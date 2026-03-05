Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra

Varga Mihály "Stabilitás, bizalom" című előadásában emlékeztetett: egy évvel ezelőtt a hivatalba lépése után a kamara elnökétől kapta az első hivatalos meghívását. Majd az eredmények felsorolásával folytatta:
- Az infláció jelentősen mérséklődött.
- A devizatartalék soha nem látott szintre nőtt.
- A devizapiac volatilitása jelentősen csökkent, a forint erősödött.
- Forintban megtakarítani újra vonzóbb, mint devizában.
- A bankrendszer megőrizte stabilitását.
- 5 csapás a visszaélések ellen.
- Intézményi együttműködések.
Kiemelte, hogy az elmúlt időszakban rendkívül rossz és kedvezőtlen volt a nemzetközi környezet. Kína globális nagyhatalmi pozíciója nem rendült meg, új típusú nemzetközi konfliktusok jelennek meg. Nem szabad lebecsülni az iráni konfliktusból származó kockázatokat - mondta.
Érdemes kiemelt figyelemmel követni a kiújuló közel-keleti konfliktus nyomán megugró energiaárakat
- emelte ki a jegybank elnöke, majd hozzátette: a nemzetközi pénzügyi piacok viszonylag ellenállónak bizonyultak eddig.
Az államadósságok növekednek szerte a világon, és ezzel párhuzamosan az államadósság finanszírozása is növekszik. Az államkötvények hozamai emelkednek - értékelte. A költségvetés kamatkiadásai emiatt emelkednek, és ez beszűkíti a költségvetések mozgásterét.
A magyar gazdaságot kettősség jellemzi: a fogyasztás erősen bővül, de a beruházások visszaesnek. Emelkedő pályára kell állítani a beruházásokat, így lehet hosszabb távon fenntartható a gazdasági növekedés - magyarázta az MNB elnöke, aki szerint 30 év alatt és 60 év felett van még munkaerőtartalék.
Jó hír, hogy a magyar gazdaság folyó fizetési mérlege stabil, jobb az egyenleg, mint sok régiós országnak - értékelte.
A kormány intézkedései és a bizalomra fókuszáló monetáris politika együttesen hatékonyan csökkentették az inflációt - húzta alá. Az árfolyam stabilitása és erősödése is jelentős szerepet játszott abban, hogy az év eleji átárazások elmaradtak a korábbi mértéktől.
Tavaly amikor az óvatos és türelmes monetáris politikáról beszéltem, türelmet kértem az új vezetésnek és türelmet kértem a piaci szereplőktől is - idézte fel. Ennek a türelemnek megvan az eredménye - húzta alá.
Az erős forint egyre inkább megjelenik az importárakban
- emelte ki. A benzinárból 30 forint a forint erősödése miatt volt, ennyivel olcsóbb a hazai fizetőeszköz erejének köszönhetően - mutatott rá.
Az árfolyam stabilizálása erős pillér a gazdaság számára.
Az árfolyam és az árak közötti kapcsolat megerősödött az elmúlt években. A vállalatok nagyobb mértékben és hamarabb érvényesítik az árakban a gyengébb forintot - magyarázta Varga Mihály, majd hozzátette: az exportteljesítményt pedig hosszabb távon a versenyképesség határozza meg. Mindezzel azt igyekezett üzenni a hallgatóságnak, hogy a gyenge forinttal nem lehet versenyképességjavulást elérni.
44 milliárd euróról 60 milliárd euró közelébe hízott az ország deviza- és aranytartaléka - jelezte. Kitért arra is, hogy a háztartások hitelezése régóta dinamikusan növekszik, de a legújabb adatok szerint már megindult a vállalati hitelezés növekedése is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
