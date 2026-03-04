Megelégelte a kormány a külföldi webáruházak térnyerését: új rendszer jön, ami pillanatok alatt lebuktatja a gyanús oldalakat

A ROSTA bevezetését Gerlaki Bence, az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár jelentette be a Portfolio Retail Day 2026 konferencián. Elmondása szerint
a rendszer a fogyasztók tájékozott döntéseit segíti, miközben hozzájárul a hazai és külföldi szereplők közötti tisztességes piaci versenyhez.
Az államtitkár előadásában kiemelte, hogy a következő negyedévekben a fogyasztás lehet a GDP-növekedés fő hajtóereje, a beruházások pedig várhatóan 2026 közepétől erősítik tovább a gazdasági bővülést. A kiskereskedelmi forgalom volumene 2025-ben átlagosan 2,9 százalékkal emelkedett, elsősorban a nem élelmiszer jellegű kiskereskedelemnek köszönhetően. Idén a kormányzati intézkedések 580–790 milliárd forinttal támogathatják a kiskereskedelmi forgalmat, ami 3–4 százalékos volumenbővülést eredményezhet. Az alacsony infláció és az árrések mérséklődése szintén kedvez a fogyasztás további növekedésének.
Az online kereskedelem súlyának növekedését a friss adatok is alátámasztják. Gerlaki ismertetése szerint 2025-ben a háztartások tényleges fogyasztása megközelítette a 46 ezer milliárd forintot, amelynek 44 százaléka, mintegy 20 ezer milliárd forint a kiskereskedelemben realizálódott. A hazai kiskereskedelmi forgalom 8,7 százaléka – 1764 milliárd forint – már online csatornákon bonyolódott. Míg 2010-ben az e-kereskedelem részaránya még 1 százalék alatt volt, 2025-re nagyjából 12 százalékra ugrott. A külföldi webáruházak – köztük a Temu – forgalma elérte a 665 milliárd forintot.
Az államtitkár szerint mindez indokolttá teszi az állami beavatkozást, mert egyes külföldi webáruházak tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak, miközben a hazai piaci szereplők hátrányba kerülnek. A jogszabályi környezet korszerűsítése és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése ezért kiemelt kormányzati cél.
Ennek egyik kulcseleme a ROSTA (Reliable Online Store Analyser) nevű platform, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közösen fejleszt. A rendszer induláskor várhatóan 10–15 ezer webáruházat értékel 60 szempont alapján, négy fő kategóriába sorolva azokat, és néhány másodpercen belül visszajelzést ad a vásárlóknak egy adott online bolt megbízhatóságáról. A platform minden lényeges cégadatot és domain-információt is megjelenít, hogy a fogyasztók pontosan tudják, kivel kötnek szerződést. A rendszert már tesztelik, az éles indulás 2026 második negyedévének végére várható.
Gerlaki hangsúlyozta:
a cél nem elsősorban a szankcionálás, hanem a megelőzés, vagyis a tudatos vásárlás támogatása és a jogkövető vállalkozások ösztönzése.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
