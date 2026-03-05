Akik jelen vannak
A helyszínen van többek között Csányi Sándor, az OTP elnöke, Lakatos Péter, a Videoton társtulajdonosa, Banai Péter Benő, a jegybank alelnöke, Szabados Richárd, az NGM államtitkára, Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke, Lánszki Regő, az Építési Minisztérium államtitkára, Kóka János, és Lancz Róbert a Doktor24 tulajdonosai, Perlusz László, a VOSZ főtitkára.
Valamire készül a kormány - Új megállapodást köt Orbán Viktor, máris érkeznek a részletek
A program szerint 10 órakor kezdődnek az előadások, felszólal Orbán Viktor, Nagy Márton, Varga Mihály és Nagy Elek. Ezt követően a hivatalos tervek szerint 12 órától ünnepélyes keretek között aláírja a kormányfő és a kamara elnöke
a kormány és az MKIK közötti együttműködési megállapodást egyes közfeladatok átadás-átvételére vonatkozóan.
Egy év után ismét megrendezik az MKIK gazdasági évnyitó eseményét, újfajta környezetben: a geopolitikai konfliktusok száma nem csökkent, az energiaválság ismét itt kopogtat a térség ajtaján, kiderült, hogy miért nem nőtt tavaly sem a magyar gazdaság, megtörtént azóta az első kamatvágás a magyar jegybank részéről, a parlamenti választás előtti kampányidőszak dübörög, a kormány többfajta intézkedéscsomagról is döntött, ami a vállalkozásokat érinti (5+1 az éttermek és cukrászdák számára, Demján Sándor Program kiterjesztése, 11 pontos kkv-csomag elsősorban adócsökkentésekkel), közben a kormánypártok legerősebb kihívója, a Tisza Párt is bemutatta részleges gazdasági programját.
Minden hasonló rendezvényt, ahol felvonul a miniszterelnök mellett a jegybankelnök és a nemzetgazdasági miniszter hatalmas érdeklődés övez, ám a mostani gazdasági és politikai környezet még inkább felértékeli a csütörtöki rendezvény jelentőségét. Érdekes lesz látni például, hogy a kormányfő miként értékeli az aktuális gazdasági és geopolitikai fejleményeket,
az energiaárak újbóli elszabadulását a vállalkozók előtt, esetleg szóba kerül-e valamilyen célzott program,
amely a költségvetést érinti, és erre rákapcsolódik-e a gazdaságfejlesztésért és költségvetési stabilitásért egyszerre felelős Nagy Márton miniszter.
A részletek egyelőre nem ismertek erről, Orbán Viktor tavaly novemberben beszélt a kilátásban lévő együttműködésről. "Az elnök úrral megállapodtunk, hogy a gazdaság irányításában is részt vesznek, zajlanak a tárgyalások, hogy hogyan tud a kamara átvenni gazdaságirányítási feladatokat, részt vegyen a gazdasági döntésekben és önálló gazdasági jogkörökkel is rendelkezzen" - jelezte előre.
A tavalyi esemény érdekessége volt, mikor Varga Mihály jegybankelnök türelmes és óvatos monetáris politikai lépéseket ígért, ezt Orbán Viktor határozottan érdekesnek találta, már-már furcsállta. Az elmúlt egy évben az MNB így is tett, türelmesen kivárt az első kamatcsökkentéssel, egészen a múlt hétig. A magas kamatok tartása pedig hozzájárult a forint elmúlt egy évben látott felértékelődéséhez, igaz a kirobbant iráni konfliktus és az energiaárak elszállása miatt ismét hektikussá vált a forint árfolyama. Mindenesetre emiatt is nagy figyelem fogja övezni, hogy Orbán Viktor mit gondol a jegybanki politika elmúlt egyéves teljesítményéről.
Az eseményt cikkünkben élőben tudósítjuk a helyszínről, kiderülhet, hogy a kormány készül-e bármilyen további gazdaságpolitikai tervvel, ez ugyanis kifejezetten érdekli a pénzpiaci, forint és állampapírbefektetőket, akár a nemzetközi porondon is. Legutóbb ilyen bejelentésekre a piaci szereplők a miniszterelnök februári évértékelője kapcsán számítottak, ám akkor nem érkezett új bejelentés.
