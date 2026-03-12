  • Megjelenítés
Mi történik a benzinkutakon?
Gazdaság

Mi történik a benzinkutakon?

A magyar benzinkutakon március 10-től kezdve bevezették a védett árakat, ezt megelőzően viszont nagyon masszív drágulást láthattunk a közel-keleti helyzet nyomán megugró olajár miatt. Most pedig kiderült, hogy ebben a viharos időszakban hogyan alakultak az üzemanyagárak Európában, így arra a kérdésre is megkapjuk a választ, hogy jelenleg drágának mondható-e a magyar benzin.

Robbant a benzinár, jött az árstop

A közel-keleti háború eszkalációja miatt az egekbe szökött az olajár, ráadásul a forint nagyot gyengült a geopolitikai villongások esetén jó menedéknek számító dollárral szemben. Ezt a kombinációt szinte azonnal, közvetlenül a bőrükön érezhették a magyar autósok, kilőtt ugyanis a benzinnek és a dízelnek is az ára.

Olyan szélsőséges lett a helyzet, hogy március 9-én a magyar kormány úgy döntött, hogy

a benzin és gázolaj esetében védett árat, tehát ársapkát vezet be, ami fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.

Kedd óta tehát

  • a benzin esetében 595 forint,
  • míg dízel esetében 615 forint az ársapka.

Mi történik Európa benzinkútjain?

Az iráni háború hatása természetesen nem csak itthon, de Európa-szerte kifejti a hatását: az Európai Bizottság aloldalán már elérhetőek a legfrissebb adatok, így meg tudjuk nézni, hogy a kontinens egyes országaiban hogyan alakultak a fogyasztói árak március 2 és március 9 között.

A lenti diagramon látható, hogy mekkora áremelkedést tapasztalhattak a fogyasztók az egyes európai országok benzinkútjain. A legnagyobb drágulást hétfőig bezárólag Ausztriában láthattunk a benzin esetében,

az osztrákoknál 76 forinttal drágult a benzin egy hét alatt, a dízel literéért pedig 131 forinttal kell többet adni.

De máshol sem valami fényes a helyzet: Németországban 74 és 138 forintos drágulásokat láthattak a fogyasztók (hétfői forint/euró árfolyamon számolva), de a holland és a dán benzinkutakon is azonnal éreztette a hatását a közel-keleti háború.

A következő diagramok pedig azt mutatják, hogy hol most a legdrágább a benzin és a dízel a kontinensen. Ez alapján elmondható, hogy

Hollandia, Németország és Dánia a legdrágább az autósok számára,

de a régiónkból Ausztria is a felső harmadban szerepel mindkét finomított olajtermék esetén.

Más országok is lépnek

Az árugrások nem csak Magyarországon vezettek extrém kormányzati lépésekhez:

  • a horvát kormány is egy hétfői rendkívüli ülésen döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról, a rendelet 1,55 euróban maximálta a dízel árát, a benzin pedig literenként 1,50 euró lehet.
  • A francia kormány is új eszközöket keres az üzemanyagárak elszabadulásának fékezésére: a kabinet jelenleg azt vizsgálja, hogy ideiglenesen plafont szabhat-e a forgalmazók árrésének, illetve milyen mechanizmusokkal lehetne kisimítani az árak gyors változását. A döntés még nem született meg, de a kormány jelezte: szükség esetén keményebb beavatkozásra is kész a fogyasztók védelmében.
  • A német kormány pedig most éppen azt fontolgatja, hogy az üzemanyagárat csak naponta egyszer lehessen megváltoztatni; ezzel Németország Ausztriához igazodna, ahol a benzinkutak csak naponta egyszer, délben emelhetik az árakat.
  • Giorgia Meloni olasz miniszterelnök arról beszélt, hogy a kormány értékeli a “mobile excise” (mozgó jövedéki adó) mechanizmus aktiválását a benzinre, ha az árak tartósan emelkednek, tehát gyakorlatilag egy lehetséges stabilizáló eszközt lebegtetett be.
  • A holland kormány a megugró árak miatt a nemzeti olajkészlet felszabadításáról kommunikált; ezzel párhuzamosan belpolitikai vita fut a további üzemanyag-adócsökkentés szükségességéről.

A régióban még mindig olcsó a magyar benzin

A legéletszerűbb összehasonlítás a magyar üzemanyagárak esetében az, ha a szomszédos országok áraival vetjük össze a hazai jegyzéseket, hiszen ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós. 

A hétfői adatok alapján bőven nyugodtak lehetünk, hiszen ebben a közegben

A BENZIN ESETÉBEN 18 forinttal volt olcsóbb a hazai piac az átlagnál,

míg a dízelnél 11 forinttal volt az átlagos szint alatt a hazai ár hétfőn.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon.

Érdekesség, hogy a magyar kormány sokáig kommunikált elvárása volt a hazai üzemanyag-forgalmazók felé, hogy a szomszédos országokban látott árak átlagánál nem lehet drágább a magyar benzin és a dízel, különben jöhet a kormányzati beavatkozás. 

Március 9-én tehát annak ellenére jött az árstop, hogy a magyar benzinár meghaladta volna a szomszédos országok árait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

