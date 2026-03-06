Rábólintott a kormány: nagy bejelentés jött a szomszédból

A horvát kormány kutatási és kitermelési engedélyt adott az INA horvát olajipari vállalatnak két új szárazföldi szénhidrogén-kutatási területre, a Sava-10/1 és a Drava-02/02 blokkokra - közölte pénteken a vállalat.

Az MTI-nek eljutatott tájékoztatás szerint az engedélyeket nemzetközi pályázaton nyerte el a társaság, a kormány pedig csütörtökön jóváhagyta az engedélyek kiadását, a szerződéskötést az INA-val.

A két területen az első kutatási szakasz három évig tart, amely alatt geológiai és geofizikai vizsgálatokat végeznek az új olaj- és gázlelőhelyek feltárásának igazolására.

A program részeként 3D szeizmikus méréseket hajtanak végre, feltáró kutakat fúrnak. A Sava-10/1 kutatási blokk 1848 négyzetkilométeres területen fekszik a Bród-Szávamente, Eszék-Baranya és főként a Vukovar-Szerémség megye területén. A Drava-02/02 blokk 1732 négyzetkilométert foglal magában, és kiterjed a Kapronca-Körös, Belovár-Bilogora és Verőce-Drávamente megye egyes részeire. Josip Bubnic, az INA kutatási és termelési üzletágának operatív igazgatója közölte: a két új engedéllyel, a Drava-03 és a Sava-07 blokkokkal együtt a vállalat rendelkezik a legnagyobb kutatási és kitermelési területtel Horvátországban.

Hozzátette:

a két blokkban tervezett beruházások értéke több tízmillió euró, ami hozzájárulhat Horvátország energiabiztonságának erősítéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images