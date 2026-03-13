Barátság vezeték: Zelenszkij elmondta, hogy mikor indul újra Magyarország olajellátása

Volodimir Zelenszkij pénteken elmondta: az EU vezetőivel folytatott legutóbbi egyeztetéseken abban állapodtak meg, hogy Ukrajna hivatalosan is megjelöli az újraindítás lehetséges dátumát. Az elnök ismertette, hogy
az ukrán Naftogaz becslése szerint a műszaki helyreállítás körülbelül másfél–két hónapot vehet igénybe. A vállalat már előzetes ütemtervet és intézkedési listát is bemutatott a javítási munkákhoz.
A tervezett lépések között szerepel a vezeték egyes szakaszainak műszaki felmérése, valamint a jövőbeli üzemeltetés feltételeinek egyeztetése. Az ukrán fél az uniós vezetőkkel nemcsak a szállítás újraindításáról, hanem a lehetséges tranzitmennyiségekről is tárgyal, különösen az EU-tagállamok ellátásának szempontjából.
A másfél-két hónapig tartó javítási menetrendet az ukrán elnök már egy korábbi interjúban is említette, akkor azt is mondta, hogy személy szerint egyébként nem indítaná újra a vezetéket. Mostani álláspontját azonban árnyalhatja az Irán ellen megindított amerikai háború után kialakuló olajárválság, ami miatt az Egyesült Államok mentesítette a szankciók alól az orosz olajszállítmányokat.
Mint ismert, Ukrajna január 27-én leállította az olajtranzitot a Barátság vezetéken, aminek következtében Magyarország és Szlovákia ellátásának jelentős része kiesett. A helyzet rendezése érdekében az EU tárgyalásokat indított Kijevvel, és Ursula von der Leyen bizottsági elnök korábban nyilvánosan is arra kérte Zelenszkijt, hogy gyorsítsa fel a vezeték helyreállítását.
Magyarország és Szlovákia is azt állítja, hogy Ukrajna politikai okokból zárta el a vezetéket, valamint műholdfelvételekkel azt akarták bizonyítani, hogy az olajáramlás helyreállításának nincsen semmilyen akadálya.
Ukrajna viszont azt állítja, hogy a vezeték és a Lvivhez közeli brodi nyomóállomáson a vezeték földalatti szakasza, több műszaki berendezés, valamint egy olajtartály is súlyosan megsérült, ezért még javítási munkálatokra van szükség. Kijev emellett azt is állította, hogy a folyamatos, az ukrán energiainfrastruktúrát célzó orosz légicsapások is akadályozzák a vezeték javítását.
A súlyos diplomáciai vitává fajuló konfliktusban a magyar kormány megvétózta annak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelnek a folyósítását is, amelyből egyébként Magyarország és Szlovákia kimaradt.
A vitát enyhítendő Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felajánlotta, hogy az EU anyagi támogatást adna a Barátság vezeték javításához, valamint egy a vezetéket felmérő tényfeltáró küldöttségről is egyeztetni kezdett Volodimir Zelenszkij elnökkel. Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont nem várta ki ezt: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettésének vezetésével már egy négyfős magyar küldöttség érkezett Ukrajnába.
Azonban ez is csak további feszültségeket szült: Kijev jelezte, hogy más időpontban tudnák hivatalos diplomáciai látogatáson fogadni a magyar felet, azonban a delegáció így is megérkezett csütörtökön Kijevbe.
Címlapkép forrása: EU
