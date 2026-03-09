Védett ár a benzinre és a dízelre – itt vannak az apró betűs részletek, amikről eddig nem beszéltek

Orbán Viktor délután jelentette be, hogy az üzemanyagok piacán tapasztalható áremelkedés miatt beavatkozik a kormány, majd este érkezett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelzése, hogy az intézkedéscsomag milyen elemekből áll.

A hétfői közlönyből olvasható ki, hogy a kormány döntésével összefüggésben három rendelet jelent meg:

rendelet a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre tekintettel a magyarországi üzemanyagellátás védelméről,

rendelet a jövedéki adó mértékének a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzet idején történő meghatározásáról,

rendelet a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról.

A védett ár

Az első rendelet lényege a védett ár meghatározása a benzin és a dízel esetében. A rendelet szövegezésében megtalálható az intézkedés indoklása is.

"Magyarország energiabiztonsága veszélyben van, mert Brüsszel szankciók alá vonta az olcsó orosz energiát, Ukrajna pedig olajblokád alá vette hazánkat.

Az iráni háború miatt a nyugati olaj ára meredek emelkedésnek indult, az ukrán olajblokád pedig elzárja hazánk elől az olcsóbb orosz olajat.

A magyar családokat megvédjük az ukrán olajblokád következményeitől, ezért Magyarország védett árat vezet be a benzinre és a gázolajra. A védett árú üzemanyagot a magyar rendszámú gépjárművek részére biztosítjuk a magyar benzinkutaknál."

A védett áras termékek:

a) az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint

b) az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj

A fentebb meghatározott védett áras termék – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti termék esetében 595 forint literenként;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti termék esetében 615 forint literenként.

A már bejelentett kivételeket is tartalmazza a rendelet. Az üzemanyag nem védett áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű üzemanyagtankjának töltése céljából értékesítik, vagy nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyagtankjába történő közvetlen töltéssel értékesítik.

"Védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag védett áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, védett áras üzemanyaggal tölthető" - részletezi a kormánydöntés.

A szabályok értelmében a kutasnak kell ellenőriznie a jogosultságot. Vagyis a kutas a gyakorlatban ebben a folyamatban kvázi hatóságként funkcionál, a rendelet ki is mondja egy ponton, hogy az értékesítők e tevékenységük során közfeladatot ellátó személynek minősülnek.

A benzinkutas köteles ellenőrizni a rendszámot, és a forgalmi alapján legalább a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját is. Védett áras tankolásnál a forgalmi vonalkódját is leolvashatja, vagy a rendszámot feljegyezheti, és a bizonylathoz visszakereshetően tárolhatja. Ha a jogosultság nem igazolható hitelt érdemlően, nem adhat védett árat.

A rendelet szerint a kútoszlop kijelzőjén a nem védett, vagyis a piaci árat kell alkalmazni. Közben a kútnak külön, jól látható tájékoztatást kell kihelyeznie magyarul és angolul arról, hogy ki jogosult a védett árra. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményes árhoz tartozó vevő nem biztos, hogy a pisztolyon azt az árat látja, amit végül fizet.

A kormány készült arra az esetre is, ha a kereskedők a piacinál alacsonyabb ár miatt korlátoznák az értékesítést. Kiderül a rendeletből ugyanis, hogy ha egy kút az elmúlt három hónapban forgalmazott ilyen üzemanyagot, akkor most köteles is azt árulni. Ha pont ilyen termék nincs, akkor legalább azzal egyenértékű minimumkövetelményű benzint és dízelt kell adnia ugyanazon a védett áron. Rövidebb nyitvatartásra sem állhat át a szokásoshoz képest.

Ha a kút 7 napon belül összesen 48 órán át nem tudja kiszolgálni a vevőket a kötelező üzemanyaggal, üzemszünetet kell hirdetnie, és ezt 24 órán belül be kell jelentenie. Más okból nem hirdethet üzemszünetet. Ráadásul ilyenkor az állomáson egyéb kereskedelmi tevékenység sem folytatható.

A NAV ellenőrzi a szabályok betartását. Alapesetben 100 ezer és 3 millió forint közötti bírság jöhet, ismételt jogsértésnél pedig akár egy naptól fél évig el is tilthatják az üzemeltetőt a kút működtetésétől. Bizonyos súlyosabb szabályok megsértésénél 6-15 millió Ft bírság is lehet. A határozat ellen nincs fellebbezés.

Ha valaki védett áron tankol, azt nem adhatja át olyan személynek, aki nem lenne jogosult. Ennek megszegésénél nem csak bírság lehet, hanem az ügylethez használt eszközök és az érintett jármű elkobzása is.

Exportkorlátozás: nyersolajat, sima 95-ös benzint és dízelt csak a kereskedelemért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet exportálni.

Érdekes szabály, hogy ha egy kút kiesik vagy megbukik az ellenőrzésen, az állam másik üzemeltetőt jelölhet ki a helyére, aki külön engedély nélkül átveheti a működtetést. A kijelölt szolgáltató ideiglenesen birtokba veheti az épületet és a tárgyi eszközöket, használhatja azokat, és a meglévő árukészletet is értékesítheti meghatározott elszámolási szabályok mellett.

