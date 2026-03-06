Bemutatta Kína, hogyan nyerné meg a jövőt: nyugati munkahelyek ezreit sodornák veszélybe

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Miközben a világ egyre hangosabban sürgeti Kínát, hogy változtasson az agresszív exportoffenzívára építő gazdasági modelljén, a kommunista vezetés továbbra is a külső piacokra termelő ipar erősítésében látja a jövőt. A legfontosabb éves kínai gyűlésen bemutatott ötéves terv ismét a modern iparra helyezi a fő hangsúlyt a kínaiak életszínvonala helyett. A kontraszt égbekiáltó: a tervek már a Holdra épített kutatóállomásról, humanoid robotokról és kvantumtechnológiáról szólnak, de a nyugdíjminimumot kevesebb, mint 1000 forinttal emelik. Ha Peking nem változtat, az borítékolhatóan a nemzetközi kereskedelmi feszültségek fokozódásához vezet, és az európai ipar további leépüléséhez is hozzájárulhat.

A kínai politikai életben a tavasz mindig kiemelkedő jelentőségű: ekkor ül össze az Országos Népi Gyűlés (NPC), az ország legfelső törvényhozó szerve. Ekkor mintegy 3000 küldött gyűlik össze szerte Kínából egy hétre, hogy áttekintse a kormány előző évi teljesítményét és főbb terveit az évre, valamint kijelölje az idei növekedési célt. Ennek megfelelően a nemzetközi befektetői- és médiafigyelem mindig árgus szemekkel figyeli a jeleket, hogy mire lehet számítani a világ második legnagyobb gazdaságától. Idén az összejövetel jelentőségét emeli, hogy nem csupán a 2026-os gazdasági prioritásokról kaphatunk képet, hanem most fogják elfogadni a tizenötödik, 2026-30 közti időszakra vonatkozó ötéves tervet is.

Az egyik legnagyobb figyelemmel övezett esemény mindig a kormány munkajelentésének bemutatása, amit a kormányfő prezentál.

A csütörtöki bemutatón Li Csiang bejelentette, hogy Kína növekedési célja az idei évre a 4,5 és 5 százalék közti sáv.

Tavaly a hatalmas ázsiai ország GDP-je 5 százalékkal bővült, így a mostani cél némi lassulást jelez előre. Az ING elemzői például 4,6 százalékos növekedést várnak az idei évre. A nemzetközi média mindenhol kiemelte, hogy a sáv 1991 óta a legalacsonyabb hivatalos cél, azonban láthatjuk, hogy a mérséklés nem drámai mértékű. A némileg lassabb növekedés tolerálásában az a kínai vezetés által régóta hangoztatott cél köszön vissza, amely szerint szeretnének minél inkább minőségi növekedést elérni. Korábban az erőltetett tempó ugyanis gyakran felesleges beruházásokat és eladósodást szült. A most már hivatalos cél egyébként teljességgel megfelelt a várakozásoknak.

A kínai modell: pénzt, paripát, fegyvert az iparnak!

A növekedés mértékénél így sokkal érdekesebb kérdés annak a szerkezete. Kína gazdaságának legfontosabb húzóereje az export, és minden előzetes számítás ellenére ez tavaly csak még inkább igaz volt – a vámháború sem tudott ezen változtatni.

Míg azonban az exportorientált modell egy kis ország esetében nem okoz különösebb gondot, addig egy Kína méretű óriásnál már hatalmas globális egyensúlytalanságot eredményez. A kommunista ország évtizedek óta az ipar erősítését tűzte ki célul, a lakosság fogyasztása nem kapott ekkora hangsúlyt. Az agresszív külföldi piacszerzésre fordítottak szinte minden elérhető erőforrást – például óriási beruházások, olcsó hitelek és állami támogatások formájában –, így viszont elszívták a levegőt a lakossági fogyasztás elől. Emiatt belföldön nincs akkora vásárlóerő, ami fel tudná szívni a megtermelt jószágokat. Ebben a helyzetben a vállalatok azzal próbálják csökkenteni a veszteségeiket, hogy földbe döngölt árakon adják el külföldre a termékeiket – csakhogy ezzel nem lehet felvenni a versenyt, aminek már láthatjuk is a jeleit például az európai gyárak bezárásáról, tömeges dolgozói elbocsátásairól szóló hírekben.

A gyilkos árverseny közben belföldön is problémát okoz, 2025-ben az ipari vállalatok ötöde veszteséges volt. Míg azonban egy kapitalista országban ez ahhoz vezetne, hogy ezek a cégek csődbe mennek, Kínában, ahol a tartományi vezetők sikerességének egyik legfőbb mércéje, hogy hogyan alakul a foglalkoztatottság, ez sokkal korlátozottabban megy végbe. A "válasz" éppen ezért sokszor inkább ezeknek a cégeknek az életben tartása olcsó hitelekből – ami viszont a veszélyes mértékű eladósodottságot kockáztatja.

Az ismert probléma kapcsán egyre nő a nemzetközi nyomás Kínán, hogy térjen át egy fogyasztásalapúbb rendszerre.

Az 5 éves terv főbb céljainak csütörtöki ismertetése alapján azonban ez továbbra sem látszik.

