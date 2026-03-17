Tavaly Klimt művei taroltak az aukciókon – Ez a legdrágábban elkelt festmények top10-es listája

Szerény, de tisztes, összesen 4%-os növekedéssel zárta az elmúlt évet a világ műkereskedelme. Az Art Basel, az UBS és Clare McAndrew, az Arts Economics szakértőjének éves, a teljes piacot, azaz, a nyilvános mellett, a galériák eredményeit is számba vevő elemzése 59,5 milliárd dolláros forgalomról számolt be. Két év óta ez az első pozitív adat, ám még mindig jócskán elmarad a 2022-es eredménytől.
A fordulat korántsem felhőtlen, az aukciók sikere mögött gondokkal küszködő, redőnyt lehúzó kereskedők rontják az összképet, és a piacot döntően csak néhány kiemelkedően drága tétel lendítette magasabbra. Nem egyszerű helytállásnak, hanem újjászerveződésnek lehettünk tanúi egy bonyolult helyzetben, amelyben a költségek növekedése és a vevőkör jó részének elbizonytalanodása jelentette a legnagyobb kihívást.
A nagy aukciósházak rugalmasan alkalmazkodtak, miközben a törékenyebb galériák nehezebben birkóztak a feladattal. A tanulmány szerint az aukciós eladások 9%-kal gyarapodtak, a kiskereskedelmi értékesítés viszont épphogy 2%-os növekedéssel, 34,8 milliárd dollárral járult az összforgalomhoz.
