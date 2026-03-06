  • Megjelenítés
Bemutatta Kína, hogyan nyerné meg a jövőt: nyugati munkahelyek ezreit sodornák veszélybe
Gazdaság

Bemutatta Kína, hogyan nyerné meg a jövőt: nyugati munkahelyek ezreit sodornák veszélybe

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Miközben a világ egyre hangosabban sürgeti Kínát, hogy változtasson az agresszív exportoffenzívára építő gazdasági modelljén, a kommunista vezetés továbbra is a külső piacokra termelő ipar erősítésében látja a jövőt. A legfontosabb éves kínai gyűlésen bemutatott ötéves terv ismét a modern iparra helyezi a fő hangsúlyt a kínaiak életszínvonala helyett. A kontraszt égbekiáltó: a tervek már a Holdra épített kutatóállomásról, humanoid robotokról és kvantumtechnológiáról szólnak, de a nyugdíjminimumot kevesebb, mint 1000 forinttal emelik. Ha Peking nem változtat, az borítékolhatóan a nemzetközi kereskedelmi feszültségek fokozódásához vezet, és az európai ipar további leépüléséhez is hozzájárulhat.

A kínai politikai életben a tavasz mindig kiemelkedő jelentőségű: ekkor ül össze az Országos Népi Gyűlés (NPC), az ország legfelső törvényhozó szerve. Ekkor mintegy 3000 küldött gyűlik össze szerte Kínából egy hétre, hogy áttekintse a kormány előző évi teljesítményét és főbb terveit az évre, valamint kijelölje az idei növekedési célt. Ennek megfelelően a nemzetközi befektetői- és médiafigyelem mindig árgus szemekkel figyeli a jeleket, hogy mire lehet számítani a világ második legnagyobb gazdaságától. Idén az összejövetel jelentőségét emeli, hogy nem csupán a 2026-os gazdasági prioritásokról kaphatunk képet, hanem most fogják elfogadni a tizenötödik, 2026-30 közti időszakra vonatkozó ötéves tervet is.

Az egyik legnagyobb figyelemmel övezett esemény mindig a kormány munkajelentésének bemutatása, amit a kormányfő prezentál.

A csütörtöki bemutatón Li Csiang bejelentette, hogy Kína növekedési célja az idei évre a 4,5 és 5 százalék közti sáv.

Tavaly a hatalmas ázsiai ország GDP-je 5 százalékkal bővült, így a mostani cél némi lassulást jelez előre. Az ING elemzői például 4,6 százalékos növekedést várnak az idei évre. A nemzetközi média mindenhol kiemelte, hogy a sáv 1991 óta a legalacsonyabb hivatalos cél, azonban láthatjuk, hogy a mérséklés nem drámai mértékű. A némileg lassabb növekedés tolerálásában az a kínai vezetés által régóta hangoztatott cél köszön vissza, amely szerint szeretnének minél inkább minőségi növekedést elérni. Korábban az erőltetett tempó ugyanis gyakran felesleges beruházásokat és eladósodást szült. A most már hivatalos cél egyébként teljességgel megfelelt a várakozásoknak.

Még több Gazdaság

Az AI a szerverparkokból az irodákba költözhet − De mi köze ehhez a ketchupnak?

Évtizedekig tarthat a kínai gazdaság nagy fordulata: türelemre int a jegybanki tanácsadó

Meglepő év eleji növekedés az iparban

Kapcsolódó cikkünk

Lassuló óriás: lefullad a kínai modell, és nem látszik, mi jön helyette

A kínai modell: pénzt, paripát, fegyvert az iparnak!

A növekedés mértékénél így sokkal érdekesebb kérdés annak a szerkezete. Kína gazdaságának legfontosabb húzóereje az export, és minden előzetes számítás ellenére ez tavaly csak még inkább igaz volt – a vámháború sem tudott ezen változtatni.

Míg azonban az exportorientált modell egy kis ország esetében nem okoz különösebb gondot, addig egy Kína méretű óriásnál már hatalmas globális egyensúlytalanságot eredményez. A kommunista ország évtizedek óta az ipar erősítését tűzte ki célul, a lakosság fogyasztása nem kapott ekkora hangsúlyt. Az agresszív külföldi piacszerzésre fordítottak szinte minden elérhető erőforrást – például óriási beruházások, olcsó hitelek és állami támogatások formájában –, így viszont elszívták a levegőt a lakossági fogyasztás elől. Emiatt belföldön nincs akkora vásárlóerő, ami fel tudná szívni a megtermelt jószágokat. Ebben a helyzetben a vállalatok azzal próbálják csökkenteni a veszteségeiket, hogy földbe döngölt árakon adják el külföldre a termékeiket – csakhogy ezzel nem lehet felvenni a versenyt, aminek már láthatjuk is a jeleit például az európai gyárak bezárásáról, tömeges dolgozói elbocsátásairól szóló hírekben.

A gyilkos árverseny közben belföldön is problémát okoz, 2025-ben az ipari vállalatok ötöde veszteséges volt. Míg azonban egy kapitalista országban ez ahhoz vezetne, hogy ezek a cégek csődbe mennek, Kínában, ahol a tartományi vezetők sikerességének egyik legfőbb mércéje, hogy hogyan alakul a foglalkoztatottság, ez sokkal korlátozottabban megy végbe. A "válasz" éppen ezért sokszor inkább ezeknek a cégeknek az életben tartása olcsó hitelekből – ami viszont a veszélyes mértékű eladósodottságot kockáztatja.

Az ismert probléma kapcsán egyre nő a nemzetközi nyomás Kínán, hogy térjen át egy fogyasztásalapúbb rendszerre.

Az 5 éves terv főbb céljainak csütörtöki ismertetése alapján azonban ez továbbra sem látszik.

A fogyasztás második helyre szorult a modern ipar mögött

Li Csiang kormányfő a 15. ötéves terv prioritásait az alábbiakban jelölte meg:

  1. A magas minőségű növekedés előremozdítása. A hangsúly a tudományos és technológiai fejlődésen van, és egy modern ipar építésén, ami a fejlett feldolgozóiparra és a zöld fejlődésre támaszkodik. A terv szerint a digitális gazdaság a GDP 12,5 százalékárt lesz felelős az ötéves ciklus végére, a kutatás-fejlesztési kiadásokat pedig minden évben 7 százalékkal növelik.
  2. A belső gazdaság megerősítése. A terv a fogyasztás erősítését, a protekcionizmus visszaszorítását, a szolgáltatási szektorba történő beruházásokat vizionál.
  3. A közjólét előmozdítása. Az oktatás, idősgondozás fejlesztése, a minőségi munkahelyek számának növelése, a jövedelmek eloszlásának javítása, és a szociális rendszer erősítése.
  4. A fejlődés és biztonság összehangolása. A nemzet biztonságát érintő területeken előrelépni, például az élelmiszerbiztonság, energiabiztonság területén, valamint csökkenteni a veszélyt a legnagyobb kockázatokat magukban hordozó területeken: az ingatlanpiac és az eladósodottság területén.
kina_two_sessions_targets_2026_final
A főbb kínai gazdasági mutatók kapcsán kitűzött célok 2023 és 2026 közt. Forrás: ING.

A sorrendből kitűnik, hogy az iparfejlesztés elsőbbséget élvez a prioritások közt.

Annak ellenére, hogy a kormány azt állítja, hogy a gazdaságot a fogyasztás felé kívánja átalakítani, a konkrét politikai tervek erre vonatkozóan továbbra is halványak maradtak

– összegzett Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics kínai gazdasági részlegének vezetője a Bloombergnek.

