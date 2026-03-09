  • Megjelenítés
Szijjártó Péter: jogszabályt módosít Magyarország, hogy kivizsgálhassa az elfogott ukrán pénzszállítmány hátterét

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztere, Szijjártó Péter szerint nemzetbiztonszági kérdéseket vet fel az ukrán pénzszállító, és mivel Ukrajna nem válaszol ezekre a kérdésekre, a magyar kormány jogszabályt módosít, hogy maga járhasson utána a pénzösszeg származásának. Korábban Lázár János miniszter is megszólalt a témában, aki arra utalt, hogy addig marad hazánkban az elfogott összeg, amíg újra nem indul a Barátság kőolajvezeték.

Szijjártó egy Facebook-on közzétett videóban elmondta, hogy a magyar hatóságok azt is kivizsgálják, hogy "van-e köze a többszáz millió dollár és euró magyarországi mozgatásának az ukránok egyre egyértelműbb beavatkozásához a magyarországi parlamenti választásokba".

Elmondása szerint az "ukrán titkosszolgálathoz és a hadsereghez kötődő emberek kísérték ezt a készpénzszállítmányt".

Hozzátette, hogy az ukrán külügyminisztérium hétfőn berendelte a kijevi magyar nagykövetet.

