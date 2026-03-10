Nagyot fordult a piac: itt a hatalmas hozamesés

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után most érezhetően csökkent a hosszú papírok hozama, ami az általános piaci megnyugvásnak tudható be.

A tegnapihoz képest 41 bázisponttal csökkent a 10 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 4 bázisponttal mérséklődött.

Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás 2026-03-10 3M D260624 6.16 -0.04 0.08 2026-03-10 6M D260819 6.13 -0.12 0.08 2026-03-10 12M D270217 6.12 -0.09 0.15 2026-03-10 3Y 2029/C 6.58 -0.29 0.45 2026-03-10 3Y 2029/C 6.58 -0.29 0.45 2026-03-10 5Y 2031/B 6.73 -0.24 0.48 2026-03-10 10Y 2035/A 6.94 -0.41 0.43 2026-03-10 15Y 2041/A 7.01 -0.37 0.24 2026-03-10 20Y 2051/G 7.05 -0.39 0.1 Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos és a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama 8 bázisponttal emelkedett az 5 éves lejáratú állampapír hozama 48 bázisponttal emelkedett.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után délelőtt már jeleztük, hogy ma fordulni látszik a piac, ez be is igazolódott, még akkor is, ha

az előzetesen jelzettnél kisebb lett a hozamcsökkenés.

