Orbán Viktor a gazdaszervezetek és a fuvarozók képviselőivel egyeztetett a rendkívüli kormányülés előtt
MTI
|
Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök a legfontosabb magyarországi gazdaszervezetek és fuvarozói szervezetek vezetőivel egyeztetett a Karmelita kolostorban, az olajárrobbanás miatt összehívott rendkívüli kormányülés előtt - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály hétfőn.
A tárgyaláson részt vett

  • Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke;
  • Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke;
  • Hatala József, a Magyar Autóklub elnöke;
  • Barna Zsolt, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke
  • és Lajkó Ferenc, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

A kormány részéről a miniszterelnök mellett a tárgyaláson

  • Lázár János, építési és közlekedési miniszter;
  • Nagy István, agrárminiszter;
  • Orbán Balázs, politikai igazgató és
  • Csepreghy Nándor, miniszterhelyettes vett részt.

A kormányfő hétfő reggeli facebook-posztja szerint az olajárrobbanás, a közel-keleti helyzet és az ukrán olajblokád miatt volt szükség

a védelmi és az energiabiztonsági tanács összehívására.

Az elmúlt napokban a közel-keleti helyzet miatt jelentősen megugrott az olaj világpiaci ára, miközben a forint gyengült a dollárral szemben. Egyesek már korábban is kormányzati beavatkozást valószínűsítettek az elmúlt napok folyamatait látva az üzemanyagok árában, a hétvégi és hétfő hajnali fejlemények fényében és Orbán Viktor fenti posztját látva ez a valószínűség tovább növekedett.

Címlapkép forrása: EU

