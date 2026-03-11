  • Megjelenítés
Kifogytak az üzemanyagból a határ menti kutak, tömegek indultak meg az olcsó benzinért a szomszédban
Gazdaság

Kifogytak az üzemanyagból a határ menti kutak, tömegek indultak meg az olcsó benzinért a szomszédban

MTI
A kereslet hirtelen növekedése miatt egyes Petrol-töltőállomásokon átmeneti üzemanyaghiány alakult ki Szlovéniában, de a közelben található kutaknál általában továbbra is elérhető az üzemanyag - közölte szerdán a Petrol szlovén olajipari vállalat.

A társaság szerint az elmúlt hét óta jelentősen nőtt az üzemanyag iránti kereslet, ami

egyes állomásokon gyors készletkimerülést okozhat.

A vállalat hangsúlyozta, hogy a szlovén piacon az ellátás összességében stabil. A Petrol a legnagyobb üzemanyag-kiskereskedő Szlovéniában, a töltőállomások mintegy 58 százalékát üzemelteti az országban. A kereslet növekedéséhez hozzájárult, hogy a kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját.

Ennek nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát. A Petrol azt is jelezte, hogy a fűtőolaj iránti kereslet megugrása miatt meghosszabbodtak a kiszállítási idők.

A szállításoknál elsőbbséget élveznek a létfontosságú szolgáltatások, például a kórházak, az idősotthonok, az óvodák és az iskolák. A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint

a 95-ös benzin literenkénti ára Szlovéniában 1,466 euró (mintegy 554 forint), a dízelé 1,528 euró (mintegy 578 forint), ami továbbra is az alacsonyabbak közé tartozik Európában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

