Nem éri meg egyetemre menni?! Ennél nagyobb hülyeséget ebben az évezredben még nem hallottunk!

Sorra terjednek azok az "elemzések", amelyek szerint a mesterséges intelligencia és más technológiai vívmányok miatt a diploma előnye elhalványul. Bár a pályakezdőknek valóban nehezebb elhelyezkedni az AI (és a gazdasági problémák) miatt, mint korábban, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy nem éri meg tanulni. A magyarországi adatok azt mutatják: a diplomások egészen más életszínvonalon élnek, mint a többiek, miközben munkanélküliség sem fenyegeti őket. Ráadásul ha tényleg beüt az AI, akkor valójában a magas képzettség az, ami nagyon jól fog jönni.

Egyre többen arról beszélnek, hogy a mesterséges intelligencia tömeges leépítéseket hozhat. Amíg korábban a kékgallérosok voltak a digitalizáció és a robotizáció vesztesei, addig az AI miatt a fehérgalléros munkakörök vannak veszélyben. Ez pedig egészen új szintre emelte a képzettséggel és a tanulással kapcsolatos diskurzust.

Elkeseredett fiatalok nyilatkoznak a nemzetközi sajtóban, hogy a diploma megszerzése után alig vagy egyáltalán nem kapnak munkát, miközben a vállalatvezetők komoly nyomás alatt vannak, hogy megtakarításokat érjenek el az AI-fejlesztések révén. A legkönnyebb megoldásnak sokak szerint a junior pozíciók kiváltása tűnik.

Habár egyre hangosabb és egyre erősebb az a nézet, hogy az AI sok képzett dolgozót tesz utcára, erre még igencsak kevés bizonyíték van. Arra viszont annál több, hogy a magas képzettség alacsonyabb munkanélküliséggel és hatalmas bérelőnnyel jár a többiekhez képest. Magyarországon legalábbis biztosan ez a helyzet.

A 8 általános iskolával vagy alacsonyabb képzettséggel rendelkező munkavállalók (alkalmazottak) bruttó bére 2024-ben 405 ezer forint volt. Mindeközben az egyetemi diplomások fizetése meghaladta az 1 millió 150 ezer forintot.

A képzettségi skála két végén tehát majdnem háromszoros a bérkülönbség.

Amíg az egyetemet végzettek az országos átlagbér 1,7-szeresét kapják, addig a legalacsonyabb végzettségűeknek alig 60%-ával kell beérniük. Mindezek alapján nem csoda, hogy a szegénység is azokat a rétegeket sújtja, akik nem jártak hosszú ideig iskolába.

A 670 ezer forintos országos átlagot egyébként még a középfokú végzettségűeknek sem sikerült elérni. A "legalacsonyabb" végzettségi szint a főiskolai/alapképzés volt, akiknek a bére már meghaladta az országos átlagot, ennél alacsonyabb képesítés jelentősen alulmúlta ezt a szintet.

Ha megnézzük, hogy 2019 és 2024 között hogyan alakultak a bérek, abból sem vonható le az a következtetés, hogy bajban lennének a magasabb végzettségűek. Öt év alatt 70-80% közötti emeléseket látunk a különböző végzettségi szinteken, és egyáltalán nem látszik, hogy százalékosan kisebb béremelést kaptak volna a jobban képzettek. Mindez pedig azt jelenti, hogy nominálisan még jelentős távolodás is történt.

A legalacsonyabb végzettségűeknek nominálisan 180 ezer forinttal nőtt a bérük, míg a legjobban keresőknek ezer forint híján 500 ezerrel.

Jó, de ha nincs munkájuk, akkor mit érnek azzal, hogy magas a bér? Nos, itt is újabb tévhitet kell eloszlatnunk. A munkanélküliség ugyanis azokat sújtja, akiknek alacsony a végzettségük, és nem azokat, akik képzettek. Vagyis minél magasabb valakinek a végzettsége, annál kisebb eséllyel lesz munkanélküli.

Az adatok azt mutatják, hogy a legfeljebb 8 általános iskolával rendelkezők körében 20-30%-os a munkanélküliségi ráta, vagyis tízből két-három fő munkanélküli közülük. Ezzel szemben a főiskolai vagy egyetemi diplomások körében 2% alatt van a munkanélküliség, vagyis százból ketten állástalanok.

Oszlassuk el gyorsan azt a tévhitet is, hogy azt AI a fiatalok körében löki meg a munkanélküliséget. Ahogy az alábbi alábbi látható, utoljára a 2020-as Covid-sokk okozta az álláshelyek megszűnését (korcsoporttól függetlenül), az AI 2023-tól kezdődő térnyerésének hatására egyáltalán nem emelkedett a fiatal álláskeresők száma.

Összességében úgy tűnik, hogy akinek magas képzettsége van, sokkal könnyebben talál állást, és könnyebben alkalmazkodik a világ változásaihoz. A diplomások munkanélküliségi rátája extrém alacsony még válságos időkben is, miközben a képzettség nélküli (vagy alacsony képzettségű) dolgozók munkahelye mind a gazdaság ciklikus ingadozásának, mind a strukturális változásoknak kitett.

Mindezek tükrében már nem meglepő, hogy a magasabb bérszint és az alacsonyabb munkanélküliség a várható élettartamban is megmutatkozik. A diplomások ugyanis tovább élnek.

Természetesen a fiataloknak, a pályakezdőknek valóban nehezebb dolguk lesz a következő időszakban, ez tagadhatatlan. Az AI különbözik a korábbi technológiai forradalmaktól. Nemcsak a kékgallérosok munkáját veszélyezteti, hanem a fehérgallérosokét is. Ma már arról beszélhetünk, hogy a technológiai fejlődés egyszerre szüntet meg munkahelyeket és szakmákat a kétkezi munkások és az irodai dolgozók körében.

Miért éri meg mégis minél tovább tanulni és magasabb képzettséget szerezni? Azért, mert továbbra is a magasabb végzettség nyújtja a legerősebb védelmet a munkanélküliséggel szemben. Nemcsak azért, mert egy diplomás kisebb eséllyel veszíti el az állását, mint egy alacsonyabb végzettségű, hanem azért is, mert a főiskola és az egyetem olyan szemléletet ad, amely az egész életünk során megkönnyíti az alkalmazkodást: az új technológiák elsajátítását, sőt akár egy új szakma megtanulását is. A diploma tehát nem csupán egy szakterület ismeretét jelenti, hanem egyfajta gondolkodásmódot és alkalmazkodási képességet is ad. Segít abban, hogy amikor új tudást és készségeket kell elsajátítani, az könnyebben menjen, mint azoknak, akik alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek.

