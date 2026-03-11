  • Megjelenítés
Itt az újabb fordulat a Mol felsővezetőinek ügyében: kiterjeszthetik a vizsgálatot
Itt az újabb fordulat a Mol felsővezetőinek ügyében: kiterjeszthetik a vizsgálatot

A Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) ismét az MNB-hez fordult a Mol-vezetők feltételezett bennfentes kereskedéseinek ügyében, az új beadvány többek között annak a lehetőségét is felveti, hogy az olajcégnél megvalósíthatták a piaci visszaélésekről szóló rendeletben szereplő 30 napos kereskedési tilalmi időszak megsértését. Írásunkban utánajárunk, hogy mit mondanak a vonatkozó EU-s jogszabályok az ún. zárt időszakról (vagyis arról az időtávról, amikor a vezetők nem kereskedhetnek a részvényekkel), ezt követően pedig a Mol legújabb állásfoglalását is megismerhetjük.

Itt a TEBÉSZ új beadványa

Február vége óta feltételezett bennfentes kereskedés ügyében nyomoz a Molnál a Magyar Nemzeti Bank, miután a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége (TEBÉSZ) több véleményes körülményre is felhívta a figyelmet. A szervezet szerint az olajipari vállalat feltehetően megsértette tájékoztatási kötelezettségét, amikor nem számolt be a Barátság kőolajvezeték leállásáról, ezzel párhuzamosan a vezető tisztségviselők milliárdos értékű részvényeladásai a bennfentes kereskedelem gyanúját is felvetették.

Az ügy friss fejleményeként a TEBÉSZ ismét az MNB-hez fordult ebben a Mol-ügyben, a részvényeladásokkal összefüggésben ugyanis a szövetség további jogsértéseket vélelmez a január 20. és február 19. közötti időszakban. A TEBÉSZ ezért a vizsgálat kiterjesztését kérte.

Az új beadvány szerint a Mol elmulasztotta kötelezettségét a tévesen megjelent sajtóinformációk helyreigazítására, továbbá a TEBÉSZ szerint az olajcégnél megvalósíthatták a piaci visszaélésekről szóló rendeletben szereplő

30 napos kereskedési tilalmi időszak valószínűsíthető megsértését is.

A beadvány indoklása szerint a negyedik negyedéves gyorsjelentést is tilalmi időszak kellett, hogy megelőzze, hiszen az is tartalmazhat piacbefolyásoló információkat.

Most pedig nézzük meg, hogy mit mondanak a vonatkozó EU-s jogszabályok a zárt időszakról (vagyis arról az időtávról, amikor a vezetők nem kereskedhetnek a részvényekkel), ezt követően pedig a Mol állásfoglalását is megismerhetjük.

Mit mond ki a vonatkozó jogszabály?

Magyarországon a tőzsdei kibocsátók vezetőinek ügyleteire elsődlegesen az uniós rendeletek irányadók, amelyek közvetlenül alkalmazandók, nem kell őket „átültetni” a magyar jogba – többek között ide tartozik a bennfentes kereskedelem tilalma és a pénzügyi jelentések előtti zárt időszak is.

A mi esetünkben a piaci visszaélésekről szóló rendelet, azaz a MAR – (EU) 596/2014 rendelet a fő jogforrás. Ez rögzíti többek között a bennfentes kereskedelem tilalmát, valamint a vezető tisztségviselők ügyleteire vonatkozó speciális szabályokat is.

A számunkra fontos megkötés a MAR 19. cikkéhez kapcsolódik, és a rendelet szövege kimondja, hogy a vezető tisztségviselő nem bonyolíthat ügyleteket a kibocsátó részvényei/hitelviszonyt megtestesítő eszközei (és a kapcsolódó származtatott vagy egyéb pénzügyi eszközök) tekintetében

az időközi pénzügyi jelentés vagy az év végi jelentés közzététele előtti harmincnapos tilalmi időszakban.

Fontos leszögezni: ez a 30 napos tilalom nem azonos az általános bennfentes-kereskedelmi tilalommal. A bennfentes kereskedelem (bennfentes információ birtokában történő kereskedés) mindig tilos; a 30 napos „tilalmi időszak” pedig egy külön, automatikusan alkalmazandó vezetői ügyletkorlátozás a jelentések közzététele előtt.

A MAR felhatalmazza az Európai Bizottságot, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározza, milyen körülmények mellett engedélyezhető mégis kereskedés a tilalmi időszak alatt, beleértve a „kivételes körülményeket” és azokat az ügylettípusokat, amelyek indokolhatnak engedélyt. Ezt a részletszabályt tartalmazza a Bizottság (EU) 2016/522 felhatalmazáson alapuló rendelete.

A 2016-os rendelet szerint a tilalmi időszak alatti (tipikusan: „azonnali”) értékesítés engedélyezésekor a kibocsátó eseti alapon vizsgálja a vezető által benyújtott írásbeli kérelmet, és csak akkor engedélyezheti az azonnali eladást, ha az ügylet körülményei kivételesnek tekinthetők. A rendelet azt is rögzíti, hogy az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell a tervezett ügylet bemutatását, és annak magyarázatát, hogy miért a részvények értékesítése az egyetlen ésszerűen megvalósítható mód a szükséges finanszírozás megszerzésére.

A 2016/522 alapján a kibocsátó a „kivételes jelleg” vizsgálatakor (többek között) figyelembe veszi, hogy a vezetőt terheli‑e például:

  • jogi úton érvényesíthető pénzügyi kötelezettségvállalás vagy követelés, illetve
  • olyan, a tilalmi időszak kezdete előtt kialakult helyzet, amely miatt adott összeget (például adókötelezettséget) kell harmadik félnek kifizetnie, és ezt ésszerűen nem tudja más módon rendezni, csak az azonnali eladással.

A rendelet külön cikkben (9. cikk) sorolja a tilalmi időszak alatti kereskedés „jellemző” eseteit/típusait (pl. tipikusan programokhoz, juttatásokhoz, előre rögzített feltételekhez kötött helyzetek), amelyek a MAR szerinti engedélyezés körében értelmezhetők.

Hogyan lehettek szabályosak a Mol-ügyletek?

A Mol-vezetők ügyletei akkor lehettek tehát jogszerűek, ha a MAR által megengedett kivételi logika szerint történtek, és a 2016/522 alapján: a vezető előzetesen, írásban kért engedélyt, a kibocsátó eseti alapon engedélyezett, illetve ha fennálltak a rendeletben meghatározott kivételes körülmények / vagy a rendeletben leírt bizonyos ügylettípusok.

De a fentieken túl az is lehetséges, hogy a feltételezettől eltérő a tényállás, azaz:

  • az érintett személy nem minősül vezető feladatokat ellátó személynek a MAR definíciói szerint,
  • az ügylet nem a kibocsátó releváns pénzügyi eszközére vonatkozik (vagy nem úgy, ahogy elsőre látszik), vagy

  • a kibocsátó nem időközi/év végi jelentést (interim/year-end), hanem más típusú közlést tesz,

    hiszen a 30 napos „zárt időszak" szabály konkrétan az időközi/év végi pénzügyi jelentéshez kötött.

A szóban forgó Mol-ügyletek pedig a negyedik negyedéves jelentés előtt történtek; már csak az a kérdés, hogy pontosan mit jelent az időközi jelentés?

Miből indulhatott ki a TEBÉSZ-beadvány?

EU-szinten nincs általános, kötelező negyedéves jelentési kötelezettség a szabályozott piacra bevezetett kibocsátóknak: a Transparency Directive 2013-as módosítása megszüntette a „quarterly financial information” kötelezettséget, ezt az Európai Bizottság saját háttéranyaga is leírja.

Viszont közben ott van az is, hogy a MAR szövegében az „interim financial report” egy gyűjtőfogalom: azt a pénzügyi jelentést jelenti, amelyet az adott kibocsátó köteles nyilvánosságra hozni a kereskedési helyszín szabályai vagy a nemzeti jog alapján. Ez lehet féléves, és lehet negyedéves is, annak függvényében, hogy az adott ország tőzsdei szabályai negyedéves jelentést írnak-e elő.

  • A magyar jog (Tpt.) önmagában általánosságban nem teszi kötelezővé a negyedéves pénzügyi jelentéstételt a szabályozott piaci részvénykibocsátóknak,
  • viszont a BÉT – legalábbis a Prémium kategóriában – a saját szabályzatában fenntartotta a negyedéves beszámoló kötelezettségét.

Mit mond a Mol?

Megkeresésünkre a Mol is a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54.§ (2) bekezdésére hívta fel a figyelmet, amely alapján

a „kibocsátó a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a) féléves jelentés, b) éves jelentés

c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény VI/A. Fejezete szerinti, a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés formájában teljesíti.”

Az olajcég a következő reakciót csatolta még a Portfolio-nak:

"A MOL tőzsdei kommunikációja minden esetben megfelel a hatályos jogszabályoknak, a 30 napos jogszabályi kereskedési kizárólag a féléves és éves jelentés közzététele előtt áll fent a vezetői feladatokat ellátó személyek vonatkozásában.

Szeretnénk emlékeztetni arra is: a MOL sajtóközleményben és tőzsdei közleményben is tájékoztatást adott arról, hogy a Barátság-kőolajvezeték leállása miatt kezdeményezte a stratégiai készletek felszabadítását, abban az időpontban, amikor a helyzet üzleti hatása egyértelművé vált. Ez akkor következett be, amikor az Ukrajnából érkezett hivatalos tájékoztatás nyomán világosság vált, hogy a vezeték visszaindítása bizonytalan és hogy a MOL saját tulajdonú operatív készlete előbb-utóbb el fog fogyni.

A Barátság kőolajvezeték az elmúlt években többször (a legutóbbi eset előtt összesen 22 alkalommal) állt le műszaki, karbantartási vagy egyéb a nem normális üzletmenethez kapcsolódó okból. Az újraindulás pedig minden esetben bekövetkezett azelőtt, hogy a MOL saját készletei kimerültek volna. Így ezek az átmeneti szállítási fennakadások nem jelentettek hatást a MOL üzleti működésére. Az Ukrajnából érkező hivatalos tájékoztatásig a MOL-nak nem volt tudomása arról, hogy a leállás nem egy átmeneti üzemszünet.

A MOL tisztségviselői részvényügyleteiket a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre és azok közzététele megvalósult a jogszabályokban előírt csatornákon keresztül.

A MOL, a hazai tőzsde régóta meghatározó vállalatként mindig, mindenben betartotta a vonatkozó jogszabályokat. Elkötelezett a tőkepiaci átláthatóság mellett és mindenben áll az MNB rendelkezésére."

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

