kerül elő.
Kimondták a szakértők: nem sok jó dolog vár a dollárra
Az összes devizára hatással lesz.
Figyelmeztetnek a nagy elemzőházak, heteken belül elérheti a 100 dollárt az olajár
Feszült a helyzet a Közel-Keleten.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.