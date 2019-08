50 vasútállomást újít fel 2023-ig a MÁV

Homolya Róbert jelzése szerint a programban részt vevő 50 állomást a MÁV-Start Zrt. utasforgalmi és jegypénztári adatai alapján választották ki, a munkálatok pedig az épületek állapotának javítását, az utasforgalmi terek komfortosabb kialakítását szolgálják.Elsősorban a Budapest - Cegléd - Szolnok (100A vonal) és a Budapest - Vác - Szob (70-es vonal) vasútvonal állomásaira koncentrálnak, mivel ezek a legforgalmasabb elővárosi vonalak, ésA 100A vonali megállók közül bekerült a programba Kőbánya-Alsó, Kőbánya-Kispest, Pilis, Monor és Vecsés is, a 70-es vonalnál pedig Szob, Sződ, Sződliget, illetve Dunakeszi-Gyártelep állomás.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart vasúttársaság 50 megújuló állomás elnevezésű programjáról a Kőbánya alsó megállóhelyen 2019. augusztus 26-án. MTI/Máthé Zoltán

Az elővárosok leterheltségét mutatja, hogy- mondta, és kiemelte, hogy ezen a szakaszon Zugló állomáson és Kőbánya-alsón zajlanak a munkálatok, utóbbin eltávolították az épület burkolatát, kicserélték a perontetőt és felújították a pályaszakaszt. A további feladatok közé sorolta az utasforgalmi terek kifestését. Az átalakítások célja, hogy európai, az utasokhoz méltó környezetet tudjanak kialakítani - jelentette ki a vasúttársaság elnök-vezérigazgatója.Kérdésre elmondta azt is, hogy, az épületek állapotától függően. Hozzátette, a munkálatokat a MÁV Zrt. 100 százalékos tulajdonában álló MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. végzi.Arról is beszámolt, hogy a program részeként folytatódik a Keleti Pályaudvar felújítása is, a tervek között szerepel, hogy még év végéig átalakítják a vizes blokkot, jövőre pedig elkezdődik a jegypénztárak felújítása.