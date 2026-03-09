Félelmetesen nagy deficit jött össze a magyar költségvetésben

A forint árfolyamának kilátásairól is szó lesz következő befektetői klubunkon.
Kimagasló deficit jött össze februárban a magyar költségvetésben. A 2139 milliárd forintos mínusz a legmagasabb februári deficit, de kiemelkedő egyéb viszonylatban is: 2002 óta állnak a Portfolio rendelkezésére a havi pénzforgalmi egyenlegadatok, és ennél csak egyetlen egyszer volt magasabb a havi mínusz, 2020 decemberében (2250 milliárd forint).
A költségvetésért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium a közleményében hangsúlyozza, hogy "a 2026-os költségvetés a háború elhúzódása és a negatív külső gazdasági környezet ellenére is minden szükséges forrást biztosít a családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz".
Majd az NGM felsorolja azokat az intézkedéseket, amelyek
rontották a februári költségvetés egyenlegét:
- 13. havi nyugdíj kifizetése, de ami extra a korábbi évek februári hónapjához képest az a 14. havi nyugdíj 1. heti részlete.
- A 40 év alattiak szja-mentességének élesedése.
- Családi adókedvezmény duplázásának utolsó eleme, amely januártól élt, de februárban kapták kézhez a nagyobb összeget az érintettek, így pénzforgalomban szintén a februárt érintett.
- A CSED, GYED és örökbefogadói díj kedvezménye
- 2026. januártól emelkedett a pedagógusok, a szakképzésben oktatók, a kormányhivatali foglalkoztatottak, az önkormányzati tisztviselők, valamint az igazságügyi-, vízügyi-, szociális- és kulturális ágazatban dolgozók bére is, melynek első havi pénzforgalmi hatása a februári költségvetési kiadásokban jelentkezik.
- Közalkalmazottak számára járó, legfeljebb nettó 1 millió forintos otthontámogatási összeg, 160 milliárd forint értékben.
Így áll a költségvetés 2 hónap után
Az első hónapban 32,3 milliárd forintos többletet hozott össze a büdzsé, ezzel együtt az első kéthavi deficit 2106,8 milliárd forint.
A 2026-os költségvetés egész éves pénzforgalmi hiányterve 5445 milliárd forint.
Vagyis 2 hónap leforgása alatt az éves hiányterv közel fele, 50%-a teljesült.
Fontos megemlíteni, hogy nem szokatlan, hogy a hiánypálya lefutása alapján a büdzsé orrnehéz (az év első néhány hónapjában teljesül az egész éves deficitterv jelentős része). Viszont azt is látni kell, hogy idén két hónap után olyannyira orrnehéz a költségvetés, mint még soha korábban.
A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak - részletezte a minisztérium, amely azt is hozzátette: a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,8 százalékkal magasabban alakultak.
Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Február végéig a nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 1922,4 milliárd forintot biztosított a költségvetés, ebből a 13. havi nyugdíj és ellátások 579,3 milliárd forintot, a 14. havi nyugdíj és ellátások egy heti része pedig 144,8 milliárd forintot tett ki.
Mi történik a költségvetéssel?
Az év második hónapjában tehát jelentősen kilyukadt a költségvetés, amit korábban már valószínűsítettünk is. Annak ellenére brutális a deficit mértéke, hogy az elemzők számítottak a jelentős hiányra a februárban életbe lépő gazdaságpolitikai lépések és adókönnyítések hatása nyomán.
Korábban már több elemzésünkben is előrevetítettük, hogy az idei év első felében jelentős mínuszokat fogunk látni a költségvetés egyenlegében, és ha a megemelt 5%-os új hiánycélt bármelyik kormány tartani akarja, akkor a második félévben látványos kiigazító lépésekről kell döntenie. Orbán Viktor miniszterelnök januárban ezt határozottan visszautasította.
Azt is írtuk még tavaly novemberben, hogy a fiskális politika kijött az elvonóról, és költekezésbe kezdett, nem véletlen: a tavaszi parlamenti választások előtt ez megszokott. Érdemes ránézni az alábbi grafikonra is:
a 12 havi kumulált pénzforgalmi hiány összege 6122 milliárd forint, legutóbb ennyire magasan 2022 közepén állt.
