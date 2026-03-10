Jó híreket kapott az ázsiai nagyhatalom

A negyedik negyedéves GDP-adatot jelentősen felfelé korrigálták: az évesített növekedési ütem az előzetesen közölt 0,2 százalékról 1,3 százalékra emelkedett, elsősorban az erős vállalati beruházások miatt. A magánfogyasztás szintén javult, a kormányzati kiadások pedig az idei első negyedévben várhatóan tovább nőnek. A készletváltozás ugyan két egymást követő negyedévben is fékező tényező volt, az elemzők szerint azonban a készletezési ciklus fordulata már pozitívan járulhat hozzá a folyó negyedév teljesítményéhez.
A háztartási kiadások januárban meglepetésre 1 százalékkal csökkentek éves összevetésben, miközben a piaci konszenzus 2,4 százalékos növekedést várt. A visszaesést főként a lakhatási és oktatási kiadások erős csökkenése magyarázta, miközben az élelmiszer-, bútor- és szabadidős költések emelkedtek. A reálbérek januárban 1,4 százalékkal nőttek éves alapon, ami a magánfogyasztás további erősödését alapozhatja meg.
Az előzetesnél sokkal jobb végleges adatok hatását ugyanakkor beárnyékolja a közel-keleti háború miatti energiaár-robbanás és a krízis becsült növekedési és inflációs hatásai.
Az iráni háború élesen ráirányította a figyelmet Japán közel-keleti energiaimport-függőségére.
A nyersolaj hordónkénti ára a héten száz dollár fölé emelkedett, ami a jen gyors gyengítése mellett az inflációnak is gyorsan lökést adhat. A Nomura Kutatóintézet közgazdásza, Kiucsi Takahide számításai szerint, ha az olajár tartósan 110 dollár közelében marad, az 0,39 százalékponttal foghatja vissza Japán GDP-növekedését, 140 dolláros szintnél pedig a gazdaság már negatív tartományba fordulhat. Más elemzők ennél jóval magasabbra, 175 dollár körüli szintre teszik a recessziós küszöböt.
A japán kormány több eszközzel is igyekszik tompítani az üzemanyagárak emelkedését:
támogatja a kőolajipari vállalatokat, tavaly megszüntette az úgynevezett ideiglenes benzinadót, és bejelentette, hogy szükség esetén kész felszabadítani a stratégiai olajtartalékok egy részét is. A köz- és magántartalékok összességében 254 napra fedezik a belföldi keresletet. Takaicsi Szanae miniszterelnök a parlamentben kijelentette, hogy
a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a benzinárak"ne emelkedjenek a háztartások számára elviselhetetlen szintre.
A BoJ márciusi ülésén a legtöbb elemző nem számít kamatemelésre a geopolitikai bizonytalanság miatt.
A jegybank megvárja a tavaszi bértárgyalások (suntó) eredményeit és az áprilisi inflációs adatokat – különösen a szolgáltatási árak alakulását –, mivel a vállalatok jellemzően a pénzügyi év elején módosítják áraikat. Ha a suntó eredményei meghaladják a várakozásokat, az áprilisi kamatemelés esélye nőhet, a piaci konszenzus szerint azonban a következő emelés legvalószínűbb időpontja továbbra is június. Eközben a jen 158-as szint körül mozog a dollárral szemben, közel ahhoz a 160-as küszöbhöz, amelynél a hatóságok korábban beavatkoztak a devizapiacon – ami tovább nehezíti a jegybank számára az egyensúlyozást a növekedési kilátások és az árfolyamvédelem között.
