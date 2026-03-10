Elszálltak az üzemanyagárak, átfogó csomaggal lépett fel a kormány - Ez benne a legnagyobb újdonság

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Új intézkedéscsomaggal avatkozott be a kormány az üzemanyagok áremelkedésébe. Ezzel kapcsolatban tartott háttérbeszélgetést a minisztériumban Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, és Steiner Attila, az Energiaóügyi Minisztérium államtitkára. Az esemény legfontosabb üzenete az volt, hogy a stratégiai készletek felszabadítása nyomán a nagykereskedők olcsóbban kapnak üzemanyagot, így marad árrésük nekik és a kiskereskedőknek is.

Az Irán elleni amerikai-izraeli akció az elmúlt hetekben látványos felfordulást hozott az energiapiacon, az olaj és a gáz árfolyama elszállt, a devizapiacokon is jelentős mozgások történtek. Ennek nyomán nagyot drágultak az üzemanyagok. Donald Trump hétfő esti bejelentésére viszont fordult a hangulat.

Hétfőn eldőlt, hogy a kormány beavatkozik, hétfő este meg is érkezett a közlöny, amely három rendeletet tartalmazott az üzemanyagpiacot érintő intézkedésekről.

Energetikai ellátásbiztonsági problémákat okoznak a brüsszeli szankciók, az ukrán olajblokád, valamint az iráni háború hatása - kezdte a beszélgetést Gerlaki Bence, aki szerint ennek nyomán Nyugat-Európában 2 euró feletti literenkénti árakat látni a benzinkutakon.

A stratégiai készlethez is hozzányúl a kormány, és itt hagy a kormány margint a nagykereskedőnél és a kiskereskedőnél is.

Az államtitkár már az esemény elején leszögezte: a kiskereskedelmi margint a kormány nem tünteti el.

A nagykereskedelmi ár nem mehet a meghatározott ár fölé, de készletfelszabadítás is történik, ezért van tér a kereskedelmi árrésre - húzta alá az államtitkár.

Steiner Attila ehhez hozzáfűzte: a helyzet kiélezett, a régióban feszes a kereslet-kínálat helyzete, a Barátság kőolajvezeték kiesésével. Nagyon fontos volt, hogy ne alakítsunk ki ellátásbiztonságilag fenntarthatatlan helyzete, de be kellett vezetni a fogyasztók védelme érdekében ezt az intézkedéscsomagot - magyarázta.

A teljes csomagot egyben kell kezelni és az egésznak a készletfelszabadítás az alapja

- húzta alá Steiner Attila.

Gerlaki Bence: a jelenlegi piaci 619 forintos benzinár és 639 forintos dízelár csökken le a védett ár szintjére, ami 595 és 615 forint.

A Mol bejelentése itt volt olvasható:

A magyar vállalkozások közül mindenki jogosult a védett árra: mezőgazdasági vállalkozók, taxisok, stb.

A nagykereskedelmi árra is érvényes lesz ugyanaz a védett ár, de a felszabadított stratégiai készlet esetében más ár vonatkozik. A kitárolt ár tartalmaz egy bruttó árrést a nagykereskedők és a kiskereskedők számára is - magyarázta Gerlaki Bence.

Kiskereskedőnek: importál, finomítóból a nagykereskedőtől, a harmadik eset a stratégiai készletből. Ez utóbbi árnál van margin hagyva a piaci szereplőknek - érzékeltette a fontos szempontot az államtitkár.

A nettó árakat szabályozza a kormány: 251 forinton adja ki a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a nagykereskedőnek a benzin literjét és ezt 286 forinton adhatja tovább a nagykereskedő a kiskereskedőnek.

Érdeklődésünkre Gerlaki Bence kifejtette: így a nagykereskedőknél és a kiskereskedőknél is literenként 35 forintos árrés marad, amennyiben védett áron értékesítenek felszabadított készletet.

Az MSZKSZ nettó 280 forinton adja oda a dízel literjét a nagykereskedőnek és ezt 315 forinton adhatja tovább a kiskereskedőnek - tette hozzá Gerlaki Bence.

Az MSZKSZ-tagok forgalomarányos díjat fizetnek be és így jutnak a kereskedők a kedvezményes árú üzemanyaghoz, arányosan - válaszolta kérdésre Steiner Attila.

Gerlaki Bence kiemelte, hogy a jövedéki adócsökkentés is fontos szerepet játszik. 19 forint a csökkentés mértéke, áfával növelve ez a mérték 24 forint. Havi 10-12 milliárd forintos költségvetési hatással számolunk emiatt - mondta az NGM adóügyekért felelős államtitkára.

Vagyis a teherviselésbe az állam is beszáll

- húzta alá az államtitkár.

