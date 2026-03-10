Újra itt az energiapara - így hat ez a magyar gazdaságra

Leckék egy energiafüggő gazdaság számára az iráni háború árnyékában. Külső egyensúly, forint, növekedés, infláció, költségvetés, kamat - röviden.

A 2022-es energiaválság óta mindenki tudja, hogy a magyar gazdaság igen erősen kitett a gáz- és olajárak alakulásának. Akkor megismerhettük azokat a csatornákat, amelyeken keresztül a begyűrűznek a hatások. Most, hogy az iráni háború 100 dollárig lökte az olaj világpiaci árát és 60 dollárig a gáz európai jegyzését, érdemes röviden áttekinteni ezeket.

Folyó fizetési mérleg: Az energiahordozók nagy áringadozása egy osztozkodási "játék" az energiaimportőr és -exportőr országok jövedelme között. Az energiaimport-függő országoknak hirtelen megemelkedik az importszámlájuk (lásd még: cserearány-romlás), ami a külső egyensúly romlásához vezet. A deviza (dollár) iránti igény növekszik, az ország sérülékenysége nő.

Forintárfolyam: A devizapiacon a megnövekedett kereslet a forint leértékelődéséhez vezet egyszerű tranzakciós alapon. A spekulatív pénzekkel amúgy is telített helyzetben az egyoldalúan forint mellett felépült pozíciók (lásd: carry-trade) zárása történik, fokozva az árfolyam hektikusságát. A tartósan magasan ragadt energiaárak úgy viselkednek, amit a gazdaságelmélet szélesebb értelemben vett "relatív versenyképesség-romlásnak" hív, és a külső egyensúlyt biztosító egyensúlyi forintárfolyam leértékelődéséhez vezet. Ez egy fájdalmas alkalmazkodás, hiszen az energiaigény visszafogásán, tehát a gazdasági aktivitás csökkenésén keresztül zajlik az egyensúly helyreállása.

Növekedési hatás: A magasabb energiaár bizonyos gazdasági tevékenységeket kiáraz, a többit drágítja, ami a vásárlóerő apadásával jár. Ez visszahat a gazdaság amúgy is gyenge konjunktúrájára, amire ráerősít azon fejlett exportpiacaink lassulása, amelyeket szintén fékez a dráguló energia. A hatást erősíti a gazdasági szerkezet viszonylag nagy energiaintenzitása.

Infláció: Az energiaárak emelkedése közvetlenül (pl. üzemanyag), illetve a termelési költségeket megemelve közvetetten is felfelé hajtja az árakat (erről részletesebben írtunk itt.) A forint gyengülése az importcikkeket és az azokkal versenyző hazai termékeket is drágítja. Közvetett hatásként számolhatunk az inflációs várakozások újbóli megemelkedésével, ennek a kockázata különösen a közelmúlt inflációs sokkjai miatt jelentős. Emiatt az átárazási sebesség is nagy lehet.

Költségvetési hatás: A közvetlen állami energiafelhasználáson, illetve a lakossági energiaellátáson keresztül (MVM) az állam is kitett a gáz- és áramárak emelkedésének. Ez, illetve a növekedési veszteség az amúgy sem kicsi államháztartási deficitet emeli. A hatást erősíti a kötvényhozam-emelkedésen keresztüli kamatkiadás-növekedés.

Kamatpolitika: Az inflációs sokk, a kockázatosság növekedéséből fakadó hozamfelár-emelkedés, illetve a forint volatilitásából fakadó pénzügyi stabilitási kockázat elakaszthatja az éppen csak meginduló kamatcsökkentést, szélsőséges esetben akár kamatemelést is kikényszeríthet. Ebből a szempontból az sem vigasztaló, hogy az egyensúlyi árfolyam lejjebb lehet, ami a jegybankot toleránsabbá tehetné egy forintgyengüléssel szemben. A 2022-es energiaválság keserű tapasztalata volt ugyanis a magasra szökő és beragadó inflációs várakozás, illetve a lakossági megtakarítások devizába menekülése.

Szinte napra pontosan négy éve a fenti folyamatokat így ábrázoltuk:

Mi a helyzet Magyarországon?

Érdemes megvizsgálni röviden a magyar helyzetet a fenti hatások szempontjából.

Folyó fizetési mérleg: A magyar gazdaság külső finanszírozás szempontjából enyhe többletet mutat, kissé romló tendenciával, tehát egyszerűsítve mondhatjuk, hogy nullszaldós. Innen azért bőven lehet romlani úgy, hogy még ne beszéljünk durván felborult egyensúlyról. Az eddigi energiadrágulás az első nyers becslések szerint 2-4 milliárd eurós finanszozási igényt teremt, ami hozzávetőleg a GDP 1,5%-a lenne.

Forintárfolyam: A forint már megsínylette az iráni háborút. A durva túlvettség eltűnt, az energiaárakkal szembeni sérülékenységet büntette a piac. Az, hogy az egyensúlyi árfolyamunk fundamentális alapjai sérültek volna, egyelőre eldönthetetlen, hiszen az energiaársokknak még sem a végső mérete sem a tartóssága nem látszik.

Növekedési hatás: Erről tudunk egyelőre a legkevesebbet. A gazdaságtól bő három évnyi stagnálás után az idén szemmel már látható növekedést vártak a szakértők. Egy egy hete tartó geopolitikai konfliktus makrogazdasági hatásai még nem jelennek meg makrogazdasági kemény adatokban. Mindenesetre, ha elhúzódik, ez lehet az a tényező, ami sokadszorra is eloszlatja az élénkülésről szóló ábrándokat.

Infláció: Az inflációs pálya az elmúlt egy hét paraméterváltozásai mellett egészen biztosan máshol húzódik, mint ahová korábban húztuk. Ha az olaj- és gázárak, valamint a forintárfolyam elmozdulásai tartósak, akkor az lényegesen emelné a pénzromlás ütemét. 10%-os olajár-emelkedés 0,3-0,4 százalékponttal emeli az inflációt, a forintárfolyamnál ekkora hatása az 1%-os elmozdulásnak van. Ez alapján nagyon statikusan, ökölszabályokkal számolva akár 2,5%ponttal is felfelé mozdulhatna az inflációs pálya - hangsúlyozva még egyszer a mostani paraméterek tartósságának feltételezését. Annál is inkább, mivel a határidős világpiaci árak messze nem emelkedtek ennyit (pont azért, mert egyelőre nem várják tartósnak az olajpiac háborús sokkját), azzal számolva már inkább "csak" 1-1,5 százalékpontos árszintemelő hatás adódik. Ez azonban még mindig bőven eltávolítja az inflációt a jegybanki 3%-os céltól.

A várt inflációs pálya még az iráni háború előtti helyzetet türközi.

Költségvetési hatás: Ennél is homályosabb az államháztartásra gyakorolt hatás, hiszen az elsősorban azon múlik, hogy a kormányzat az ármeghatározó és szabályozó eszközeivel mennyit vállal át (vagy épp hárít át) a gazdaság egyéb szereplőitől (-re). A helyzetet bonyolítja egy választási kampány és a költségvetés rogyadozó állapota. Mindenesetre ha a nemzetgazdaság egészét a GDP 1,5%-át kitevő sokk érné, az kihathat a költségvetésre is. És ha az inflációra nem gyakorol nagyobb hatást a sokk, mint a reál GDP-növekedésre és a költségvetési hiányra együtt, akkor az államadósság-pálya is biztosan emelkedő maradna.

Kamatpolitika: A fenti tényezők hatására a kamatcsökkentések kiárazódtak a piaci eszközökből. Ez a reakció azonban nem tekinthető állandónak, a helyzet javulása vagy elhúzódása bármelyik irányba elmozdíthatja a hozamgörbét.

Összességében tehát a magyar gazdaság energiasokknak való kitettsége miatt érdemi hatásokat látunk már most a gazdasági folyamatokban, ám ezek egyelőre nem tekinthetők súlyosnak. A fő kérdés, hogy a sokkhatás mennyire lesz tartós, illetve erősödik vagy gyengül-e a következő hetekben, hónapokban. 2022-ben a tavasz elején írtunk arról, hogy az energiaválság nagyon durván megütheti a magyar gazdaságot. Az igazi hatás azonban csak az ősszel érkezett meg.

A közös pont, hogy ahogy akkor, most sem a legcsodálatosaBb fundamentumokkal ér minket az energiaársokkk.

