  • Megjelenítés
Nagyot fordult a piac: itt a hatalmas hozamesés
Gazdaság

Nagyot fordult a piac: itt a hatalmas hozamesés

Portfolio
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) közzétette a mai állampapírpiaci referenciahozamait. Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után most érezhetően csökkent a hosszú papírok hozama, ami az általános piaci megnyugvásnak tudható be.

A tegnapihoz képest 41 bázisponttal csökkent a 10 éves lejáratú papír referenciahozama. A 3 hónapos lejáratú állampapír hozama 4 bázisponttal mérséklődött.

 
Dátum Futamidő Értékpapír Hozam (%) Egynapos változás Egy hónapos változás
2026-03-10 3M D260624 6.16 -0.04 0.08
2026-03-10 6M D260819 6.13 -0.12 0.08
2026-03-10 12M D270217 6.12 -0.09 0.15
2026-03-10 3Y 2029/C 6.58 -0.29 0.45
2026-03-10 3Y 2029/C 6.58 -0.29 0.45
2026-03-10 5Y 2031/B 6.73 -0.24 0.48
2026-03-10 10Y 2035/A 6.94 -0.41 0.43
2026-03-10 15Y 2041/A 7.01 -0.37 0.24
2026-03-10 20Y 2051/G 7.05 -0.39 0.1
Adatok forrása: ÁKK.

Az egy hónappal ezelőtti referenciahozamhoz képest a 3 hónapos és a 6 hónapos lejáratú papír referenciahozama 8 bázisponttal emelkedett az 5 éves lejáratú állampapír hozama 48 bázisponttal emelkedett.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Az elmúlt napok intenzív hozamemelkedése után délelőtt már jeleztük, hogy ma fordulni látszik a piac, ez be is igazolódott, még akkor is, ha

Még több Gazdaság

Megszólalt az MNB az energiaválságról: bevetik a devizatartalékot

A világ legnagyobb játékgyártójának vezére kimondta: ez az adó tönkreteheti az egész gazdaságot

Szabad utat adott Trump, egyből kilőttek az orosz olajrendelések

az előzetesen jelzettnél kisebb lett a hozamcsökkenés.

Címlapkép forrása: Â© 2022 Jay Radhakrishnan

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Amerika a győzelem kapujában, Irán megtámadta a NATO-t, európai hadiflotta indul meg a Közel-Keletre - Híreink az iráni háborúról percről percre kedden
Lép az ázsiai atomhatalom: megindulnak a hadihajók, teljes harckészültséget jelentettek be
Védett ár a benzinre és a dízelre – itt vannak az apró betűs részletek, amikről eddig nem beszéltek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility