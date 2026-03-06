Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

A teljes gépjárműállomány 142 ezres növekedése ugyan meghaladta az előző öt év növekedési átlagát, lenyűgözőnek azért nem mondható.
Mindenesetre 2001 óta 80%-kal bővült a flotta, ami nagyjából 2,37 millióval több gépjárművet takar.
A személyautók száma közel 112 ezerrel, 2,6%-kal 4,37 millió fölé kúszott tavaly, míg
a flotta átlagéletkora 16,5 évre emelkedett a 2024-es 16,2 évről.
Erről bővebben egy másik cikkben számolunk be később.
Az személyautó-állomány – ami a teljes gépjárműpark 82%-át teszi ki – 111 696 darabos éves növekedése az előző öt év átlagánál nagyobb volt, de ennél sokkal többet mond, hogy
2001 óta 76%-kal, közel 1,9 millióval növekedett a flotta.
Na, a buszoknál van valami, amit egyelőre nem tudunk megmagyarázni, nevezetesen a 2019-ről 2020-ra bekövetkezett brutális, 2500 darabos, vagyis közel 13%-os állománycsökkenés. A felső grafikonon jól látszik, hogy ez mennyire kilóg a sorból. Tavaly év végén gyakorlatilag ugyanakkora volt a buszflotta, mint 2001 végén.
A magyarázat az, bár a kiváltó okot csak találgatni tudjuk, hogy a legöregebb buszoktól megváltak: 1564-től a 6-15 éves és 804-től a 16 évesnél idősebb korosztályból. Ezzel együtt a legfiatalabb állomány is csökkent (-278).
Ami a motorkerékpárokat illeti, az eddigi legnagyobb éves növekedést, ami közel 13 ezer plusz "vasat" jelent, 2025-ben láttuk. Ezzel az állomány 245 ezer fölé ugrott, ami 164%-kal, közel 153 ezerrel nagyobb, mint 2001-ben.
Az éves növekedés ebben a kategóriában 2017 óta stabilan az ötéves átlag felett alakult, bár 2022-ben éppen csak elcsípte azt.
A teherautók állományának növekedése 2013-tól 2019-ig bámulatos volt, aztán – valószínűeg a koronavírussal összefüggő lezárásoknak is köszönhetően – kisebb lelkesedéssel vették ezeket a járműveket, és a számukban bekövetkezett éves növekedés rendre az ötéves átlag alatt maradt. Ebben 2025 végre változást hozott.
A teljes tehergépkocsi állomány mintegy 70%-kal, közel 248 ezer járművel nőtt 2001 óta.
A vontatók valószínűleg jóval kevesebb ember fantáziáját birizgálják meg, de azért nézzünk rájuk egy cseppet. Egy pillantást főleg azért ér meg, mert míg 2001-ben úgy 25 ezer ilyen volt az országban, tavaly már közel 100 ezer,
ami négyszeres növekedést jelent. Ilyet egyik másik kategória sem tudott felmutatni.
Az alábbi grafikonokon négy évre ábrázoltuk a gépjárműtípusok megoszlását. A személyautók túlnyomó súlyához kétség nem férhet, ez 82-83% stabilan. A második legnagyobb állomány a teherautóké, ami a teljes gépjármű park 11-12%-át teszi ki, bár 2001-hez képest valamelyest csökkent. A motorkerékpárok aránya viszont "jelentősen" megnőtt, 3,1%-ról 4,6%-ra. Az autóbuszok aránya gyakorlatilag elhanyagolható, tavaly már csak 0,3% volt, ennél még a vontatók aránya is nagyobb: a 2001-es 0,8% tavaly év végére 1,9%-ra nőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Aa San Francisco-i Fed elnöke szerint a munkaerőpiac gyengülése továbbra is komoly kockázat
De az infláció is ott van még.
Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról
Romlanak a hazai bankok működési környezetének a kilátásai.
Az autóipart sem kíméli a közel-keleti háború, ezek a gyártók kaphatják a legnagyobb ütést
Több márkának van jelentős kitettsége.
Megkapta az engedélyt a Wizz Air, indulhatnak az amerikai járatok a focivébére
Charterjáratokat terveznek a csapatoknak és szurkolóknak.
Újabb arab ország vágja vissza az olajtermelést a háború miatt, kilőttek az árak
Egyre aggasztóbb a helyzet.
Kiderült a keserű igazság: az oroszok taktikáját másolja az iszlamista rezsim, csillagászati összegeket emészt fel a védekezés
Gyorsan változtatni kell a felfogáson.
Drágább lesz a nyaralás és járattörlések jöhetnek: már heteken belül káoszt okozhat a repülésben a kerozinársokk
Rég nem látott szinten a kerozinár.
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.