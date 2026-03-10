Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton

Eredményesen zárult az építési közbeszerzés a Budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbítására, így jó esély nyílik arra, hogy megkezdődjön az új villamosvonal kivitelezése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között – derül ki Vitézy Dávid Facebook-bejegyzéséből.

A közbeszerzést a Swietelsky nyerte meg, 26,9 milliárd forintos ajánlattal. A tender már nem a tervezésről, hanem a konkrét kivitelezési munkák elvégzéséről szólt, vagyis a projekt a megvalósítási szakaszba léphet.

A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat déli irányú folytatását jelenti. A tervek szerint a vonal

a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton keresztül egészen a Kopaszi-gát térségéig hosszabbodik majd meg.

Az új szakasz nagyrészt füvesített pályán haladna, és több fontos egyetemi és irodai területet is elérne.

A fejlesztéssel közvetlen villamoskapcsolat jöhet létre többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az ELTE, az Infopark, valamint a Kopaszi-gát térsége felé. A tervek szerint a vonal a Nádorkertnél épülő új vasúti megállóhoz, a Déli körvasút egyik állomásához is csatlakozna - írja a politikus.

Az új szakasz a villamoshálózat több pontján is új kapcsolatokat teremthet: északi irányból a már meglévő budai fonódó vonal felől, illetve a Szabadság híd felől is közvetlenebb elérhetőséget biztosíthat a dél-budai területek számára.

A projekt előkészítése még 2020-ban indult, amikor a fejlesztéshez szükséges források biztosítása és a tervezési munka kezdődött meg. A most lezárult közbeszerzés már ezekre a korábban elkészült engedélyes és kivitelezési tervekre épült.

A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a kivitelezés akár már az idei év második felében elkezdődhet.

