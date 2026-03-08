Nincs ENSZ-felhatalmazás az Irán elleni háborúra, de azért morálisan védhető Trump lépése?

Nem vitás, hogy Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök e háború megindításával nyíltan megsértette a nemzetközi jogot, még ha sok szövetségesük hajlandóságot is mutatott e kérdés elhallgatására.
Irán nem jelentett közvetlen vagy olyan mértékű fenyegetést egyik országra sem – sem nukleáris fegyverek, sem hagyományos rakéták, sem államilag támogatott terrorizmus formájában –, amely az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyása nélkül önvédelmi célú megelőző katonai akciót indokolhatott volna.
Az Egyesült Államok és Izrael nem Irán ereje, hanem viszonylagos gyengesége miatt lépett.
