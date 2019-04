A brit kormány és ellenzék tárgyal most a brexitről

A Downing Street esti tájékoztatása szerint a küldöttségek négy és fél órán át tárgyaltak a kabinetirodában.Theresa May miniszterelnök hivatalának szóvivője "részletes és produktív, technikai jellegű" megbeszélésnek nevezte a találkozót.Hozzátette: a kormányzati oldal és az ellenzék egyaránt reméli, hogy a tárgyalások pénteken is folytatódhatnak, annak érdekében, hogy haladást lehessen elérni a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás döntésének teljesítésében.A Downing Street szóvivője hangsúlyozta: a küldöttségek tudatában vannak, hogy a jövő heti EU-csúcs előtt haladást kell elérni.a Brexit-folyamat további menetével kapcsolatos terveit, és tudatnia kell Brüsszellel azt is, hogy e tervek alapján kéri-e ennek a határidőnek a meghosszabbítását.Theresa May már a hét elején jelezte, hogy a Brexit további halasztására van szükség, annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megállapodás nélküli kilépés az Európai Unióból. Az április 12-i határidő meghosszabbításához is kell azonban az EU-ban maradó 27 tagország egyhangú jóváhagyása. Ha ezt nem sikerül biztosítani, a brit EU-tagság jövő pénteken elvileg megállapodás nélkül megszűnhet.A brit kormányfő a héten bejelentette azt is, hogy a patthelyzet feloldása végett kész Jeremy Corbynnal, a Munkáspárt vezetőjével közösen kidolgozni egy olyan tervet, amelynek alapján az Egyesült Királyság rendezett módon tud kilépni az Európai Unióból. May és Corbyn első ilyen jellegű találkozója szerda délután le is zajlott, a Downing Street szerint "konstruktív" légkörben.A csütörtöki újabb találkozón a kormány részéről több szakértő mellett Steve Barclay Brexit-ügyi miniszter és David Lidington, a kabinetiroda vezetője - e minőségében gyakorlatilag Theresa May helyettese - vett részt. A Munkáspártot Sir Keir Starmer, a Labour árnyékkormányának Brexit-ügyi miniszterjelöltje és több munkatársa képviselte.Theresa May eddigi nyilatkozataiban határozottan elvetette az újabb EU-népszavazás gondolatát. A csütörtöki pártközi tárgyalás után egyik küldöttség sem bocsátkozott részletekbe arról, hogy ez a kérdés napirendre került-e.Philip Hammond pénzügyminiszter ugyanakkor a BBC rádiónak adott, komoly feltűnést keltő csütörtöki nyilatkozatában "teljesen hiteles elképzelésnek" nevezte, hogy a kilépésről szóló bármilyen jövőbeni egyezségről népszavazás dönthessen.