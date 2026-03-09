Majdnem tíz éve nem látott inflációs adat jöhet, de a forint hirtelen esése figyelmeztető jel

Ha lehet hinni az elemzőknek, akkor februárban 2016 ősze óta nem látott szintre eshetett vissza az infláció. A 2% alatti áremelkedés mellett elvileg folytathatná a megkezdett kamatcsökkentéseket a Magyar Nemzeti Bank (MNB), azonban a közel-keleti helyzet és a forint utóbbi napokban látott zuhanása keresztülhúzhatja a terveket. A háború az energiaárakon és az árfolyamon keresztül is begyűrűzhet az inflációba hosszabb távon, de az elemzők többsége szerint egyelőre nehezen számszerűsíthető a hatás.

Majdnem tíz éve nem láttunk ilyet

Januárban már nagyot esett a magyar infláció, hiszen a tavaly év végi 3,3% után 2,1%-os értéket közölt a KSH. Az év eleji átárazásokban évek óta nem látott visszafogott mértéket láthattunk, így elsősorban a bázishatás húzta le az áremelkedési ütemet (a tavaly januári 1,5% után 0,3% volt a havi infláció).

Ha hasonló dinamikára számítunk februárban is, akkor akár 1,5 százalék körüli inflációs ráta is kijöhetne a havi adatok alapján. Ráadásul februárban még a stabilan erős forintárfolyam is visszahúzhatta az inflációt, de erre később még visszatérünk.

Így nem meglepő, hogy a Portfolio által megkérdezett elemzők 1,7%-os értékre számítanak, ami

2016 novembere óta a legalacsonyabb inflációt jelentené.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. feb. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 1,6 4,0 2,6 2,9 3,5 Becsey Zsolt Unicredit Bank 1,6 4,0 4,1 3,0 4,1 Eppich Győző OTP Bank 1,8 - - - - Isépy Tamás - Bíró Domonkos Századvég Konjunktúrakutató 1,9 3,7 3,3 3,6 3,5 Kiss Péter Amundi 1,8 5,1 2,0 3,6 3,5 Németh Dávid K&H Bank 1,7 3,9 3,3 3,0 3,5 Nyeste Orsolya Erste Bank 1,5 4,4 2,5 3,2 3,6 Palócz Éva Kopint-Tárki 1,8 4,2 2,5 3,4 3,1 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,8 4,7 3,5 3,8 4,2 Trippon Mariann CIB Bank 1,7 4,0 3,4 2,9 3,5 Varga Zoltán Equilor 1,7 4,8 3,5 3,2 3,5 Virovácz Péter ING Bank 1,5 3,8 3,4 2,8 3,8 konszenzus (medián) 1,7 4,0 3,3 3,2 3,5 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Havi alapon újabb 0,3%-os áremelkedésre számít Árokszállási Zoltán, az MBH Bank Elemzési Centrumának vezetője szerint az átlagnál magasabb emelkedést közöl majd a KSH a szolgáltatások terén, míg az üzemanyagok ára az átlagnál alacsonyabb mértékben nőhetett. A ruházkodási cikkek havi árváltozása negatív lehetett, és ugyanígy a háztartási energiánál is van esély a negatív árdinamikára. Éves összehasonlításban a szolgáltatások áremelkedése továbbra is magasabb, de pozitív hír, hogy csökkenő tendenciát mutat.

A kockázatok februárban inkább lefelé mutatnak, azaz nem kizárt, hogy az infláció a vártnál is alacsonyabban alakult – hangsúlyozta Regős Gábor. A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint a fő kérdés tulajdonképpen az, hogy a januárban gyakorlatilag elmaradt év eleji átárazások az év második vagy harmadik hónapjában jelen lesznek-e, esetleg bepótolják a januári áremeléseket a cégek – ennek különösen a szolgáltatásoknál van kockázata. A februári adattal viszont – egy ideig legalább – búcsút intünk az extrém alacsony infláció korszakának. Ha nem is jelentősen, de a márciusi és az áprilisi infláció némileg magasabb lehet, ugyanis az árrésstopok bevezetése miatti alacsonyabb árszínvonal fokozatosan a bázisba kerül – tette hozzá.

A februári adat kapcsán végre lehet valami kedvező dologról is beszélni, ha az infláció szóba kerül – mondta Virovácz Péter. A visszapillantóban még nyoma sincsen a közel-keleti háború okozta energiaár-sokknak, így egy meglehetősen pozitív képet látunk majd – tette hozzá az ING Bank elemzője.

Az élelmiszer-defláció akár 4%-ra is gyorsulhatott februárban, eközben a különleges elszámolási szabályok nyomán a rezsitételek is negatívan járulhattak hozzá az árdindexhez – hangsúlyozta Becsey Zsolt. Az Unicredit Bank elemzője szerint némi bizonytalanságot okoz, hogy ebben a hónapban kaptak nagyobb állami transzfereket a háztartások és elképzelhető, hogy sok bolt ennek megfelelően alakított az árazásán, viszont ezzel együtt sem számítanak érdemi meglepetésre.

A forint februárban mutatott nagymértékű erősödése, az árréskorlátozások meghosszabbítása, illetve a magas bázis hatása –, ami még jelentősebb hatást fejthet ki, mint januárban – mind erősítik a dezinflációs folyamatokat – véli Isépy Tamás, a Századvég Konjunktúrakutató elemzője. Szerinte az infláció csökkenésében fontos szerepet játszott a globális élelmiszer árak csökkenése, valamint az energia és nyersanyag árak kedvező alakulása is.

Beütött a közel-keleti helyzet, de mit hozhat ez?

