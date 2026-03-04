Szijjártó Péter ígéretet kapott Putyintól a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ahol elsősorban az energiaellátás kérdései, valamint magyar hadifoglyok ügye került szóba.

A találkozón Putyin arról beszélt, hogy bár a két ország közötti kereskedelmi forgalom az utóbbi időszakban mintegy 13 százalékkal csökkent, a gazdasági kapcsolatok szerinte továbbra is fenntarthatók, különösen az energetikai együttműködés és a paksi atomerőmű bővítésének projektje terén.

Az energiaellátással kapcsolatban ígéretként hozzátette:

Oroszország eddig is teljesítette energiaszállítási kötelezettségeit, és továbbra is megbízható beszállítónak tartja magát.

Szijjártó Péter a tárgyaláson arról beszélt, hogy a magyar kormány számára a jelenlegi nemzetközi helyzetben az energiabiztonság az egyik legfontosabb kérdés. A miniszter azt mondta, Magyarországot aggasztja, hogy Ukrajna – állítása szerint politikai döntés nyomán – hetek óta blokkolja a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező szállításokat. (Ukrajna tagadja, hogy a vezeték alkalmas lenne a szállításra, állítják, nem végeztek még a javítási munkálatokkal. Kijev péntekre ígért tájékoztatást arról, mikor indulhat újra az olajáramlás a Barátságon.)

Szerinte a közel-keleti konfliktus miatt a globális olaj- és gázpiac is bizonytalanná vált, ezért Moszkvában garanciákat szeretett volna kapni arra, hogy a Magyarország számára szükséges kőolaj- és földgázmennyiségeket továbbra is biztosítani tudják.

Úgy fogalmazott: ha nem érkezne meg az orosz energia Magyarországra, az jelentős áremelkedést okozhatna az energiaárakban.

A külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország számára kulcsfontosságú a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat gázvezeték működése.

Emellett felvetette az orosz elnöknek a magyar hadifoglyok ügyét is: közlése szerint az ukrajnai háború során magyar nemzetiségű embereket is besoroztak az ukrán hadseregbe, közülük többen orosz hadifogságba kerültek. Szijjártó Péter ezért arra kérte az orosz elnököt, hogy fontolja meg az érintettek szabadon bocsátását.

Putyin a találkozón azt mondta: Orbán Viktor miniszterelnök egy korábbi telefonbeszélgetés során szintén felvetette ezt a kérdést, és arra kérte az orosz vezetést, vizsgálják meg a magyar állampolgársággal is rendelkező hadifoglyok szabadon engedésének lehetőségét. Az orosz elnök közlése szerint

döntés született arról, hogy két ilyen hadifoglyot elengednek, akik – mint mondta – kettős, ukrán és magyar állampolgársággal rendelkeznek, és kényszersorozottként kerültek a hadseregbe.

A két fogoly Putyin szerint a magyar delegációval térhet vissza Budapestre.

Címlapkép forrása: Facebook/Szijjártó Péter.