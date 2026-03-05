Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Kezd elszabadulni a benzin és a dízel ára a hazai töltőállomásokon, a szakértők a legszélsőségesebb esetben azt sem tartják kizártnak, hogy 700 forintra lőjön ki a benzin ára. A közel-keleti helyzet eszkalálódása azonban nem csak a magyar üzemanyagárakban fejti ki a hatását; írásunkban utánajárunk, hogy Európa egyes országaiban hogyan alakultak a fogyasztói árak az elmúlt napokban, és az is kiderül, hogy régiós összevetésben drágának tekinthető-e a magyar benzin.

Ugrik a benzin és a dízel ára

Az iráni háború kitörését követően nagyot ugrott a nyersolaj ára, a forint pedig beesett a vezető devizákkal szemben, mivel a befektetők a biztonságos fedezéknek tartott dollárba menekültek az elmúlt napokban.

Ezek hatását gyorsan és közvetlenül a bűrükön tapasztalhatták a magyar autósok, ugyanis a benzin és a dízel fogyasztói ára is meredeken emelkedni kezdett:

a benzin litere hétfő óta 12 forinttal drágult, egy liter gázolajért pedig 29 forinttal kell többet adni.

A dízel drágulása ráadásul még a kőolajét is meghaladja,

miután a közel-keleti konfliktus kiszélesedése miatt fennakadások léptek fel a Perzsa-öböl menti finomítók exportjában. A Saudi Aramco például hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő Rász Tannúra-i olajfinomító komplexumot, miután dróntalálat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitással rendelkező, elsősorban dízelt feldolgozó finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik. Ennél is frissebb fejlemény, hogy akár napi több mint 3 millió hordóval is visszaeshet Irak olajtermelése néhány napon belül, ha a tankhajók továbbra sem tudnak zavartalanul áthaladni a Hormuzi-szoroson. Ráadásul leállhatott az olajtermelés a Rumaila-n, ami a világ második legnagyobb olajmezeje.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste

Így változtak az árak Európában és a régióban

Valamelyest vigaszt nyújthat az a körülmény, hogy a közel-keleti helyzet eszkalálódása nem csak a magyar üzemanyagárakban fejti ki a hatását. Az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy Európa egyes országaiban hogyan alakultak a fogyasztói árak február 23 és március 2 között. Fontos hozzátenni: az igazán jelentős árugrást vélhetően a jövő heti adatokból fogjuk majd látni a legtöbb ország esetében.

A lenti diagramon látható tehát, hogy mekkora áremelkedést tapasztalhattak a fogyasztók az egyes európai országok benzinkútjain. A legnagyobb drágulást hétfőig bezárólag Finnországban láthattunk mindkét finomított olajtermék esetében,

a finneknél 83 forinttal drágult a benzin egy hét alatt, a dízel literéért pedig 82 forinttal kell többet adni.

De máshol sem valami fényes a helyzet: Németországban 25-30 forintos drágulásokat láthattak a fogyasztók (hétfői forint/euró árfolyamon számolva), de a belga és a francia benzinkutakon is azonnal éreztette a hatását a közel-keleti háború.

A régiónkkal kapcsolatban érdemes kiemelni (sárgával jelölt országok), hogy a benzin esetében egyedül Románia fogyasztói áraiban láthattunk azonnali hatást (+10 forint), de a dízelnél is csak 3 szomszédos országunkban jött markáns drágulás hétfőn (Románia, Horvátország és Ausztria). Ausztriában egyébként már egyre zaklatottabb helyzet kezd kialakulni a benzinár kapcsán: a Heute beszámolója szerint a kutaknál hosszú sorok alakultak ki, az autósok tömegesen tankolnak, mielőtt tovább drágulna az üzemanyag.

Drága most a magyar benzin?

A legéletszerűbb összehasonlítás a magyar üzemanyagárak esetében az, ha a szomszédos országok áraival vetjük össze a hazai jegyzéseket, hiszen ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.

Már csak azért is ez a leglényegesebb közeg az összevetésben, mert a magyar kormány régóta kommunikált elvárása a hazai üzemanyag-forgalmazók felé, hogy a szomszédos országokban látott árak átlagánál nem lehet drágább a magyar benzin és a dízel, különben jöhet a kormányzati beavatkozás. Ezt a logikát szerdán Orbán Viktor is megerősítette az ATV-ben, illetve ma Gulyás Gergely is beszélt erről a kormányinfón.

A hétfői adatok alapján még bőven nyugodtak lehetünk, hiszen ebben a közegben

A BENZIN ESETÉBEN 9 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál,

míg a dízelnél 6 forinttal az átlagos szint alatt van a hazai ár.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.

A forint sem segít

A hazai autósok számára szintén rossz hír, hogy

nagyot gyengült a forint a vezető devizákkal, így a dollárral szemben is,

ezért a dollárban elszámolt nyersolaj még drágább a magyarok számára.

A háború kirobbanása óta 5 százalékot gyengült a forint a zöldhasúval szemben.

Mire számítanak a szakértők?

Bujdos Eszter, a holtankoljak szakértője szerint az iráni háború miatt megugró olajár önmagában kb. 30 forinttal drágíthatja a benzin literét, és ehhez nincs még hozzátéve a devizahatás és a logisztikai többletköltségek.

Hangsúlyozta: szélsőséges esetben, a Hormuzi-szoros kényszerű kerülő útvonalainak költségeit beépítve egy 100 dolláros olajár esetében 70-80 forintos drágulás jöhet az üzemanyagoknál,

akár 700 forintra is kilőhet a benzin ára.

