Óriási a felháborodás: váratlan és durva tankolási korlátot vezettek be egy magyar benzinkúton

A teol.hu információi szerint a töltőállomás üzemeltetője egy kihelyezett táblán a jelenlegi piaci helyzettel indokolta a szigorítást.
A korlátozás a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes.
A lépés jelentős felháborodást váltott ki a környéken, különösen a mezőgazdaságból élők körében. A traktorok jellemzően 130 literes üzemanyagtartályához képest a harminc literes korlátozás szinte ellehetetleníti a folyamatos munkavégzést. A gazdák szerint a sűrű tavaszi szezonban hatalmas és vállalhatatlan időveszteséget jelentene, ha a napi limit miatt a gépekkel állandóan vissza kellene térniük a kútra.
Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetnek a benzinkutakra érkezők. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 17 forinttal kerül majd többe. Ha ez beépül a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:
- 95-ös benzin: 585 Ft/liter
- Gázolaj: 631 Ft/liter
Közben tovább száguld az olajár. Péntek este 10 százalékos pluszban zárt a Brent jegyzése, miután Kuvait bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Már Irán határán készülődik a háborúra egy milícia - Csak Washingtonra várnak
Napok óta megy a találgatás, vajon sikerül-e felfegyverezni az iráni kurdokat.
Hiába drága az arany, egy ország továbbra is úgy vásárolja, mintha nem lenne holnap
A felhalmozási ciklus 2024 novemberében kezdődött.
Kiszivárgott Trump titkos katonai terve: megindulhatnak az amerikai katonák Iránba?
Több elemző is "második Afganisztánt" emleget.
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Nagy pénzekhez juthat Oroszország.
A márka, ami túl gyorsan lett túl drága
A Lululemon sikersztorija és fordulása.
Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában
Inflációs és munkanélküliség. Kezd elromlani a nagykép.
Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára
Az Ural most először forog felárral a Brenthez képest.
Itt már tényleg mindenre lőnek: rakétát kaptak az ENSZ békefenntartói
Rakéta vágódott az UNIFIL bázisába.
Értékpapírok könyvelése a KKV-knál: tipikus hibák és buktatók
Az értékpapírok könyvelése ma már nem csak a nagyvállalatok terepe: egyre több KKV tart állampapírt, kötvényt, részvényt, és közben gyakran megjelennek brókerszámlák, fedezeti ügyletek
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás felelős pénzügyi döntés. Sajnos az utóbbi évek őrülete miatt a legtöbb ember nem hi
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.