Megállíthatatlanul letarolják a piacot a kínai webshopok, óriási a lemaradás Magyarországon

Németh Kornél, a Rossmann Magyarország ügyvezetője személyes váltásával indított: húsz év után a cég éléről a vezetők fejlesztése felé fordul. Úgy látja, hogy a Rossmann mögötti tulajdonosi háttér – a német anyavállalat és az 185 éves, ázsiai gyökerű AS Watson-csoport – óriási stabilitást ad.

A mi éves eredményünket a német anyavállalat egy rosszabb héten megcsinálja. Ez óriási szabadságot ad nekünk

– fogalmazott. Saját piacukat válságállónak nevezte, és hangsúlyozta: a cég hosszú távon gondolkodik, a magyar működésbe a tulajdonosok érdemben nem szólnak bele.

A kiskereskedelmi árrésstopként ismert szabályozásról is beszélt: a Rossmann szortimentjének mintegy harmadát érinti, de két hónap alatt választ tudtak adni a kihívásra. Sok plusz munka volt, kevesebb pénz mellett, de a vállalat alkalmazkodott. Szerinte az intézkedés az év közepén kifut, utána pedig "értelmesebb kereskedői világ jön".

Fazekas Bálint, az Euronics Magyarország tulajdonos-ügyvezetője szerint a hazai kiskereskedelem egyik legnagyobb strukturális problémája a piac mérete.

A tízmilliós piac nem elég ahhoz, hogy valóban nagyot lehessen ugrani. Magyar bajnok csak az lehet, aki külföldre megy

– mondta. A 36 éves családi vállalkozás Horvátország felé terjeszkedik, és fizikai (offline) bolthálózati expanziót is tervez.

Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a cég növekedése a Covid óta töretlen, és ma már messze nem csak ételfutár-szolgáltatásról van szó: minden negyedik rendelésük kiskereskedelmi termék. A nem élelmiszer kategória különösen gyorsan nő: "Rendelnek tőlünk iPhone-t, arany nyakláncot gyémánt medállal, tényleg szinte mindent."

Polgári Balázs, az eMAG Magyarország országigazgatója szerint a piactérmodell mára jóval érettebb, mint néhány éve volt. Olyan cégek csatlakoznak, amelyek korábban nem is gondoltak külföldi értékesítésre. A magyar vállalkozások ugyanakkor még mindig hátrányban vannak:

Nyugat-Európához képest edukációban és támogatásban óriási a lemaradás.

A Temu és más kínai platformok kapcsán világosan fogalmazott: ez a vonat nem fog megállni. A kosárértékek növekedését sokkolónak nevezte: kétezer–háromezer forintról néhány év alatt tizenhárom–tizenötezer forintra ugrottak. A nagyjából háromeurós csomagdíj szerinte nem fogja visszavetni a rendeléseket, az árkülönbség így is óriási marad. Úgy látja, a valódi versenyelőny nem az ár, hanem a technológia:

A kínai platformok mögött óriási fejlesztés van. Ehhez érettségben fel kell zárkóznunk.

Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2024 visszafogott év volt, de 2025-ben újra növekedni tudtak. A tulajdonosi szerkezetváltás új korszakot nyitott: "Az irányítás százszázalékban Magyarországon van. Gyorsabban tudunk reagálni a piacra." Az Auchan 2032-ig szóló, kifejezetten növekedésorientált stratégiát dolgozott ki.

Ennek három pillére van. Az első a meglévő hálózat megújítása, vagyis a hipermarketek és szupermarketek újragondolása. A második az expanzió: kompakt hipermarketek nyitása új városokban, illetve kisebb, 70–150 négyzetméteres kényelmi boltok és franchise-hálózat kiépítése. A harmadik pillér a mesterséges intelligenciával támogatott optimalizáció. Utóbbira konkrét példát is hozott:

"A pékségben a polcokat kamera figyeli, és jelzi, mit kell sütni. Ez csökkenti a selejtet és javítja a kiszolgálást."

Képek: Mónus Márton, Portfolio

Címlapkép forrása: Portfolio