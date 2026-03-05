A sztárközgazdász szerint felesleges hisztéria világgazdasági válságot várni Irán miatt

Adam Posen szerint a közel-keleti konfliktusok gazdasági hatását történelmileg gyakran túlbecsülik, és az iráni háború sem valószínű, hogy alapvetően megváltoztatná a globális gazdasági kilátásokat. Úgy véli,
a regionálisan korlátozott, viszonylag rövid ideig tartó háborúk általában nem változtatják meg a világgazdaság alapjait.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy az 1956-os szuezi válság óta számos hasonló helyzet alakult ki, de az olaj- és gázellátással kapcsolatos félelmek rendszerint gyorsan enyhültek.
A Handelsblattban megjelent értékelésében Posen azt állítja, az energiapiacok rugalmassága is mérsékli a kockázatokat. Bár a Hormuzi-szoros fontos szűk keresztmetszet az olajszállításban, Irán csak korlátozott ideig képes komolyan megzavarni a forgalmat. A szakértő szerint az ilyen fennakadások legfeljebb néhány hónapig tarthatnak, miközben minél tovább próbálja Teherán fenntartani a zavarokat, annál inkább saját gazdaságát és biztonságát veszélyezteti. Úgy látja, hogy
az energiaárak emelkedése inkább átmeneti jelenség lenne, hasonlóan ahhoz, ahogyan az európai földgázellátás problémái is idővel stabilizálódtak az orosz–ukrán háború után.
A közgazdász szerint a globális gazdaság ellenálló képességét az európai tapasztalatok is alátámasztják. Az Európai Unió gazdasága a vártnál jobban alkalmazkodott az orosz energiahordozóktól való leváláshoz, és a kezdeti sokk ellenére sikerült új beszállítókat találni. Posen szerint ez azt mutatja, hogy
az energiaellátás földrajzi korlátai hosszabb távon áthidalhatók, és a piaci alkalmazkodás általában gyorsabban történik, mint azt a politikai viták alapján sokan feltételezik.
Ugyanakkor szerint létezik két olyan kevésbé valószínű forgatókönyv, amely komoly gazdasági következményekkel járhatna:
- Az első egy katonai jellegű kockázat: ha Irán képes lenne súlyos károkat okozni egy amerikai repülőgép-hordozóban a Perzsa-öbölben olcsó drón- vagy rakétatechnológiával. Ez megingathatná az Egyesült Államok katonai elrettentő képességébe vetett bizalmat. Posen szerint ez a kelet- és délkelet-ázsiai piacokon tőzsdei eladási hullámot indíthatna el, drágíthatná a dél-koreai és tajvani IT-termékeket, és akár az amerikai kamatszintek emelkedéséhez is vezethetne a növekvő védelmi kiadások miatt.
- A másik kockázat diplomáciai természetű: Posen szerint az iráni rezsim azzal próbálhat nyomást gyakorolni Washingtonra, hogy támadásokat indít az amerikai bázisok mellett a Perzsa-öböl menti országok civil infrastruktúrája ellen is, abban a reményben, hogy ezek a kormányok rákényszerítik az Egyesült Államokat a katonai műveletek leállítására. Ha azonban ezek a támadások valóban politikai instabilitást okoznának a térségben, az már sokkal súlyosabb és tartósabb zavarokat idézhetne elő a globális energiaellátásban.
