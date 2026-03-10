  • Megjelenítés
Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton
Gazdaság

Megvan a kivitelező: újabb szakasz épülhet a Budai fonódó villamoshálózaton

Portfolio
Eredményesen zárult az építési közbeszerzés a Budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbítására, így jó esély nyílik arra, hogy megkezdődjön az új villamosvonal kivitelezése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között – derül ki Vitézy Dávid Facebook-bejegyzéséből.

A közbeszerzést a Swietelsky nyerte meg, 26,9 milliárd forintos ajánlattal. A tender már nem a tervezésről, hanem a konkrét kivitelezési munkák elvégzéséről szólt, vagyis a projekt a megvalósítási szakaszba léphet.

A beruházás a Budai fonódó villamoshálózat déli irányú folytatását jelenti. A tervek szerint a vonal

a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton keresztül egészen a Kopaszi-gát térségéig hosszabbodik majd meg.

Az új szakasz nagyrészt füvesített pályán haladna, és több fontos egyetemi és irodai területet is elérne.

Még több Gazdaság

Kimondta az amerikai bíróság: brutális összeget kaphat a Mol a horvátoktól

Kiderült, miért nem érkeztek meg a gázszámlák Magyarországon: fontos bejelentést tett a vezérigazgató

Történelmi csúcsot dönt az áramfogyasztás az Egyesült Államokban: kiderült, mi emészti fel a rengeteg energiát

A fejlesztéssel közvetlen villamoskapcsolat jöhet létre többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az ELTE, az Infopark, valamint a Kopaszi-gát térsége felé. A tervek szerint a vonal a Nádorkertnél épülő új vasúti megállóhoz, a Déli körvasút egyik állomásához is csatlakozna - írja a politikus.

Az új szakasz a villamoshálózat több pontján is új kapcsolatokat teremthet: északi irányból a már meglévő budai fonódó vonal felől, illetve a Szabadság híd felől is közvetlenebb elérhetőséget biztosíthat a dél-budai területek számára.

A projekt előkészítése még 2020-ban indult, amikor a fejlesztéshez szükséges források biztosítása és a tervezési munka kezdődött meg. A most lezárult közbeszerzés már ezekre a korábban elkészült engedélyes és kivitelezési tervekre épült.

A beruházás uniós forrásból valósulhat meg, és a kivitelezés akár már az idei év második felében elkezdődhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Aláaknázzák a Hormuzi-szorost, Trumpot fenyegeti Irán, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility