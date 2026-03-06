Enyhül az influenzaszezon, de a kórházban kezeltek már több mint harmada RSV-s

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az akut légúti fertőzéssel, ezen belül influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma tovább csökkent 2026 kilencedik hetében - előbbi 6,8%-kal, utóbbi 18,7%-kal. Közel 13%-kal esett a súlyos akut légúti fertőzéssel kórházban kezeltek száma az előző héthez képest, és intenzív ellátást igénylők aránya is örvendetesen alacsonyabb volt. A kórházi kezelések több mint harmada mögött a légúti óriássejtes vírus (RSV) áll, és a betegek 96%-a gyerek. Eközben a hepatitis A fertőzések száma tovább emelkedett és - megfejelve még a tavalyi negatív rekordot is - a 8. hét végére elérte a 281-et.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb jelentése szerint az év kilencedik hetében (február 23 – március 01. között) az országban 229 700 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés (ARI) tüneteivel, 6.8%-kal kevesebben, mint a 8. héten, és 45 300 influenzaszerű (ILI) tünetekkel (-18.7%).

idén az ötödik héten értük el az szezon csúcsát.

A kilencedik heti ARI szám alacsonyabb, mint az előző három év ugyanezen időszakában.

Az ILI szám 2024-ban ilyenkor ugyanott állt, mint most, míg tavaly és 2023-ban magasabban.

Az influenzaszerű tünetek aránya az ARI-n belül 19,7%%-ra csökkent 22,6%-ról, ami magasabb, mint két éve, viszont alacsonyabb, mint tavaly és három évvel ezelőtt.

Ami a 100 ezer lakosra jutó ILI-számot illeti,

a 2011//12-es szezon óta az ötödik legmagasabb kilencedik heti számot láthatjuk idén.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) nyolcadik heti adatai szerint az EU/EGT területén a légúti vírusok terjedésének tendenciái a csökkenés korai jeleit mutatják. Az RSV aktivitása továbbra is magas, leginkább a kisgyermekeket érintve. Az influenza továbbra is széles körben terjed, de a legtöbb országban folytatódik a csökkenés. A SARS CoV 2 aktivitása továbbra is alacsony.

Bár a vizsgált minták teljes száma a 8. héten meghaladja a 2022/23-as adatot, továbbra is alacsonyabb marad a 2023/24-es és 2024/25-ös adatoknál.

Pozitivitási ráták

Az influenza és a koronavírus pozitivitási arányánál az 51. héten következett be a fordulat, és közel vagyunk ahhoz, hogy az RSV átvegye a vezetést. Erre korábban a 12-15. hét környékén került sor, most már akár a 10. héten megtörénhet.

Az alábbi három grafikon küzül az influenza pozitivitási rátáját mutatót emelnénk ki annyiban, hogy az elmúlt három szezonhoz képest idén a legalacsonyabb a szám immár harmadik hete. Az RSV-grafikon ellenkező okból érdekes, mivel a kilencedik hét az eddigi legmagasabb arányt produkálta.

Javul a kórházi helyzet is

A 9. héten 195 beteg került kórházba súlyos, akut légúti fertőzéssel (SARI), ami 12,6%-os csökkenést jelent az egy héttel ezelőtti 223 főhöz képest. A 4. heti szám (284) volt és valószínűleg marad is a legmagasabb a 2025/26-os szezonban.

A SARI betegek közül 5 produkált pozitív COVID-19 tesztet (2,6%), míg 2024/25-ben ez az arány 0,6%, 2023/24-ben 3,5%, 2022/23-ban 16,7% volt. Az elmúlt három szezonban a kórházak jóval több SARI-beteget vettek fel a 9. héten, tavaly 362-t, két éve 284-et és három éve 329-et.

A 195 beteg közül 12-nek volt szüksége intenzív vagy szubintenzív ellátásra, ami 6,2%-os arányt jelent - ez további örömteli csökkenés a szezon legmagasabb aránya, a 7. heti 15,4% és a 8. heti 10,8% után! Egy évvel ezelőtt ugyanazon a héten 32 SARI-beteg volt intenzív osztályon (8,8%), két évvel ezelőtt 31 (10,9%), három évvel ezelőtt pedig 63 (19,1%).

A koronavírus-fertőzéssel kórházba felvett betegek 40%-a 60 éves vagy idősebb volt (összesen 2). A SARI-betegek 18,5%-a tartozott a 60+ korcsoportba (összesen 36),

MÍG 58%-UK (113) KÉT ÉV ALATTI GYEREK VOLT. AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZÁMUK ÉS ARÁNYUK 117 ÉS 32,3%, MÍG A KÉT ÉVVEL EZELŐTTI 132 ÉS 46,5% VOLT.

Az NNGYK a legutóbbi légúti megbetegedések szezonjának hivatalos vége, 2024. 20. hete után is közzétett néhány fontos adatot, amelyek azt mutatják, hogy a 35. héttől kezdve általánosan nőtt a kórházba került SARI-betegek száma, kivéve a 42. és 45. héten tapasztalt váratlan csökkenést. Az idei negyedik hét óta tartó javulás is egyértelmű, attól eltekintve, hogy két nagy kiugrás is volt az intenzíven kezeltek arányában.

Az alábbi grafikon szintén azt jelzi, hogy egy ijesztő kiugrástól eltekintve a légúti fertőzések szezonja idén hasonlóvan, de inkább valamivel kevésbé volt súlyos, mint az ezt megelőző három időszakban.

Abban nincs meglepetés, hogy az influenza immár tizenegyedik hete több kórházi kezelés mögött áll, mint a koronavírus. Az RSV viszont már a nyolcadik héten átvette a vezetést az influenzától, amire tavaly a 11. hétig kellett várni. Igaz, 2024-ben szintén a 8. héten jött a helycsere és a 2023/24-es szezonban pont fordított volt a sorrend egészen a nyolcadik hétig.

Az alábbiakban egymás mellett összehasonlítjuk a jelenlegi és a korábbi légúti fertőzési szezonok kórházi kezeléseit vírusok szerint. (A szemkápráztató grafikon után következők jelentősen megkönnyítik az összehasonlítást.)

Az alábbi három grafikonon mutatjuk, hogyan változtak a légúti fertőzések a jelenlegi és az elmúlt három szezonban. (Megjegyzendő, hogy az RSV-t 2024 47. hetéig és 2023 49. hetéig egyetlen kórházi kezelés esetében sem jelentették.)

Attól eltekinteve, hogy az influenza kórházi kezelések mögötti aránya közel 60%-ra ugrott év elején, a görbe nem okozott meglepetést, és a kilencedik heti szám már a legalacsonyabb az elmúlt három szezonhoz képest.

A koronavírus görbéje majdnem teljesen megegyezik a tavalyival, idén már nem érte el a 10%-ot sem az aránya.

A kilencedik héten az RSV állt a SARI miatt szükséges kórházi kezelések 36,4%-nak hátterében - az elmúlt három szezon legamasabb aránya is csak 32,1% volt 2024. 11. hetében.

Még mindig a gyerekeket érintik leginkább a légúti fertőzések

Az akut légúti fertőzéssel orvoshoz fordulók fele 14 éves vagy fiatalabb gyerek volt a hatodik héten. Ez mintegy 115 500 gyereket jelent, ami 4 260 fős csökkenés az előző heti számról. Ezen felül mintegy 56 ezren - a betegek közel negyede - voltak érintettek a 15-34 éves korcsoportban.

Az elmúlt néhány évet vizsgálva, a tavalyi és a tavalyelőtti szám is magasabb volt.

Ezek a grafikonok pedig az ARI betegek hatodik heti korosztályos bontását mutatják a mostani és az előző két légúti megbetegedéses szezonra.

Az influenzaszerű megbetegedéseket vizsgálva is a 0-14 éves korosztály a leginkább érintett, nagyjából 18 500 beteggel, ami az ILI kategória 41%-a.

Hepatitis fertőzések

Mindeközben a hepatitis A (HAV) terjedése sem állt meg. Az NNGYK 28 új esetet jelentett a 8. hétre, amivel 281-re emelkdett az idei fertőzések száma.

A helyzet súlyosságát jól jelzi az alábbi grafikon, amelyről láthatjuk, hogy bár 2025. drámaian alakult ezen a téren, idén még annál is rosszabb a helyzet.

Tavaly a legtöbb esetet Budapesten regisztrálták (743, az összes eset 36,3%-a) , ezt követte Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (324, 15,8%), Pest vármegye (261, 12,7%), és Szabolcs-Szatmár-Bereg (232, 11,3%).

Idén az első nyolc héten annyiban változott a helyzet, hogy Borsod az első helyen áll 111 megbetegedéssel (39,5%), őt követi Budapest (74, 26,3%), Szabolcs (20, 7,1%), valamint Pest (18, 6,4%), és Heves (14, 5,0%).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images