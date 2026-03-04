Kiderült, mire készül Trump: már ezen a héten életbe lép az amerikai vámcsapás

Ahhoz, hogy megértsük a mostani lépést, látni kell az elmúlt hónapok eseményeit:

Donald Trump elnök korábban bevezette az úgynevezett „kölcsönösségi” (reciprocal) vámokat, amelyek lényege az volt, hogy az USA legalább ugyanakkora vámmal sújtja a behozott termékeket, amekkorát az adott ország vet ki az amerikai árukra. Ezzel többek között a deficites amerikai külkereskedelmi mérleget akarta javítani Trump.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság nemrégiben megsemmisítette ezeket a vámokat, alkotmányossági és hatásköri aggályokra hivatkozva.

Trump adminisztrációja azonban nem hátrált meg: a bírósági döntés után hirdették meg a mostani,

egységes 15%-os globális tarifát, amelyet már ezen a héten végrehajtanak.

Mi várható most? Scott Bessent az interjúban azt is kifejtette, hogy meggyőződése szerint az amerikai vámtételek öt hónapon belül visszaállnak arra a szintre, ahol a bírósági tiltás előtt tartottak. Ez azt jelzi, hogy Washington gőzerővel dolgozik a jogi kiskapukon vagy egy új törvényi kereten, amely stabilizálja a protekcionista kereskedelempolitikát.

