Tovább növekedett a magyar gépjárműállomány, 5,34 millió felett járunk

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

2025-ben 142 ezerrel bővült a magyar gépjármúállomány, ami 2,7 százalékos éves növekedéssel kishíján elérte az 5 millió 341 ezret. A teljes állomány közel 82%-át személyautók tették ki, melyek száma 2,6%-kal 4,37 millió fölé nőtt. A flotta átlagéletkora elért a 16,5 évet, amit egy külön cikkben tárgyalunk majd részletesen.

A teljes gépjárműállomány 142 ezres növekedése ugyan meghaladta az előző öt év növekedési átlagát, lenyűgözőnek azért nem mondható.

Mindenesetre 2001 óta 80%-kal bővült a flotta, ami nagyjából 2,37 millióval több gépjárművet takar.

A személyautók száma közel 112 ezerrel, 2,6%-kal 4,37 millió fölé kúszott tavaly, míg

a flotta átlagéletkora 16,5 évre emelkedett a 2024-es 16,2 évről.

Erről bővebben egy másik cikkben számolunk be később.

Az személyautó-állomány – ami a teljes gépjárműpark 82%-át teszi ki – 111 696 darabos éves növekedése az előző öt év átlagánál nagyobb volt, de ennél sokkal többet mond, hogy

2001 óta 76%-kal, közel 1,9 millióval növekedett a flotta.

Na, a buszoknál van valami, amit egyelőre nem tudunk megmagyarázni, nevezetesen a 2019-ről 2020-ra bekövetkezett brutális, 2500 darabos, vagyis közel 13%-os állománycsökkenés. A felső grafikonon jól látszik, hogy ez mennyire kilóg a sorból. Tavaly év végén gyakorlatilag ugyanakkora volt a buszflotta, mint 2001 végén.

A magyarázat az, bár a kiváltó okot csak találgatni tudjuk, hogy a legöregebb buszoktól megváltak: 1564-től a 6-15 éves és 804-től a 16 évesnél idősebb korosztályból. Ezzel együtt a legfiatalabb állomány is csökkent (-278).

Ami a motorkerékpárokat illeti, az eddigi legnagyobb éves növekedést, ami közel 13 ezer plusz "vasat" jelent, 2025-ben láttuk. Ezzel az állomány 245 ezer fölé ugrott, ami 164%-kal, közel 153 ezerrel nagyobb, mint 2001-ben.

Az éves növekedés ebben a kategóriában 2017 óta stabilan az ötéves átlag felett alakult, bár 2022-ben éppen csak elcsípte azt.

A teherautók állományának növekedése 2013-tól 2019-ig bámulatos volt, aztán – valószínűeg a koronavírussal összefüggő lezárásoknak is köszönhetően – kisebb lelkesedéssel vették ezeket a járműveket, és a számukban bekövetkezett éves növekedés rendre az ötéves átlag alatt maradt. Ebben 2025 végre változást hozott.

A teljes tehergépkocsi állomány mintegy 70%-kal, közel 248 ezer járművel nőtt 2001 óta.

A vontatók valószínűleg jóval kevesebb ember fantáziáját birizgálják meg, de azért nézzünk rájuk egy cseppet. Egy pillantást főleg azért ér meg, mert míg 2001-ben úgy 25 ezer ilyen volt az országban, tavaly már közel 100 ezer,

ami négyszeres növekedést jelent. Ilyet egyik másik kategória sem tudott felmutatni.

Az alábbi grafikonokon négy évre ábrázoltuk a gépjárműtípusok megoszlását. A személyautók túlnyomó súlyához kétség nem férhet, ez 82-83% stabilan. A második legnagyobb állomány a teherautóké, ami a teljes gépjármű park 11-12%-át teszi ki, bár 2001-hez képest valamelyest csökkent. A motorkerékpárok aránya viszont "jelentősen" megnőtt, 3,1%-ról 4,6%-ra. Az autóbuszok aránya gyakorlatilag elhanyagolható, tavaly már csak 0,3% volt, ennél még a vontatók aránya is nagyobb: a 2001-es 0,8% tavaly év végére 1,9%-ra nőtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images