A fogyasztás második helyre szorult a modern ipar mögött

Li Csiang kormányfő a 15. ötéves terv prioritásait az alábbiakban jelölte meg:

A magas minőségű növekedés előremozdítása. A hangsúly a tudományos és technológiai fejlődésen van, és egy modern ipar építésén, ami a fejlett feldolgozóiparra és a zöld fejlődésre támaszkodik. A terv szerint a digitális gazdaság a GDP 12,5 százalékárt lesz felelős az ötéves ciklus végére, a kutatás-fejlesztési kiadásokat pedig minden évben 7 százalékkal növelik. A belső gazdaság megerősítése. A terv a fogyasztás erősítését, a protekcionizmus visszaszorítását, a szolgáltatási szektorba történő beruházásokat vizionál. A közjólét előmozdítása. Az oktatás, idősgondozás fejlesztése, a minőségi munkahelyek számának növelése, a jövedelmek eloszlásának javítása, és a szociális rendszer erősítése. A fejlődés és biztonság összehangolása. A nemzet biztonságát érintő területeken előrelépni, például az élelmiszerbiztonság, energiabiztonság területén, valamint csökkenteni a veszélyt a legnagyobb kockázatokat magukban hordozó területeken: az ingatlanpiac és az eladósodottság területén.

A főbb kínai gazdasági mutatók kapcsán kitűzött célok 2023 és 2026 közt. Forrás: ING.

A sorrendből kitűnik, hogy az iparfejlesztés elsőbbséget élvez a prioritások közt.

Annak ellenére, hogy a kormány azt állítja, hogy a gazdaságot a fogyasztás felé kívánja átalakítani, a konkrét politikai tervek erre vonatkozóan továbbra is halványak maradtak

– összegzett Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics kínai gazdasági részlegének vezetője a Bloombergnek.

A háztartási gépek és járművek cseréjét ösztönző program keretét 300 milliárd jüanról 250 milliárd jüanra csökkentették, feltehetően azért, mert a program vonzereje a munkahelyi bizonytalanság és a gyenge bérnövekedés közepette mérséklődött.

Az alapnyugdíj minimumát 20 jüannal, vagyis kevesebb, mint 1000 forinttal emelik – az elmúlt két évvel azonos ütemben –, ami elmarad a szakértők által javasolt szinttől.

Sok befektető várta, hogy megjelölnek-e valamilyen célt arra vonatkozóan, hogy a GDP mekkora arányát tegye ki a fogyasztás, ezzel is elkötelezettséget mutatva egy modellváltás iránt. Ilyen szám azonban nem érkezett.

A fogyasztás részaránya a GDP-ben néhány országban és régióban. Pirossal Kína, türkizkékkel az eurozóna. Forrás: CEIC.

All-int mondtak a high-techre

Az ötéves terv ezzel szemben egyértelmű prioritásként kezeli a legfejlettebb technológiákban betöltött vezető szerep elérését.

Felvázolták a kvantumszámítástechnika, a 6G, a humanoid robotok és a tudomány legmodernebb területei, például a gép-agy interfészek terén történő beruházások növelésére vonatkozó terveket.

Vállalták továbbá, hogy "kulcsfontosságú áttöréseket érnek el" a fúziós nukleáris technológiák terén, újrahasznosítható, nagy teherbírású rakétát fejlesztenek, integrált űr-föld kvantumkommunikációs hálózatot építenek, skálázható kvantumszámítógépeket fejlesztenek, és megmutatják, hogy lehet a Holdra kutatási bázist építeni.

A tudományos alapkutatásokra is nagy hangsúlyt fektetnének, ezzel erősítve a technológiai vezető szerepüket.

Felgyorsítanák az AI-versenyben elengedhetetlen nagy adatközpontok kiépítését az országban elérhető olcsó és bőséges villamos energiára alapozva, továbbá támogatnák a nyílt-forráskódú szoftverfejlesztői közösséget.

A fókusz természetesen nem véletlen: a vezetés azt gondolja, hogy a technológiai fejlődés egyfajta általános gyógyírként szolgálhat Kína szinte minden fontosabb problémájára – fejtegette a Kínai Tanulmányok Mercator Intézetének elemzése. Azt várják tőle, hogy megoldást nyújthat mind a lassuló növekedés, mind a növekvő adóssághegy és az elöregedő társadalom kihívásaira. A logika szerint a csúcsszektorokban elért előrelépés a termelékenység növekedéséhez fog vezetni, ami magasabb vállalati profitokban, emiatt magasabb bérekben, több állásban a szolgáltatási szektorban, és megemelkedett adóbevételekben köszön majd vissza, így végső soron a kormánynak lesz tere a szociális kiadások emelésére.

Noha ez papíron jól hangzik, rövid távon egyértelműen elcseréli az életszínvonal emelését a vállalati profitok növelése érdekében – meglepő álláspont egy kommunista országtól. Hosszú távon pedig leginkább egy kockázatos fogadásnak tűnik. Az ugyanis egyáltalán nem magától értetődő, hogy a high-tech szektor fejlődése a szélesebb gazdaságban mekkora hasznot hozna, vagy mennyire növelné a munkaerő életszínvonalát. A termelési fókusz emellett elszívja a tőkét a szolgáltatási szektor elől, ami az egyik leghasznosabb lehetne egy modellváltásban.

Ráadásul az erőltetett iparosítási politika eddig éppen a vállalati és kormányzati szféra eladósodásához járult hozzá.

Így nehéz látni, hogy ugyanannak az irányvonalnak a folytatása ezúttal miért hozna más eredményt.

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images. Hszi Csin-ping az NPC nyitóülésén az Emberek Nagytermében 2026. március 5-én, előtte a kormány munkajelentése.