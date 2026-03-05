Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: fellázadtak a tagállamok Trump ellen, dollármilliárdok sorsa a tét

Huszonnégy amerikai tagállam közösen indított pert a Donald Trump vezette adminisztráció ellen az újonnan bevezetett, globális, tízszázalékos vámok miatt. A felperesek szerint az intézkedések csupán a korábbi vámpolitikát érvénytelenítő legfelsőbb bírósági döntés megkerülését szolgálják.

A többségében demokrata vezetésű tagállamok – köztük New York, Kalifornia és Oregon – szerint az új vámok jogellenesek. A keresetet a New York-i székhelyű Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon (U.S. Court of International Trade) nyújtották be. Érvelésük szerint Trump az 1974-es kereskedelmi törvény (Trade Act of 1974) 122. szakaszára hivatkozva vetette ki a vámokat, és 150 napra rendelte el azokat.

Ez a jogszabály azonban rövid távú monetáris vészhelyzetek kezelésére szolgál, nem pedig a szokásos külkereskedelmi hiány orvoslására.

A Legfelsőbb Bíróság február 20-án érzékeny vereséget mért Trumpra, amikor hatályon kívül helyezte a nemzetközi gazdasági szükségállapotról szóló törvény (IEEPA) alapján kivetett vámok jelentős részét. A testület kimondta, hogy a jogszabály nem biztosít ilyen hatáskört az elnöknek. Trump válaszul bírálta az ellene szavazó bírákat, és azonnal új vámokat jelentett be. Ezeket immár az 1974-es kereskedelmi törvényre alapozta, amely korábban szintén soha nem szolgált vámkivetés jogalapjául.

Ez másra való

A felperes tagállamok szerint a törvény kizárólag a fizetésimérleg-hiány kezelésére teszi lehetővé vámok alkalmazását. Ilyen helyzet utoljára Richard Nixon elnöksége idején állt fenn, amikor az Egyesült Államok elhagyta az aranystandard rendszert. Ez a jogszabályi eszköz elsősorban olyan monetáris kockázatok elhárítására hivatott, mint a dollár hirtelen és jelentős leértékelődése a devizapiacokon. Trump azonban tévesen alkalmazza ezt a jogalapot, amikor valójában a külkereskedelmi mérleg hiányát – vagyis azt a helyzetet, hogy az ország többet importál, mint amennyit exportál – kívánja vele kezelni.

A keresetet benyújtó tagállamok az új vámok felfüggesztését, valamint a 122. szakasz alapján már befizetett összegek visszatérítését kérik a bíróságtól.

Mindeközben a testületnek mintegy kétezer, vállalkozások által indított visszatérítési pert is kezelnie kell. Ezekben az eljárásokban az importőrök összesen több mint 130 milliárd dollárnyi IEEPA-vám visszafizetését követelik. A bíróság szerdán utasította a vámhatóságot, hogy kezdje meg a visszatérítések feldolgozását.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter szerdán jelezte: a jelenleg tízszázalékos vámtétel a héten várhatóan tizenöt százalékra emelkedik. Trump egyéb vámjai – amelyek például az autókra, az acélra és az alumíniumra vonatkoznak, és hagyományos jogalapra épülnek – kevésbé vannak kitéve a jogi támadásoknak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images