Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra

Nagy Elek MKIK-elnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadát követően Varga Mihály jegybankelnök szólalt fel a kamara Gazdasági Évnyitó rendezvényén. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az egy évvel ezelőtt (hasonlóképp az MKIK eseményen bejelentett) türelmes és óvatos monetáris politikai hozzáállás kifizetődött.

Varga Mihály "Stabilitás, bizalom" című előadásában emlékeztetett: egy évvel ezelőtt a hivatalba lépése után a kamara elnökétől kapta az első hivatalos meghívását. Majd az eredmények felsorolásával folytatta:

  • Az infláció jelentősen mérséklődött.
  • A devizatartalék soha nem látott szintre nőtt.
  • A devizapiac volatilitása jelentősen csökkent, a forint erősödött.
  • Forintban megtakarítani újra vonzóbb, mint devizában.
  • A bankrendszer megőrizte stabilitását.
  • 5 csapás a visszaélések ellen.
  • Intézményi együttműködések.

Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban rendkívül rossz és kedvezőtlen volt a nemzetközi környezet. Kína globális nagyhatalmi pozíciója nem rendült meg, új típusú nemzetközi konfliktusok jelennek meg. Nem szabad lebecsülni az iráni konfliktusból származó kockázatokat - mondta.

Érdemes kiemelt figyelemmel követni a kiújuló közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárakat

- emelte ki a jegybank elnöke, majd hozzátette: a nemzetközi pénzügyi piacok viszonylag ellenállónak bizonyultak eddig.

Az államadósságok növekednek szerte a világon, és ezzel párhuzamosan az államadósság finanszírozása is növekszik. Az államkötvények hozamai emelkednek - értékelte. A költségvetés kamatkiadásai emiatt emelkednek, és ez beszűkíti a költségvetések mozgásterét.

A magyar gazdaságot kettősség jellemzi: a fogyasztás erősen bővül, de a beruházások visszaesnek. Emelkedő pályára kell állítani a beruházásokat, így lehet hosszabb távon fenntartható a gazdasági növekedés - magyarázta az MNB elnöke, aki szerint 30 év alatt és 60 év felett van még munkaerőtartalék.

Jó hír, hogy a magyar gazdaság folyó fizetési mérlege stabil, jobb az egyenleg, mint sok régiós országnak - értékelte.

A kormány intézkedései és a bizalomra fókuszáló monetáris politika együttesen hatékonyan csökkentették az inflációt - húzta alá. Az árfolyam stabilitása és erősödése is jelentős szerepet játszott abban, hogy az év eleji átárazások elmaradtak a korábbi mértéktől.

Tavaly amikor az óvatos és türelmes monetáris politikáról beszéltem, türelmet kértem az új vezetésnek és türelmet kértem a piaci szereplőktől is - idézte fel. Ennek a türelemnek megvan az eredménye - húzta alá.

Az erős forint egyre inkább megjelenik az importárakban

- emelte ki. A benzinárból 30 forint a forint erősödése miatt volt, ennyivel olcsóbb a hazai fizetőeszköz erejének köszönhetően - mutatott rá.

Az árfolyam stabilizálása erős pillér a gazdaság számára.

Az árfolyam és az árak közötti kapcsolat megerősödött az elmúlt években. A vállalatok nagyobb mértékben és hamarabb érvényesítik az árakban a gyengébb forintot - magyarázta Varga Mihály, majd hozzátette: az exportteljesítményt pedig hosszabb távon a versenyképesség határozza meg. Mindezzel azt igyekezett üzenni a hallgatóságnak, hogy a gyenge forinttal nem lehet versenyképességjavulást elérni.

44 milliárd euróról 60 milliárd euró közelébe hízott az ország deviza- és aranytartaléka - jelezte. Kitért arra is, hogy a háztartások hitelezése régóta dinamikusan növekszik, de a legújabb adatok szerint már megindult a vállalati hitelezés növekedése is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