A legérdekesebb rész a védett árban

Fontos megemlíteni, hogy ugyanazok az összegek vannak literenként megállapítva a nagykereskedelmi védett árra, mint a kiskereskedelmi védett árra. Vagyis megszűnik az általános piaci logika mentén történő működés: hogy a kiskereskedelmi egység (benzinkút, lánc) egyfajta árrést rátesz a beszerzési árra (bruttó nagykereskedelmi árra), ami fedezi a nyereséges működését a költségei felett és ennyivel drágábban továbbértékesíti az autósoknak. A védett árú üzemanyagok esetében viszont a nagykerár és kiskerár is azonos, és egyéb költség sem számolható fel. A gyakorlatban ezt azt fogja jelenteni, hogy ha egy kút védett nagykeráron vesz egy litert, és azt védett kiskeráron adja el, akkor magán az üzemanyagon nincs klasszikus árrése.

A kiskereskedelmi marginja tehát eltűnik. A benzinkutak nyereséges működésének célját/elvárását (ami a piaci működés logikájából fakad) felülírja a kormány,

mert a kormány jelen helyzetben fontosabbnak látja azt, hogy a fogyasztó a megadott rögzített áron hozzájusson az üzemanyagokhoz. Vagyis itt is megvalósul egyfajta árrésstop (amit az élelmisezrek esetében több termékcsoportban láthatunk), de itt árrésnullázás a gyakorlat.

Ennek az intézkedésnek van egy másik olvasata is: ha csak a kiskereskedelmi árat maximálta volna a kormány, akkor a nagykereskedő akár a védett árnál magasabb összegben is meghatározhatta volna az átadási árat, és ezáltal a veszteség lenyelésére kényszerült volna a kiskereskedelmi egység, vagyis a benzinkút üzemeltetője. Persze nem szabad azt sem elfelejteni, hogy mivel az árrést eltörölte a kormány ezzel most az üzemanyagpiacon, a kutak veszteséget fognak elkönyvelni, mert az egyéb üzemeltetési költségeiket (bérköltség, bérleti díjak stb.) sem tudják majd kitermelni a marzsból. Ez megint a kisebb, nem annyira tőkeerős kutakat és láncokat hozza nehezebb helyzetbe.

Összességében elmondható, hogy a kormánydöntés nem csupán az árakat szabályozza, hanem egy átfogó beavatkozás a piaci folyamatokba, hatósági, adminisztratív úton: árakat szabályoz, jogosultságokat, szerepeket oszt újra, adatot gyűjt, exportot korlátoz, büntet és bírságol, és vészhelyzeti intézkedésre is készül, mert szükség esetén átszervezi a kiskereskedelmi láncokat (ellátásbiztonságra hivatkozva átvehetők egyes egységek). Az árszabályozásnál pedig mindent felülíró cél volt az, hogy a kordában tartott árak érvényesüljenek közvetlenül az autósoknál, de emellett fontos cél, hogy lehetőleg minél kisebb mértékben álljon elő ellátási zavar az árak torzítása miatt és ebben segít a jövedéki adó csökkentése. Mivel kisebb lesz az adótartalom a bruttó árban, ezért a nettó árban lesz nagyobb a mozgástere az ellátási láncban a szereplőknek, nevezetesen a beszállítóknak. Az adócsökkentés tehát tulajdonképpen lehetőséget ad a nagykereskedelmi szereplőnek, hogy az olajárak robbanása és a forint gyengülése (amelyek felfelé hajtják látványosan a finomított termékek árát is) ellenére képes legyen a beszállítói oldalon védett árszinten ellátni a kutakat. Kvázi a jövedéki adó csökkentésével csinált helyet a kormány a védett árnak is, hogy ne legyen teljesen irreális a védett ár a piaci árhoz képest. A nagykereskedő tehát az ársapka mellett is képes lehet és akarhat is szállítani a kiskereskedőknek a jövőben. Ezzel a kormány azt igyekezett segíteni, hogy a hatósági ár ellenére fennmaradjon a nagykereskedői aktivitás, és az ellátásbiztonság a legkevésbé sérüljön.



Érdekes lesz látni, hogy a nagykereskedelmi átadási árak hogyan alakulnak a védett árhoz képest, alacsonyabbak lehetnek-e a jövőben, mert csak így tudnak például árréshez jutni a kiskereskedelmi szereplők, ami a kisebb egységek számára szükséges lenne a működéshez és egyáltalán a túléléshez.

A jövedéki adó csökkentése

E kormányrendelet a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre tekintettel a magyarországi üzemanyagellátás védelméről szóló kormányrendelet végrehajtását szolgálja - mondja ki a kormánydöntés.

A jövedéki adó mértéke

a) az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú benzin után, amely nem teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától és (4) bekezdés a) pontjától eltérően 139 550 Ft / ezer liter,

b) az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú gázolaj után, a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától és (4) bekezdés a) pontjától eltérően 128 280 Ft / ezer liter.

A jövedéki adó csökkentése március 10-én hatályba lép, de a rendelet legérdekesebb pontja, hogy 2026. május 1-jén hatályát veszíti.

Vagyis ez alapján a kormány a jövedéki adót alig két hónap időtartamra csökkenti.

Biztonsági kőolajtermék készletek

A rendelet hatálya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (a továbbiakban: Szövetség és a Szövetség kőolaj szekciójának tagvállalataira terjed ki.

Ez kimondja, hogy a Szövetség Magyarország megfelelő minőségű és mennyiségű folyékony motorikus üzemanyaggal történő zavartalan ellátása érdekében a biztonsági kőolajtermék készletekből (a továbbiakban: felszabadított készlet) 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadít fel.

A Szövetség a felszabadított készletet haladéktalanul értékesítésre felajánlja. A Szövetség a felszabadított készletei értékesítéséből származó bevételeit a felszabadított készletek visszapótlására fordítja. A rendelet szintén március 10-én lép hatályba.

