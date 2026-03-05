Esik a tej ára: esetenként 200 forint alatt is hozzá lehet jutni

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Érezhetően csökkentek a tejárak a magyar boltokban az elmúlt hónapokban: a nagy áruházláncoknál nemcsak az átlagárak mentek lejjebb, hanem egyre több látványos akció is megjelent a polcokon. Egyes UHT tejek literenként már 300 forint alatti, sőt, alacsonyabb zsírtartalomnál, bizonyos esetekben 200 forint körüli áron is elérhetők, ami jól mutatja, mekkora nyomás alakult ki a tejpiacon.

Érezhetően csökkentek a tejárak a magyar boltokban az elmúlt fél évben. Az Online Árfigyelő adatai szerint a hat nagy kiskereskedelmi láncban – Lidl, Aldi, Penny, Tesco, Spar és Auchan – az átlagos literár 435 forintról 404 forintra mérséklődött (a legutóbbi adat március 1-i).

A különböző tejfajták között ugyanakkor továbbra is jelentős az eltérés. A laktózmentes tejek a legdrágábbak, míg a 1,5 százalékos zsírtartalmú UHT tejek a legolcsóbbak, és időnként kifejezetten alacsony, szinte extrém árakon jelennek meg egyes termékek a nagy láncok polcain.

A minimumárak mutatják meg igazán a tejpiaci trendeket

Éppen ezért - és az árérzékeny vásárlók miatt is - az átlagáraknál ezért sokszor beszédesebbek a boltokban elérhető minimumárak. A 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT tejek esetében hat hónappal ezelőtt, vagyis 2025 októberének elején 340 forint alatt gyakorlatilag nem lehetett literenként tejet vásárolni a nagy láncoknál. Ehhez képest ma már 320 forint alatti árak is előfordulnak, sőt egyes akciókban akár 300 forint alá is benézhetnek – elsősorban az Aldiban, a Lidlben és az Auchanban láthattunk ilyeneket az elmúlt hetekben.

200 forint alatti UHT tej is megjelent az akciókban

Még látványosabb az áresés a 1,5 százalékos UHT tejeknél. Ebben a kategóriában már 200 forint körüli árakkal is találkozni lehet, az Auchan pedig február végén, március elején 190 forintos literárat is kínált egyes termékeknél.

Sok oka van a tejárcsökkenésnek

A tej árának csökkenése mögött több egymást erősítő tényező áll – mondta Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.

Egyrészt az Egyesült Államok és partnerei közötti vámháború miatt több tej és tejtermék marad az európai piacon, ami lefelé nyomja az árakat. Emellett szezonális hatások is érvényesülnek: a tejtermelésnek vannak biológiai ciklusai, amelyek bizonyos időszakokban természetes kínálatnövekedést hoznak. Az utóbbi években ráadásul kifejezetten jövedelmező volt a tejtermelés,

ezért sok gazdaság növelte az állományt, több tehenet állítottak termelésbe, ami önmagában is többletkínálatot eredményezett.

A legjelentősebb tényező azonban Kína döntése volt, amely még karácsony előtt vámokat vetett ki az európai tejtermékekre.

Hivatalosan ezt az uniós dömpinggel indokolták, valójában azonban sokkal inkább válaszlépésről van szó az európai vámokra, amelyeket a kínai autóiparral szemben vezettek be

- tette hozzá. A lépés különösen érzékenyen érinti az európai tejágazatot, mert Kína az egyik legnagyobb felvevőpiac: a kínai középosztály körében népszerűek az európai tejtermékek, de még ennél is fontosabb a sovány tejpor – és részben a teljes tejpor – iránti kereslet, amely alapvető élelmiszeripari alapanyagnak számít. A magas kínai vámok miatt ezek a termékek most nagyobb arányban az európai piacon maradnak, ami jelentős többletkészleteket és lefelé tartó árnyomást okoz.

Csökkent a nyerstej felvásárlási ára Magyarországon is

Magyarországon is érzékelhető volt ez a folyamat. A nyerstej hazai felvásárlási átlagára 2025 decemberében 3,3 százalékkal csökkent éves alapon, és 189,6 forint/kilogramm szinten alakult, ami mintegy 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi ártól.

További csökkenés idén

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) PÁIR januári adatai szerint 2026 januárjában a nyerstej országos termelői átlagára 163,8 forint/kilogramm volt. A nyerstej átlagára 2026 januárjában a 2025. decemberi szinthez képest 14 százalékkal, az előző év azonos hónapjához viszonyítva pedig 21 százalékkal esett.

Markáns drágulás 2023-ban

Az európai tejpiacon 2023-tól korábban markáns drágulás volt megfigyelhető, amit elsősorban az energia- és takarmányköltségek megugrása, a szűk kínálat és a magas tejtermékárak hajtottak. A későbbi árcsökkenés klasszikus piaci reakcióként értelmezhető: a magas árak termelésösztönzően hatottak, miközben az infláció visszafogta a keresletet. Magyarországon is hasonló változásoknak voltunk tanúi, csak sokkal magasabbra szöktek az árak: 2015 óta megduplázódtak.

Ezt az árnövekedést jól mutatja a KSH, egyes termékárakat mutató statisztikája, amelyben a 1,5, illetve 2,8 százalékos ESL és a 2,8-as UHT tejről közölnek részletes adatokat. Utóbbi esetében jól látszik az árstop hatása. Ez volt az az időszak, amikor több bolt korlátozta a 2,8-as UHT tejek egyszerre vásárolható mennyiségét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images