A brit kormány is gőzerővel készül a megállapodás nélküli Brexitre

Ez persze annak a pszichológiai játéknak a része is lehet, hogy aki az EU27 és a brit kormány közül előbb elrántja a "kormányt" a nemkívánatos esemény előtt, az gyengébbnek bizonyul és így engedményeket hajlandó tenni a másik félnek, hogy megkönnyítse a kiválást.

100 nappal a március 29-i brit uniós kilépés előtt az Európai Bizottság szerdán kiadott egy átfogó anyagot, amelyben 14 területet jelölt meg, ahol fokozni kell a felkészülést a megállapodás nélküli brit kilépés esetére (no-deal Brexit).Erre is válaszolhat az a csütörtöki brit kormányzati lépés, miszerint kivették a hivatalos anyagból a fent jelzett "valószínűtlen" szót.Mindenesetre azt mindkét fél elismeri, hogy a no-deal Brexit károkat okozna és nem szeretnék ezt a forgatókönyvet, de ha nincs más út és mód, akkor bizony erre fel kell készülni.és Theresa May kormányfő csütörtökön azt is mondta: azon dolgozik, hogy a parlamentben megszerezze a képviselők többségét a saját maga által összehozott Brexit-megállapodás mögött. Közben a saját kormánya minisztereinek egy része igencsak kibeszél a kormányból és már félig-meddig hivatalos is felvetik a második népszavazás megtartásának szükségességét.Egyelőre az a menetrend, hogy a brit parlament alsó háza január második hetében újra részletes vitát folytat le a Brexit-megállapodásról (amelyhez a múlt heti EU-csúcson jogilag nem kötelező értelmező plusz anyagot tudott "beszerezni" May az északír-ír vészhelyzeti megoldás kapcsán) és ezután a harmadik héten sorra kerül a fontos szavazás a megállapodásról. Ha ez elbukik, azaz nem lesz meg a képviselők többsége emögött, akkor egyelőre nagy kérdés, hogy hogyan halad majd tovább a folyamat. A kormány(fő) bukása mellett az előrehozott választások, illetve a második népszavazás is előtérbe kerülhet, de ezzel párhuzamosan a no-deal Brexit kimenetel is.