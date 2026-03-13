A Sotheby’s 154 millió fontot fialó rendezvényeit követően
a Christie’s kollekciója összesen 245 millió fontot hozott a kasszába, 58%-kal többet, mint a tavalyi hasonló aukciók.
A felkínált tételek 97%-a elkelt, lehet, az is pezsdített a hangulaton, hogy lecserélték a Christie’s-t 260 éven át szolgáló pulpitust, amelyről az árverésvezető vezényli az eseményeket. Hogy mi oka volt a patinás, 1766-ban munkába állított színpadi eszköz leváltásának, nem tudni. Csak a megújulás szándékát emlegették az aukciósháznál, amikor megbízták az Amerikában dolgozó, az Apple-nél nagy nevet szerző dizájnert, Sir Jony Ive-ot és a LoveFrom csapatát az új elkészítésével.
