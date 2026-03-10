Nagyot fordult a piac: itt a hatalmas hozamesés

A tegnapihoz képest 41 bázisponttal csökkent a 10 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 4 bázisponttal mérséklődött.
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Hozam (%)
|Egynapos változás
|Egy hónapos változás
|2026-03-10
|3M
|D260624
|6.16
|-0.04
|0.08
|2026-03-10
|6M
|D260819
|6.13
|-0.12
|0.08
|2026-03-10
|12M
|D270217
|6.12
|-0.09
|0.15
|2026-03-10
|3Y
|2029/C
|6.58
|-0.29
|0.45
|2026-03-10
|5Y
|2031/B
|6.73
|-0.24
|0.48
|2026-03-10
|10Y
|2035/A
|6.94
|-0.41
|0.43
|2026-03-10
|15Y
|2041/A
|7.01
|-0.37
|0.24
|2026-03-10
|20Y
|2051/G
|7.05
|-0.39
|0.1
|Adatok forrása: ÁKK.
Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos és a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama 8 bázisponttal emelkedett az 5 éves lejáratú állampapír hozama 48 bázisponttal emelkedett.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után délelőtt már jeleztük, hogy ma fordulni látszik a piac, ez be is igazolódott, még akkor is, ha
az előzetesen jelzettnél kisebb lett a hozamcsökkenés.
Címlapkép forrása: Â© 2022 Jay Radhakrishnan
