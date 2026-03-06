  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor belengette a benzinárstopot!
Mától megint válsághelyzet van az országban
Gazdaság

Mától megint válsághelyzet van az országban

Portfolio
Március 6-tól újabb hat hónapig rendelt el válsághelyzetet a kormány.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet rögzíti, hogy a kormány célja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet további 6 hónappal történő meghosszabbítása.

A menedékjogról szóló törvény szerint az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének kezdeményezésére, az idegenrendészetért és a menekültügyért felelős miniszter javaslatára a kormány rendeletben rendelheti el a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, amely elrendelhető Magyarország meghatározott területére vagy egész területére.

Nem meglepő módon az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének tájékoztatása alapján a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet elrendelésének a feltételei fennállnak,

ezért a kormány úgy döntött, hogy a 2016-os kormányrendelet időbeli hatályát meghosszabbítja.

A kormány rendelete legfeljebb 6 hónapig marad hatályban, kivéve, ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja. Ennek megfelelően a rendelet 2026. szeptember 7-én hatályát veszti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

