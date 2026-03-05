Olyat üzenhet a kötvénypiac, amitől még Trump is hátraarcot csinálhat

Ha visszatekintenénk a tavalyi eseményekre, világosan láthatnánk egy mintázatot: amikor az elnök a vámokkal próbálta volna átírni a fennálló világrendet, a tőzsdék esése önmagában nem késztette jobb belátásra az elnököt. Sőt, mondjuk ki, nem is érdekelte az amerikai elnököt, hogy esnek a részvényindexek.
De amikor a kötvénypiac fellázadt, és a hozamemelkedés az amerikai adósság finanszírozását borította volna fel, arra végül Trump is vigyázba állt és elnézést kért.
Most, egy esetleges iráni háború árnyékában, egy sokkal veszélyesebb játék veheti kezdetét. A kötvénypiac ismét üzenhet a politikának, de a tét ezúttal jóval nagyobb. Egy katonai konfliktus olyan láncreakciót indíthatna el, amelyben lehet, hogy az elnök nem tud időben visszatáncolni, és az utolsó szó a kötvénypiacé lesz.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés