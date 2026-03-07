Óriási a felháborodás: váratlan és durva tankolási korlátot vezettek be egy magyar benzinkúton

A teol.hu információi szerint a töltőállomás üzemeltetője egy kihelyezett táblán a jelenlegi piaci helyzettel indokolta a szigorítást.

A korlátozás a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes.

A lépés jelentős felháborodást váltott ki a környéken, különösen a mezőgazdaságból élők körében. A traktorok jellemzően 130 literes üzemanyagtartályához képest a harminc literes korlátozás szinte ellehetetleníti a folyamatos munkavégzést. A gazdák szerint a sűrű tavaszi szezonban hatalmas és vállalhatatlan időveszteséget jelentene, ha a napi limit miatt a gépekkel állandóan vissza kellene térniük a kútra.

Szombaton újabb jelentős áremelkedésre készülhetnek a benzinkutakra érkezők. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 17 forinttal kerül majd többe. Ha ez beépül a kiskereskedelmi árakba, úgy az alábbi átlagárakra számíthatunk szombattól a hazai kutakon:

95-ös benzin: 585 Ft/liter

Gázolaj: 631 Ft/liter

Közben tovább száguld az olajár. Péntek este 10 százalékos pluszban zárt a Brent jegyzése, miután Kuvait bejelentette, hogy megkezdi a termelés visszafogását.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió "Jó reggelt, Magyarország!" c. műsorában adott élő interjút pénteken reggel. Az interjúban belengette, hogy ha kell, akkor az elszálló benzin- és dízelárak miatt "állami eszközökkel" fognak beavatkozni. Ez pedig valószínűleg a korábban már bevetett üzemanyag-árstop lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images