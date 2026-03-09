  • Megjelenítés
Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben
Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben

Februárban soha nem látott, 2139 milliárd forintos deficit alakult ki az államháztartás központi alrendszerében. Gyűjtésünk szerint ez az elmúlt 25 év második legnagyobb havi hiánya. Két hónap alatt lényegében "elfogyott" az egész éves hiányterv közel fele.

Kimagasló deficit jött össze februárban a magyar költségvetésben. A 2139 milliárd forintos mínusz a legmagasabb februári deficit, de kiemelkedő egyéb viszonylatban is: 2002 óta állnak a Portfolio rendelkezésére a havi pénzforgalmi egyenlegadatok, és ennél csak egyetlen egyszer volt magasabb a havi mínusz, 2020 decemberében (2250 milliárd forint).

A költségvetésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium a közleményében hangsúlyozza, hogy "a 2026-os költségvetés a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít a családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz".

Majd az NGM felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyek

rontották a februári költségvetés egyenlegét:

  • 13. havi nyugdíj kifizetése, de ami extra a korábbi évek februári hónapjához képest az a 14. havi nyugdíj 1. heti részlete.
  • A 40 év alattiak szja-mentességének élesedése.
  • Családi adókedvezmény duplázásának utolsó eleme, amely januártól élt, de februárban kapták kézhez a nagyobb összeget az érintettek, így pénzforgalomban szintén a februárt érintett.
  • A CSED, GYED és örökbefogadói díj kedvezménye
  • 2026. januártól emelkedett a pedagógusok, a szakképzésben oktatók, a kormányhivatali foglalkoztatottak, az önkormányzati tisztviselők, valamint az igazságügyi-, vízügyi-, szociális- és kulturális ágazatban dolgozók bére is, melynek első havi pénzforgalmi hatása a februári költségvetési kiadásokban jelentkezik.
  • Közalkalmazottak számára járó, legfeljebb nettó 1 millió forintos otthontámogatási összeg, 160 milliárd forint értékben.

Így áll a költségvetés 2 hónap után

Az első hónapban 32,3 milliárd forintos többletet hozott össze a büdzsé, ezzel együtt az első kéthavi deficit 2106,8 milliárd forint.

A 2026-os költségvetés egész éves pénzforgalmi hiányterve 5445 milliárd forint.

Vagyis 2 hónap leforgása alatt az éves hiányterv közel fele, 50%-a teljesült.

Fontos megemlíteni, hogy nem szokatlan, hogy a hiánypálya lefutása alapján a büdzsé orrnehéz (az év első néhány hónapjában teljesül az egész éves deficitterv jelentős része). Viszont azt is látni kell, hogy idén két hónap után olyannyira orrnehéz a költségvetés, mint még soha korábban.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak - részletezte a minisztérium, amely azt is hozzátette: a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,8 százalékkal magasabban alakultak.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Február végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 1922,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés, ebből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj és ellátások egy heti része pedig 144,8 milliárd forintot tett ki.

Mi történik a költségvetéssel?

Az év második hónapjában tehát jelentősen kilyukadt a költségvetés, amit korábban már valószínűsítettünk is. Annak ellenére brutális a deficit mértéke, hogy az elemzők számítottak a jelentős hiányra a februárban életbe lépő gazdaságpolitikai lépések és adókönnyítések hatása nyomán.

Korábban már több elemzésünkben is előrevetítettük, hogy az idei év első felében jelentős mínuszokat fogunk látni a költségvetés egyenlegében, és ha a megemelt 5%-os új hiánycélt bármelyik kormány tartani akarja, akkor a második félévben látványos kiigazító lépésekről kell döntenie. Orbán Viktor miniszterelnök januárban ezt határozottan visszautasította.

Azt is írtuk még tavaly novemberben, hogy a fiskális politika kijött az elvonóról, és költekezésbe kezdett, nem véletlen: a tavaszi parlamenti választások előtt ez megszokott. Érdemes ránézni az alábbi grafikonra is:

a 12 havi kumulált pénzforgalmi hiány összege 6122 milliárd forint, legutóbb ennyire magasan 2022 közepén állt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