  • A háztartási gépek és járművek cseréjét ösztönző program keretét 300 milliárd jüanról 250 milliárd jüanra csökkentették, feltehetően azért, mert a program vonzereje a munkahelyi bizonytalanság és a gyenge bérnövekedés közepette mérséklődött.
  • Az alapnyugdíj minimumát 20 jüannal, vagyis kevesebb, mint 1000 forinttal emelik – az elmúlt két évvel azonos ütemben –, ami elmarad a szakértők által javasolt szinttől.
  • Sok befektető várta, hogy megjelölnek-e valamilyen célt arra vonatkozóan, hogy a GDP mekkora arányát tegye ki a fogyasztás, ezzel is elkötelezettséget mutatva egy modellváltás iránt. Ilyen szám azonban nem érkezett.
kina_keveset_fogyaszt
A fogyasztás részaránya a GDP-ben néhány országban és régióban. Pirossal Kína, türkizkékkel az eurozóna. Forrás: CEIC.

All-int mondtak a high-techre

Az ötéves terv ezzel szemben egyértelmű prioritásként kezeli a legfejlettebb technológiákban betöltött vezető szerep elérését.

  • Felvázolták a kvantumszámítástechnika, a 6G, a humanoid robotok és a tudomány legmodernebb területei, például a gép-agy interfészek terén történő beruházások növelésére vonatkozó terveket.
  • Vállalták továbbá, hogy "kulcsfontosságú áttöréseket érnek el" a fúziós nukleáris technológiák terén, újrahasznosítható, nagy teherbírású rakétát fejlesztenek, integrált űr-föld kvantumkommunikációs hálózatot építenek, skálázható kvantumszámítógépeket fejlesztenek, és megmutatják, hogy lehet a Holdra kutatási bázist építeni.
  • A tudományos alapkutatásokra is nagy hangsúlyt fektetnének, ezzel erősítve a technológiai vezető szerepüket.
  • Felgyorsítanák az AI-versenyben elengedhetetlen nagy adatközpontok kiépítését az országban elérhető olcsó és bőséges villamos energiára alapozva, továbbá támogatnák a nyílt-forráskódú szoftverfejlesztői közösséget.

A fókusz természetesen nem véletlen: a vezetés azt gondolja, hogy a technológiai fejlődés egyfajta általános gyógyírként szolgálhat Kína szinte minden fontosabb problémájára – fejtegette a Kínai Tanulmányok Mercator Intézetének elemzése. Azt várják tőle, hogy megoldást nyújthat mind a lassuló növekedés, mind a növekvő adóssághegy és az elöregedő társadalom kihívásaira. A logika szerint a csúcsszektorokban elért előrelépés a termelékenység növekedéséhez fog vezetni, ami magasabb vállalati profitokban, emiatt magasabb bérekben, több állásban a szolgáltatási szektorban, és megemelkedett adóbevételekben köszön majd vissza, így végső soron a kormánynak lesz tere a szociális kiadások emelésére.

Noha ez papíron jól hangzik, rövid távon egyértelműen elcseréli az életszínvonal emelését a vállalati profitok növelése érdekében – meglepő álláspont egy kommunista országtól. Hosszú távon pedig leginkább egy kockázatos fogadásnak tűnik. Az ugyanis egyáltalán nem magától értetődő, hogy a high-tech szektor fejlődése a szélesebb gazdaságban mekkora hasznot hozna, vagy mennyire növelné a munkaerő életszínvonalát. A termelési fókusz emellett elszívja a tőkét a szolgáltatási szektor elől, ami az egyik leghasznosabb lehetne egy modellváltásban.

Ráadásul az erőltetett iparosítási politika eddig éppen a vállalati és kormányzati szféra eladósodásához járult hozzá.

Így nehéz látni, hogy ugyanannak az irányvonalnak a folytatása ezúttal miért hozna más eredményt.

Címlapkép forrása: Lintao Zhang/Getty Images. Hszi Csin-ping az NPC nyitóülésén az Emberek Nagytermében 2026. március 5-én, előtte a kormány munkajelentése.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
Húsz éve nem látott fordulat: hirtelen rengetegen csatlakoztak az uniós ország seregéhez
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility