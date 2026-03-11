Megszólalt a hitelminősítő: bóvliba vághatják Magyarországot

Az S&P Magyarországot jelenleg BBB- minősítéssel tartja nyilván, negatív kilátás mellett. Ez mindössze egyetlen fokozattal van a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategória felett. Frank Gill, az S&P EMEA-régióért felelős szuverén adósminősítési vezetője a Reutersnek nyilatkozva figyelmeztetett:
ha a gázárak esetében megismétlődik a 2022-es orosz-ukrán háború utáni forgatókönyv, az Magyarország folyó fizetési mérlegének éles romlásához vezethet. Emellett az infláció emelkedését és a forint gyengülését is magával hozhatja.
„Ez minden bizonnyal nyomás alá helyezné az államháztartási mutatóikat és a besorolásukat” – mondta Gill.
A kockázatok között sorolva hozzátette, hogy az április 12-i választások előtt az ország rendkívül bőkezű támogatásokat tart fenn.
Orbán Viktor miniszterelnök adócsökkentéseket, béremeléseket és egyéb intézkedéseket jelentett be. Emellett egy 157 millió dolláros programot indított a fűtési költségek mérséklésére. Ennek keretében módosították a rezsicsökkentés rendszerét is, amely az Európai Bizottság becslései szerint 2024-ben a GDP 1 százalékába, míg tavaly a 0,5 százalékába került.
Gill rámutatott, hogy bár Magyarország gázimportjának nagy része Oroszországból érkezik, az árak az európai irányadó TTF-gázárhoz kötöttek. Ez a jegyzés a háború kitörésekor megduplázódott, és megawattóránként 65,50 euróra ugrott. Azóta 50 euró környékére csökkent, ami azonban még mindig 50 százalékkal magasabb a februári szintnél.
Ugyanakkor az árak jelenleg messze elmaradnak a 2022 közepén tapasztalt, 300 euró feletti csúcstól.
A bóvli kategóriába történő leminősítés különösen fájdalmas az állami kibocsátók számára. Számos intézményi befektető mandátuma ugyanis kizárólag befektetésre ajánlott papírok tartását engedélyezi, így egy esetleges rontás kényszerű eladásokat válthat ki.
Az S&P legközelebb május 29-én, a választások után vizsgálja felül Magyarország adósbesorolását.
Gill megjegyezte, hogy a gazdaság energiaintenzitása és a költségvetési helyzet miatt más országok is sérülékenyek a jelenlegi helyzetben. Példaként Belgiumot (AA besorolás, negatív kilátás) és Szlovákiát (A+ besorolás, negatív kilátás) említette.
Múlt héten az S&P Global Ratings már szöveges elemzésében is jelezte a magyar gazdaság körüli növekvő kockázatokat. A hitelminősítő a magyar bankszektor gazdasági kockázati kilátását stabilról negatívra rontotta, ami lényegében a makrogazdasági környezet romló megítélését tükrözi.
Az intézet szerint a választások előtti költségvetési költekezés szűkíti a fiskális mozgásteret, és tartós makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz vezethet. Ez megnehezítheti az infláció letörését is, mivel a lazább költségvetési politika és a monetáris politika közötti összhang romolhat. A hitelminősítő arra figyelmeztetett, hogy ha a költségvetési pozíció a vártnál is gyengébbnek bizonyul, az a gazdasági kilátásokat és közvetve a bankszektor stabilitását is ronthatja.
Az S&P emellett több strukturális kockázatra is felhívta a figyelmet:
az uniós források alacsony szintű beáramlására, az intézményi gyengeségekre valamint akkor is figyelmeztetett Magyarország jelentős energiafüggőségére.
A hitelinősítő elemzőjének és jelentésének szavaiból úgy tűnik, hogy Magyarország adósbesorolásának szempontjából kulcsfontosságú lesz a következő két hónap energiaár-alakulása, illetve költségvetési helyzete. Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy Frank Gill szavai a 2022-es helyzettel vonnak párhuzamot, de az akkori ármozgásoknak még a közelében sem jártunk. Ezért a leminősítés esélyeit alapvetően tudná csökkenteni egy iráni deeszkaláció.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kimondta az izraeli védelmi miniszter: a végtelenségig eltarthat az iráni háború
Jiszráél Kac szerint nincs időbeli korlátja a konfliktusnak.
Kiderült, hogyan tarthatják életben Ukrajnát, ha Magyarország megvétózza a 90 milliárdos hitelt
Nem bízzák a véletlenre, az Európai Bizottságot is megkerülik.
OTP: egyre könnyebben alkudnak a lakásvásárlók, lassul a drágulás, így áll az Otthon Start
Az OTP évindító ingatlanpiaci sajtótájékoztatóján jártunk.
Súlyos jelentés került ki: titokban jelentős segítséget kap Irán az egyik legerősebb katonai hatalomtól - Ezért ilyen sikeresek a dróncsapások
Nagyon úgy fest, hogy nem igaz, hogy Moszkva hátradőlve nézi a közel-keleti eseményeket.
Ennek az adatnak még utoljára örülhet a Fed
Az elemzők ügyesek voltak.
Nem egy védett ár van, hanem mindjárt három: az üzemanyag-ársapka részletei
Tanult a kormány 2022-ből?
Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Azt is elmondta, mit kell tenni ilyenkor.
Netrisk: 10-ből 7-en biztosítót is váltanak az idei lakásbiztosítási kampányban
Az új kötések esetében átlagosan 18 ezer forintot spóroltak az ügyfelek.
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Erősödik az Otthon Start verseny: ezúttal a Gránit Bank lépett
Mondhatni kamatháború alakult ki az Otthon Start hitelnél, a bankok sorra jönnek ki az évi 3% alatti kamatokkal. Március 11-től a Gránit Bank vágott a kamaton, a támogatott hitel 2,79 százaléko
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.