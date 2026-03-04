  • Megjelenítés
Megelégelte a kormány a külföldi webáruházak térnyerését: új rendszer jön, ami pillanatok alatt lebuktatja a gyanús oldalakat
Gazdaság

Megelégelte a kormány a külföldi webáruházak térnyerését: új rendszer jön, ami pillanatok alatt lebuktatja a gyanús oldalakat

Portfolio
Az e-kereskedelem gyors térnyerése és a külföldi – köztük a Temuhoz hasonló – webáruházak erősödő jelenléte miatt a kormány új eszközökkel lép fel a fogyasztók védelme és az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében: a Nemzetgazdasági Minisztérium hamarosan elindítja a ROSTA nevű platformot, amely másodpercek alatt értékeli az online áruházak megbízhatóságát - jelentette be Gerlaki Bence adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár a Portfolio Retail Day 2026 konferencián.

A ROSTA bevezetését Gerlaki Bence, az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár jelentette be a Portfolio Retail Day 2026 konferencián. Elmondása szerint

a rendszer a fogyasztók tájékozott döntéseit segíti, miközben hozzájárul a hazai és külföldi szereplők közötti tisztességes piaci versenyhez.

Az államtitkár előadásában kiemelte, hogy a következő negyedévekben a fogyasztás lehet a GDP-növekedés fő hajtóereje, a beruházások pedig várhatóan 2026 közepétől erősítik tovább a gazdasági bővülést. A kiskereskedelmi forgalom volumene 2025-ben átlagosan 2,9 százalékkal emelkedett, elsősorban a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelemnek köszönhetően. Idén a kormányzati intézkedések 580–790 milliárd forinttal támogathatják a kiskereskedelmi forgalmat, ami 3–4 százalékos volumenbővülést eredményezhet. Az alacsony infláció és az árrések mérséklődése szintén kedvez a fogyasztás további növekedésének.

Az online kereskedelem súlyának növekedését a friss adatok is alátámasztják. Gerlaki ismertetése szerint 2025-ben a háztartások tényleges fogyasztása megközelítette a 46 ezer milliárd forintot, amelynek 44 százaléka, mintegy 20 ezer milliárd forint a kiskereskedelemben realizálódott. A hazai kiskereskedelmi forgalom 8,7 százaléka – 1764 milliárd forint – már online csatornákon bonyolódott. Míg 2010-ben az e-kereskedelem részaránya még 1 százalék alatt volt, 2025-re nagyjából 12 százalékra ugrott. A külföldi webáruházak – köztük a Temu – forgalma elérte a 665 milliárd forintot.

Még több Gazdaság

15 éve nem volt ekkora a baj: gyengébb forint és lassú növekedés vár a magyar cégekre

Itt a bejelentés, hamarosan újraindulhat a Barátság kőolajvezeték!

Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket

Az államtitkár szerint mindez indokolttá teszi az állami beavatkozást, mert egyes külföldi webáruházak tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak, miközben a hazai piaci szereplők hátrányba kerülnek. A jogszabályi környezet korszerűsítése és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése ezért kiemelt kormányzati cél.

Ennek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) nevű platform, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen fejleszt. A rendszer induláskor várhatóan 10–15 ezer webáruházat értékel 60 szempont alapján, négy fő kategóriába sorolva azokat, és néhány másodpercen belül visszajelzést ad a vásárlóknak egy adott online bolt megbízhatóságáról. A platform minden lényeges cégadatot és domain-információt is megjelenít, hogy a fogyasztók pontosan tudják, kivel kötnek szerződést. A rendszert már tesztelik, az éles indulás 2026 második negyedévének végére várható.

Gerlaki hangsúlyozta:

a cél nem elsősorban a szankcionálás, hanem a megelőzés, vagyis a tudatos vásárlás támogatása és a jogkövető vállalkozások ösztönzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Retail Day 2026

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Titkos bunkert bombázott szét Izrael, Teherán példátlan megtorlással fenyegetőzik – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Dubaj és Bejrút támadás alatt, Trump biztosítaná a Hormuzi-szorost, kiderült, mikor lesz új iráni vezető – Híreink az iráni háborúról percről percre szerdán
Hirtelen felfüggesztette járatait a legendás magyar utazási iroda, hazahozzák a nyaralókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility