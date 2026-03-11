Megszólalt a hitelminősítő: bóvliba vághatják Magyarországot

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az S&P hitelminősítő vezető elemzője szerint az amerikai-iráni háború nyomán megugró energiaárak veszélybe sodorhatják Magyarország befektetésre ajánlott besorolását, különösen a költségvetést terhelő, választások előtti kiadások fényében.

Az S&P Magyarországot jelenleg BBB- minősítéssel tartja nyilván, negatív kilátás mellett. Ez mindössze egyetlen fokozattal van a befektetésre nem ajánlott, úgynevezett bóvli kategória felett. Frank Gill, az S&P EMEA-régióért felelős szuverén adósminősítési vezetője a Reutersnek nyilatkozva figyelmeztetett:

ha a gázárak esetében megismétlődik a 2022-es orosz-ukrán háború utáni forgatókönyv, az Magyarország folyó fizetési mérlegének éles romlásához vezethet. Emellett az infláció emelkedését és a forint gyengülését is magával hozhatja.

„Ez minden bizonnyal nyomás alá helyezné az államháztartási mutatóikat és a besorolásukat” – mondta Gill.

A kockázatok között sorolva hozzátette, hogy az április 12-i választások előtt az ország rendkívül bőkezű támogatásokat tart fenn.

Orbán Viktor miniszterelnök adócsökkentéseket, béremeléseket és egyéb intézkedéseket jelentett be. Emellett egy 157 millió dolláros programot indított a fűtési költségek mérséklésére. Ennek keretében módosították a rezsicsökkentés rendszerét is, amely az Európai Bizottság becslései szerint 2024-ben a GDP 1 százalékába, míg tavaly a 0,5 százalékába került.

Gill rámutatott, hogy bár Magyarország gázimportjának nagy része Oroszországból érkezik, az árak az európai irányadó TTF-gázárhoz kötöttek. Ez a jegyzés a háború kitörésekor megduplázódott, és megawattóránként 65,50 euróra ugrott. Azóta 50 euró környékére csökkent, ami azonban még mindig 50 százalékkal magasabb a februári szintnél.

Ugyanakkor az árak jelenleg messze elmaradnak a 2022 közepén tapasztalt, 300 euró feletti csúcstól.

A bóvli kategóriába történő leminősítés különösen fájdalmas az állami kibocsátók számára. Számos intézményi befektető mandátuma ugyanis kizárólag befektetésre ajánlott papírok tartását engedélyezi, így egy esetleges rontás kényszerű eladásokat válthat ki.

Az S&P legközelebb május 29-én, a választások után vizsgálja felül Magyarország adósbesorolását.

Gill megjegyezte, hogy a gazdaság energiaintenzitása és a költségvetési helyzet miatt más országok is sérülékenyek a jelenlegi helyzetben. Példaként Belgiumot (AA besorolás, negatív kilátás) és Szlovákiát (A+ besorolás, negatív kilátás) említette.

Múlt héten az S&P Global Ratings már szöveges elemzésében is jelezte a magyar gazdaság körüli növekvő kockázatokat. A hitelminősítő a magyar bankszektor gazdasági kockázati kilátását stabilról negatívra rontotta, ami lényegében a makrogazdasági környezet romló megítélését tükrözi.

Az intézet szerint a választások előtti költségvetési költekezés szűkíti a fiskális mozgásteret, és tartós makrogazdasági egyensúlytalanságokhoz vezethet. Ez megnehezítheti az infláció letörését is, mivel a lazább költségvetési politika és a monetáris politika közötti összhang romolhat. A hitelminősítő arra figyelmeztetett, hogy ha a költségvetési pozíció a vártnál is gyengébbnek bizonyul, az a gazdasági kilátásokat és közvetve a bankszektor stabilitását is ronthatja.

Az S&P emellett több strukturális kockázatra is felhívta a figyelmet:

az uniós források alacsony szintű beáramlására, az intézményi gyengeségekre valamint akkor is figyelmeztetett Magyarország jelentős energiafüggőségére.

A hitelinősítő elemzőjének és jelentésének szavaiból úgy tűnik, hogy Magyarország adósbesorolásának szempontjából kulcsfontosságú lesz a következő két hónap energiaár-alakulása, illetve költségvetési helyzete. Érdemes ugyanakkor azt is megjegyezni, hogy Frank Gill szavai a 2022-es helyzettel vonnak párhuzamot, de az akkori ármozgásoknak még a közelében sem jártunk. Ezért a leminősítés esélyeit alapvetően tudná csökkenteni egy iráni deeszkaláció.

