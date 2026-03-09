Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett a rendkívüli kormányülés előtt

Orbán Viktor miniszterelnök a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a Karmelita kolostorban, az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály hétfőn.

A tárgyaláson részt vett

Jakab István , a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke;

, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke; Papp Zsolt , a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke;

, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke; Hatala József , a Magyar Autóklub elnöke;

, a Magyar Autóklub elnöke; Barna Zsolt , a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke

, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke és Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

A kormány részéről a miniszterelnök mellett a tárgyaláson

Lázár János , építési és közlekedési miniszter;

, építési és közlekedési miniszter; Nagy István, agrárminiszter;

agrárminiszter; Orbán Balázs, politikai igazgató és

politikai igazgató és Csepreghy Nándor, miniszterhelyettes vett részt.

A kormányfő hétfő reggeli facebook-posztja szerint az olajárrobbanás, a közel-keleti helyzet és az ukrán olajblokád miatt volt szükség

a védelmi és az energiabiztonsági tanács összehívására.

Az elmúlt napokban a közel-keleti helyzet miatt jelentősen megugrott az olaj világpiaci ára, miközben a forint gyengült a dollárral szemben. Egyesek már korábban is kormányzati beavatkozást valószínűsítettek az elmúlt napok folyamatait látva az üzemanyagok árában, a hétvégi és hétfő hajnali fejlemények fényében és Orbán Viktor fenti posztját látva ez a valószínűség tovább növekedett.

Címlapkép forrása: EU