A februári inflációban még nem jelenik meg az elmúlt egy hét legfontosabb globális fejleménye, hosszabb távon azonban a közel-keleti háború egyértelműen felfelé mutató kockázatot jelent. Becslések szerint csak a tartósan magasabb olajár majdnem fél százalékpontot jelentene az inflációban, ehhez jöhet még a földgáz világpiaci árának megugrása és a forint gyengülése. Egyelőre ezeket a hatásokat nehéz számszerűsíteni, így most csak a kockázat a biztos. A következő hetekben mindenki arra keresi majd a kérdést, hogy meddig húzódik el a háború, jön-e még további eszkaláció, illetve hosszútávon milyen súlyos hatásokkal jár a helyzet.

A közel-keleti helyzet nagyon kiszámíthatatlan és gyorsan változhat, akár pozitív, akár negatív irányba – emelte ki Árokszállási Zoltán. Az alap forgatókönyvében az MBH Bank szakembere arra számít, hogy az éves átlagos inflációs ráta 2,9%-on alakulhat idén, azonban az iráni konfliktus okozta bizonytalanságok miatt ebben jelenleg látnak kockázatokat. Amennyiben a Brent ára hordónként 80-85 dolláron, a holland TTF gázár pedig megawattonként 50 euró körül megállapodik, a forint pedig 385 körül stabilizálódik, az jó pár tized százalékkal feljebb tolná az átlagos inflációt az előrejelzéshez képest.

Az iráni konfliktus miatt márciusban az üzemanyagárak emelkedése felfelé húzhatja majd az inflációt. Amennyiben a konfliktus tartósan elhúzódik, a kialakuló energiaválság átírhatja az idei évi inflációs és kamatpályát – tette hozzá Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Az elmúlt hét eseményeinek hatására a nemzetközi energiapiacon bekövetkezett sokk miatt egyre valószínűbb, hogy elérhettük az inflációs pálya mélypontját – hangsúlyozta Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója, aki az év második felére vonatkozó inflációs várakozását máris felfelé módosította az energiaárak inflációba való átgyűrűzése miatt, az év végére újra 5% feletti áremelkedési ütemet vár.

Azt még nem tudjuk, hogy ezek a változások mennyire lesznek tartósak és hogy hol fog stabilizálódni a piac – ha egyáltalán stabilizálódik – emelte ki Regős Gábor. Szerinte az éves infláció kapcsán az eddig sem elhanyagolható bizonytalanság tovább nőtt, a pénzromlás egyre tágabb határok között mozoghat az igen kedvező év eleji adatok ellenére is.

A forint gyengülése és a globális energiahordozó árak emelkedése növeli a felfele mutató inflációs kockázatokat. Az energiahordozóárak esetében átmeneti ugrással kalkulálhatunk, aminek inflációs hatása idén az utolsó negyedévben 0,2-0,3% lehet – véli Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

A valamivel magasabb olajárat, illetve egy 385 körül stabilizálódó forintot még „elbír” a 3,2%-os alapelőrejelzés – emelte ki Nyeste Orsolya. Amennyiben viszont nem rendeződik gyorsan a helyzet, és tartósan nőnek az energiaárak és/vagy tovább gyengül a forint, emelni kell a számon – tette hozzá az Erste Bank szakembere.

Az biztosan állítható, hogy növeli az inflációt, azt azonban egyelőre nem lehet megmondani, hogy pontosan mekkora lehet az energiaár-sokk mértéke – emelte ki a háború hatásaival kapcsolatban Eppich Győző. Az OTP Bank elemzője szerint

amennyiben az olajár tartósan 85 dollár, a gázár pedig 50 euró maradna, az kb. 0,9 százalékponttal növelné az árszintet.

A fő kockázat azonban az, hogy ha az inflációs várakozások esetében „rezsimváltás” történik – ahogy azt láthattuk 2022-ben – akkor ennél érdemben nagyobb lehet az inflációs hatás.

Megtorpedózhatja a kamatvágást is a helyzet

A közel-keleti háború alakulása az infláción keresztül az MNB döntéseire is hatással lehet. A Monetáris Tanács februárban majdnem másfél év után csökkentette a kamatot, akkor az elemzők többsége még további lazításra számított akár már a márciusi ülésen. Azóta viszont az energiaárak miatt fokozódtak az inflációs kockázatok, nőtt a bizonytalanság, illetve a forint is jelentősen gyengült a múlt héten.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezek a hatások pedig szinte biztosan megakasztják a kamatcsökkentési folyamatot,

a jelenlegi körülmények mellett valószínűbb, hogy március végén nem vágja tovább a kamatot a Monetáris Tanács.

Ha most nem kellene az energiahordozók árának drasztikus megugrásáról beszélnünk, akkor azt mondhatnánk, hogy a várakozásainknak megfelelő februári adat szinte beton biztossá tenné az MNB márciusi kamatvágását – emelte ki Virovácz Péter. Ugyanakkor a jegybank nem köteleződött el az újabb kamatvágás mellett, és kétségtelen, hogy ilyen piaci turbulencia mellett már a kedvezően alakuló februári adatok mellett is ott van a nem is olyan apróbetűs rész. Az ING szakembere egyelőre továbbra is kamatvágással számol márciusban, de jelentősen megnőtt a kamat tartásának valószínűsége is.

Az ING Bank energiapiaci és geopolitikai szakértői egyelőre egy visszafogott alapforgatókönyvvel számolnak, amely szerint nagyjából egy hónap múlva már visszarendeződnek a piacok – tette hozzá Virovácz. Ennek fényében a háborút megelőző inflációs alappályájukat csak szűk 0,3 százalékponttal mozgatta feljebb az ársokk, miközben a forint esetében eddig is 390-re visszakúszó árfolyammal számoltak március végére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images