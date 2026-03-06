  • Megjelenítés
Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk
Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

Müller András
2025-ben 142 ezerrel bővült a magyar gépjármúállomány, ami 2,7 százalékos éves növekedéssel kishíján elérte az 5 millió 341 ezret. A teljes állomány közel 82%-át személyautók tették ki, melyek száma 2,6%-kal 4,37 millió fölé nőtt. A flotta átlagéletkora elért a 16,5 évet, amit egy külön cikkben tárgyalunk majd részletesen.

A teljes gépjárműállomány 142 ezres növekedése ugyan meghaladta az előző öt év növekedési átlagát, lenyűgözőnek azért nem mondható.

Mindenesetre 2001 óta 80%-kal bővült a flotta, ami nagyjából 2,37 millióval több gépjárművet takar.

260305cars02

A személyautók száma közel 112 ezerrel, 2,6%-kal 4,37 millió fölé kúszott tavaly, míg

a flotta átlagéletkora 16,5 évre emelkedett a 2024-es 16,2 évről.

Erről bővebben egy másik cikkben számolunk be később.

260305cars01

Az személyautó-állomány – ami a teljes gépjárműpark 82%-át teszi ki –  111 696 darabos éves növekedése az előző öt év átlagánál nagyobb volt, de ennél sokkal többet mond, hogy

2001 óta 76%-kal, közel 1,9 millióval növekedett a flotta.

260305cars03

Na, a buszoknál van valami, amit egyelőre nem tudunk megmagyarázni, nevezetesen a 2019-ről 2020-ra bekövetkezett brutális, 2500 darabos, vagyis közel 13%-os állománycsökkenés. A felső grafikonon jól látszik, hogy ez mennyire kilóg a sorból. Tavaly év végén gyakorlatilag ugyanakkora volt a buszflotta, mint 2001 végén.

260305cars04

A magyarázat az, bár a kiváltó okot csak találgatni tudjuk, hogy a legöregebb buszoktól megváltak: 1564-től a 6-15 éves és 804-től a 16 évesnél idősebb korosztályból. Ezzel együtt a legfiatalabb állomány is csökkent (-278).

260305buszkor

Ami a motorkerékpárokat illeti, az eddigi legnagyobb éves növekedést, ami közel 13 ezer plusz "vasat" jelent, 2025-ben láttuk. Ezzel az állomány 245 ezer fölé ugrott, ami 164%-kal, közel 153 ezerrel nagyobb, mint 2001-ben.

Az éves növekedés ebben a kategóriában 2017 óta stabilan az ötéves átlag felett alakult, bár 2022-ben éppen csak elcsípte azt.

260305cars06

A teherautók állományának növekedése 2013-tól 2019-ig bámulatos volt, aztán – valószínűeg a koronavírussal összefüggő lezárásoknak is köszönhetően – kisebb lelkesedéssel vették ezeket a járműveket, és a számukban bekövetkezett éves növekedés rendre az ötéves átlag alatt maradt. Ebben 2025 végre változást hozott.

A teljes tehergépkocsi állomány mintegy 70%-kal, közel 248 ezer járművel nőtt 2001 óta.

260305cars07

A vontatók valószínűleg jóval kevesebb ember fantáziáját birizgálják meg, de azért nézzünk rájuk egy cseppet. Egy pillantást főleg azért ér meg, mert míg 2001-ben úgy 25 ezer ilyen volt az országban, tavaly már közel 100 ezer,

ami négyszeres növekedést jelent. Ilyet egyik másik kategória sem tudott felmutatni.

260305cars08

Az alábbi grafikonokon négy évre ábrázoltuk a gépjárműtípusok megoszlását. A személyautók túlnyomó súlyához kétség nem férhet, ez 82-83% stabilan. A második legnagyobb állomány a teherautóké, ami a teljes gépjármű park 11-12%-át teszi ki, bár 2001-hez képest valamelyest csökkent. A motorkerékpárok aránya viszont "jelentősen" megnőtt, 3,1%-ról 4,6%-ra. Az autóbuszok aránya gyakorlatilag elhanyagolható, tavaly már csak 0,3% volt, ennél még a vontatók aránya is nagyobb: a 2001-es 0,8% tavaly év végére 1,9%-ra nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

