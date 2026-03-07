  • Megjelenítés
FONTOS Dubajban élő magyar lány: itt biztonságban érezzük magunkat, nem tervezek hazajönni
Óriási a felháborodás: váratlan és durva tankolási korlátot vezettek be egy magyar benzinkúton
Gazdaság

Óriási a felháborodás: váratlan és durva tankolási korlátot vezettek be egy magyar benzinkúton

Portfolio
Napi 30 literes tankolási limitet vezettek be egy Tolna vármegyei, őcsényi benzinkúton. Az intézkedés komoly fennakadást okoz a tavaszi munkálatokra készülő helyi gazdálkodóknak - tudósított az Infostart.

A teol.hu információi szerint a töltőállomás üzemeltetője egy kihelyezett táblán a jelenlegi piaci helyzettel indokolta a szigorítást.

A korlátozás a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes.

A lépés jelentős felháborodást váltott ki a környéken, különösen a mezőgazdaságból élők körében. A traktorok jellemzően 130 literes üzemanyagtartályához képest a harminc literes korlátozás szinte ellehetetleníti a folyamatos munkavégzést. A gazdák szerint a sűrű tavaszi szezonban hatalmas és vállalhatatlan időveszteséget jelentene, ha a napi limit miatt a gépekkel állandóan vissza kellene térniük a kútra.

Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetnek a benzinkutakra érkezők. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 17 forinttal kerül majd többe. Ha ez beépül a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:

Még több Gazdaság

Hiába drága az arany, egy ország továbbra is úgy vásárolja, mintha nem lenne holnap

Bekövetkezett, amitől a döntéshozók is rettegtek: egyszerre két problémát kéne kezelni Amerikában

Drámai események: óriásit fordult a kocka Oroszország javára

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 631 Ft/liter 

Közben tovább száguld az olajár. Péntek este 10 százalékos pluszban zárt a Brent jegyzése, miután Kuvait bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet. 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, Irán Szaúd-Arábiát, az Emírségeket és Bahreint támadta – Híreink az iráni háborúról szombaton
Váratlan fordulat Amerikából: olyan engedményt kaphat Oroszország, amitől Ukrajna egyből kongatni kezdte a vészharangot
Itt a bejelentés: hatalmas drágulás jön a magyar kutakon!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility