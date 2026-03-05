Olyat üzenhet a kötvénypiac, amitől még Trump is hátraarcot csinálhat

Tavaly egy a háttérben meghúzódó, kíméletlen erő már megmutatta, hol húzódnak a politikai hatalom határai, és váratlanul megálljt parancsolt Trump akaratának. Most, egy esetleges iráni konfliktus árnyékában a tét sokkal nagyobb. Bár a világ a geopolitikai feszültségekre és a tőzsdék rángatózására figyel, a valódi ítéletet ismét a felszín alatt munkáló, elkerülhetetlen gazdasági törvényszerűségek mondhatják ki. A közelgő amerikai félidős választások előtt egy olyan láthatatlan kettős szorítás foghatja politikai satuba a Fehér Házat, amely a választók mindennapjainak legfájóbb pontjain üt vissza. Ebből a csapdából pedig csak egyetlen kiút létezik: a meghátrálás. Bármennyire is keménynek tűnik Trump, valójában fél szemmel mindig erre a dologra figyel.

Ha visszatekintenénk a tavalyi eseményekre, világosan láthatnánk egy mintázatot: amikor az elnök a vámokkal próbálta volna átírni a fennálló világrendet, a tőzsdék esése önmagában nem késztette jobb belátásra az elnököt. Sőt, mondjuk ki, nem is érdekelte az amerikai elnököt, hogy esnek a részvényindexek.

De amikor a kötvénypiac fellázadt, és a hozamemelkedés az amerikai adósság finanszírozását borította volna fel, arra végül Trump is vigyázba állt és elnézést kért.

Most, egy esetleges iráni háború árnyékában, egy sokkal veszélyesebb játék veheti kezdetét. A kötvénypiac ismét üzenhet a politikának, de a tét ezúttal jóval nagyobb. Egy katonai konfliktus olyan láncreakciót indíthatna el, amelyben lehet, hogy az elnök nem tud időben visszatáncolni, és az utolsó szó a kötvénypiacé lesz.