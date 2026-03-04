  • Megjelenítés
Rossz hírt kaptak az utazók: fontos bejelentések jöttek a légtérzárakról
Rossz hírt kaptak az utazók: fontos bejelentések jöttek a légtérzárakról

Meghosszabbította a légtérzárat Katar - írja a Budflyer.

Katar 48 órával meghosszabította a légtérzárat, így a következő várható módosítási időpont helyi idő szerint péntek reggel 6 óra lesz.

Eközben Bahreinben holnap helyi idő szerint 11 óráig kitolták a légtérzár feloldását.

Az Egyesült Arab Emírségekben viszont korlátozott műkődési feltételekkel van forgalom.

