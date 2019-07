573 milliárd forintot költ Magyarország német fegyverekre

Tavaly év végén jelentették be, hogy a Honvédség 44 darab Leopard 2A7+ általános harckocsit és 24 új Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarackot tervez rendszeresíteni, ezek mellé Leguan hídvetőket és Wisent-2-es nehéz műszaki mentőjárműveket is vásárlunk a németektől. A tankok üzemeltetéséhez szükséges személyzet kiképzését lízingelt Leopard 2A4-es általános harckocsikkal végzik majd. Bár nem derül ki a nyilvánosságra hozott dokumentumokból, de szinte egyértelmű, hogy az említett rendelés e harcjárművek és az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzését tartalmazza.A Honvédség új eszközeivel egy haditechnikai bemutatón már találkozhattunk is májusban, erről itt írtunk:Németh Szilárd, a honvédelmi miniszterhelyettes még az említett bemutatón ismertette, hogy Magyarország rekordösszegű honvédelmi költségvetéssel készül a Zrínyi 2026 program megvalósítására, csak idén 513 milliárd forintból gazdálkodik a Honvédelmi Minisztérium, melyből 150 milliárd forint haderőfejlesztésre lesz fordítva. A következő években ez növekedni fog: jövőre már 616 milliárd forint jut a költségvetésből védelmi kiadásokra, melyből 216 milliárd forint jut haderőfejlesztésre.Az új harckocsik és tarackok mellett a Honvédség új gépkarabélyokat, tankelhárító fegyvereket, egyenruhákat, helikoptereket, MRAP-eket és rakétavédelmi rendszereket is beszerez:

Panzerhaubitze 2000-es érkezik a budaörsi haditechnikai bemutatóra. Fotó: Portfolio